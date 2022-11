PIPPITEL! – IL SERVIZIO SULL'ASCESA DEL “CONSIGLIORI” DI VIVENDI ANDREA PEZZI FA VOLARE “REPORT”: IL RITORNO SU RAI3 SEGNA L’8.9% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI SPETTATORI. FANNO MEGLIO SOLO “IL GF VIP”, CON IL 21.5% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI, E IL TV MOVIE “TUTTO PER MIO FIGLIO” SU RAI1 CHE CONQUISTA IL 19.9% E INCOLLA ALLA TV 3.4 MILIONI DI ITALIANI. SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” (5.8%) – AMADEUS CON IL 22% SUPERA “STRISCIA (17.5%). PALOMBA (5.3%), GRUBER (8.2%)

Andrea Pezzi, noto per essere stato un vj del canale Mtv, avrebbe avuto un ruolo chiave nella trattativa su Tim in Italia, ma com'è riuscito a fare la sua scalata nel mondo del business e della politica? Segui #Report ora su #Rai3 ?https://t.co/ncB8yhNKKR pic.twitter.com/L0Zfid3gcP — Report (@reportrai3) November 7, 2022

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 7 novembre 2022 vedono, in prima serata su Rai3, il ritorno di Report. Giunto alla sua venticinquesima stagione, il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci ha trattato, fra gli altri argomenti, l'inquietante parabola di Telecom. Un tempo terza azienda telefonica europea, da anni versa in una gravissima crisi che l'ha portata prima a essere privatizzata e presto scorporata.

In un lungo servizio di Giorgio Mottola, Report è andato quindi a sviscerare la storia di Vincent Bollorè, che controlla il gruppo mediatico francese Vivendi dal 2016 azionista di maggioranza di Telecom. In Francia, Bollorè è definito un "boa" per la sua abitudine di stritolare spregiudicatamente le aziende finite nelle sue mire per poi divorarle tout court.

Mottola ha poi intervistato Andrea Pezzi, ex veejay di Mtv Italia, divenuto imprenditore e attualmente consulente privilegiato di Vivendi e di Arnaud De Puyfontaine, braccio destro di Bollorè. Nel servizio intitolato (riecheggiando un brano di Lucio Battisti) Lo scopriremo Vivendi, sono stati chiamati in causa anche il "giglio magico" renziano, l'amicizia di Pezzi con la deputata ed ex sottosegretaria Debora Bergamini (Forza Italia) e con Antonio Meneghetti, fondatore della disciplina dell'Ontopsicologia e relativa discussa associazione con sede a Borgo Trevi.

Insomma, molta carne al fuoco che ha portato la nuova stagione di Report a debuttare con una media di 1.618.000 spettatori sfiorando il 9% di share, risultando così il terzo programma più visto in prima serata dopo il Grande Fratello Vip su Canale5 (21.5% - 2.611.000 spettatori) e il film Tv di Rai1Tutto per mio figlio (19.9% - 3.347.000).

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 7 novembre 2022, su Rai1 il tv movie Tutto per Mio Figlio ha appassionato 3.437.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.611.000 spettatori pari al 21.5% di share (Night: 1.124.000 – 33%, Live: 638.000 – 22%). Su Rai2 School of Mafia ha interessato 628.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente ha intrattenuto 1.130.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.618.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% (presentazione: 1.450.000 – 6.9%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 396.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 364.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 570.000 spettatori con il 3% (episodio in replica di seconda serata: 253.000 – 2.6%).Su Rai4 GI Joe – La vendetta registra 337.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai Movie The Hateful Eight ha ottenuto 283.000 spettatori con l’1.7%. Su Cine 34 Tu La Conosci Claudia? raccoglie 307.000 spettatori e l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber all’8.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.741.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.746.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 848.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.249.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.416.000 spettatori (6.7%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.598.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.115.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 972.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.777.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 446.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 642.000 spettatori con il 3%.

