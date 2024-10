PIPPITEL! – SE ANTONINO MONTELEONE FA SPROFONDARE RAI2 ALLO 0.99% CON 169MILA TELEMORENTI, LA PRIMA PUNTATA DI “DON MATTEO” RESUSCITA RAI1 (27.8% E 4.9 MILIONI DI SPETTATORI) - SU CANALE5 “ENDLESS LOVE” REGGE AL 14.6% CON 2.5 MILIONI DI APPASSIONATI DI SERIE TURCHE - SU RAI3 CHIAMBRETTI CHIUDE MALE AL 4% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7.1% - SU RETE4 DEL DEBBIO (5.9%), SU LA7 FORMIGLI AL 6.2% - VESPA (22.5%), DE MARTINO (26.8%). “STRISCIA LA NOTIZIA” (12.9%), DAMILANO (4.9%), DEL DEBBIO IN ACCESS (4.8%), GRUBER (7.4%)

Nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 14 ha interessato 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.540.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene 169.000 spettatori pari all’1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 821.000 spettatori con il 7.1% (anteprima a 921.000 e il 4.4%). Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi chiude a 665.000 spettatori e il 4% (presentazione a 690.000 e il 3.2%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 833.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 The Bourne Identity ottiene 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 454.000 spettatori (2.6%). Sul 20 Greenland fa sintonizzare 369.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 131.000 spettatori (0.6%). Su Iris L’eliminatore è seguito da 490.000 spettatori pari al 2.6%. Su RaiMovie The Gentlemen sigla 317.000 spettatori (1.6%). Su SkyUno X Factor arriva a 643.000 spettatori e il 3.4%.

Access Prime Time

Per Amadeus solo il 2.8%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.499.000 spettatori (22.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.686.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.748.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 564.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.337.000 spettatori (6.5%) nel primo episodio e 1.519.000 spettatori (7.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.007.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.467.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 973.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 975.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.578.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 100% Italia gioca con 426.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 594.000 spettatori con il 2.8%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 765.000 spettatori (3.7%).

Preserale

Testa a testa tra Reazione a Catena e La Ruota della Fortuna.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.394.000 spettatori pari al 17.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.505.000 spettatori pari al 20.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.120.000 spettatori (17.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.216.000 spettatori (20%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (475.000 – 4.1%), Medici in Corsia totalizza 305.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 402.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 398.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 571.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.619.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 938.000 spettatori (4.9%) e Riserva Indiana sigla 796.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 868.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 315.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 519.000 spettatori (3%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (302.000 – 2.4%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 395.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Bene l’accoppiata Terra Amara + Tempesta d’Amore.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 431.000 spettatori con l’11.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 405.000 e il 12.4%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (911.000 – 19%), Unomattina intrattiene 801.000 spettatori con il 18.3% e Storie Italiane è seguito da 769.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 618.000 spettatori con il 19.8% e TG5 Mattina delle 8 1.182.000 spettatori con il 24.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 913.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte e 779.000 spettatori con il 18.4% nella seconda parte (I Saluti a 717.000 e il 16%).

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (129.000 – 2.8%), Radio2 Social Club raggiunge 219.000 spettatori (5%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 208.000 spettatori (4.8%) e TG2 Flash 279.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 81.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 134.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 182.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 414.000 spettatori (11.3%) e TGR Buongiorno Regione 594.000 spettatori (12.4%). A seguire, dopo la presentazione (261.000 – 5.4%), Agorà intrattiene 269.000 spettatori (5.9%), mentre ReStart totalizza 180.000 spettatori (4.3%) ed Elisir, dopo la presentazione (203.000 – 4.8%), è scelto da 294.000 spettatori (6.4%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 120.000 spettatori (2.5%) e Terra Amara 273.000 spettatori (6.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 258.000 spettatori (6%). Su La7 Omnibus raduna 143.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (252.000 – 5.2%), 229.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 204.000 spettatori (4.7%).

Daytime Mezzogiorno

Forum stacca Daniele e Clerici.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 808.000 spettatori (15.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.592.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.345.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (283.000 – 5.7%), I Fatti Vostri raduna 496.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 792.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 240.000 spettatori (3.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 555.000 spettatori (4.6%) e 402.000 spettatori (3.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 264.000 spettatori (4.8%) e il TG3 delle 12 informa 659.000 spettatori (8.5%).

A seguire Quante Storie conquista 524.000 spettatori (4.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 474.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 240.000 spettatori pari al 4.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 556.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 317.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 499.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 103.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti 214.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 113.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 212.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Ottimo Geo al 10.1%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.235.000 – 18.1%), La Volta Buona colleziona 1.429.000 spettatori con il 12% nella presentazione Aspettando La Volta Buona e 1.388.000 spettatori con il 13.8%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.610.000 spettatori con il 19.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.305.000 – 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.617.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e 2.018.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.254.000 spettatori pari al 18.4% e Endless Love sigla 2.250.000 spettatori pari al 19%, mentre Uomini e Donne raduna 2.307.000 spettatori pari al 23% (Finale a 1.653.000 e il 18.9%) e Amici + My Home My Destiny segna 1.291.000 spettatori pari al 15.6%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.129.000 spettatori pari al 13.6% nella prima parte e 1.197.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.148.000 e il 10.4%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.033.000 spettatori con il 9.2% e BellaMa’ intrattiene 566.000 spettatori con il 6.6%. A seguire Le Indagini di Sister Boniface è seguito da 209.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 411.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 408.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 337.000 spettatori (3.1%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 315.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 318.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 358.000 spettatori (4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.145.000 spettatori (17.5%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 346.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Aspettando Geo (578.000 – 7%), Geo conquista 1.030.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 794.000 spettatori con il 7.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 486.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Sparatorie ad Abilene sigla 427.000 spettatori con il 4.4%. Su La7, dopo la presentazione (471.000 – 4.1%), Tagadà è visto da 387.000 spettatori pari al 4.2% e 275.000 spettatori pari al 3.4% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 193.000 spettatori pari al 2%.

Su Tv8 Non è tua figlia segna 258.000 spettatori (2.2%), Ho sognato l’amore 237.000 spettatori (2.8%) e Un matrimonio in campagna 234.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 97.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 145.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali interessa 125.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Porta a Porta rivede la doppia cifra con il traino di Don Matteo.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 609.000 spettatori con il 10.5%. Su Canale5 X-Style è visto da 695.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 Questioni di Stile raccoglie 84.000 spettatori pari all’1.5%. Su Italia1 Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan segna 183.000 spettatori con il 7.6% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 280.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Mister hula hoop è la scelta di 129.000 spettatori (4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 148.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 Chase arriva a 114.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Che Tempo Che Fa – Il Tavolo raggiunge 166.000 spettatori e il 2.7%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.940.000 (24.1%) – h.13:30 4.230.000 (21.9%) – h.20

TG2 1.477.000 (12.8%) – h.13 955.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.285.000 (11%) – h.14:25 2.016.000 (13.3%) – h.19

TG5 2.710.000 (23.3%) – h.13 3.604.000 (18.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.025.000 (10.7%) – h.12:25 553.000 (4.7%) – h.18:30

TG4 360.000 (4.9%) – h.11:55 650.000 (4.3%) – h.19

TGLA7 736.000 (6%) – h.13:30 1.311.000 (6.7%) – h.20

