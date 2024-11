PIPPITEL! – IL SOPRAVVALUTATO ALESSANDRO CATTELAN CI RIPROVA E FLOPPA DI NUOVO: IN SECONDA SERATA “SANREMO GIOVANI” FA IL 5.6% CON MENO SPETTATTORI DELLA SCORSA SETTIMANA, NONOSTANTE IL TRAINO DI FRANCESCA FAGNANI CON “BELVE” CHE PARTE BENE AL 9.1% - SU RAI1 LA FICTION “LIBERA” FA IL 18.8% E IL “GRANDE FRATELLO” CALA AL 15.4% - SU RETE4 BERLINGUER CON IL 4.1% DOPPIATA DA FLORIS AL 9.5% - VESPA (23.4%), DE MARTINO (26.5%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.1%), DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO (4.6%), GRUBER (9.2%), AMADEUS (2.6%)

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 19 novembre 2024, su Rai1 l’esordio della fiction Libera ha interessato 3.409.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 all’1:23 – Grande Fratello conquista 1.987.000 spettatori con uno share del 15.4% (Night: 877.000 – 22.6%). Su Rai2 preceduto da una presentazione di 10 minuti (1.166.000 – 5.1%) – dalle 21:41 alle 23:56 – il ritorno di Belve intrattiene 1.555.000 spettatori pari al 9.1%. Su Italia1 Big Game – Caccia al Presidente incolla davanti al video 851.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 dopo una presentazione di 32 minuti (683.000 – 3.3%), Amore Criminale segna 811.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 588.000 spettatori (4.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.600.000 spettatori e il 9.5%. Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene 457.000 spettatori con il 3.1% (replica di seconda serata: 118.000 – 2.9%). Sul Nove la replica di Comedy Match raduna 307.000 spettatori (1.7%). Sul 20 La mummia: La tomba dell’Imperatore Dragone fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Emergency Declaration è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris El Dorado è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Planet of the Apes: Il pianeta delle scimmie sigla .000 spettatori (%). Su Real Time Primo Appuntamento segna 277.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Real Time ottava rete.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.815.000 spettatori (23.4%) mentre Affari Tuoi raduna 5.643.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.996.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 592.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.189.000 spettatori con il 5.8%, nel primo episodio, e 1.489.000 spettatori con il 7%, nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.191.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.547.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 933.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 991.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.962.000 spettatori e il 9.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 458.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 442.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte di durata inferiore, e 555.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 542.000 spettatori (2.6%).

Preserale

Bene La Ruota.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.887.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.044.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.611.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.806.000 spettatori (22.7%). Su Rai2 l’incontro di calcio Under 21 Italia-Ucraina totalizza 485.000 spettatori con il 3.1% (tra primo e secondo tempo TGSport Sera: 312.000 – 2%; pre e post nel complesso: 336.000 – 2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 454.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 455.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.593.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.024.000 spettatori (5.2%) e Nuovi Eroi sigla 951.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 911.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 272.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 334.000 spettatori con il 2.4%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 425.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

In crescita Italia1.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 439.000 spettatori con l’11.7%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 896.000 spettatori (17.8%), Unomattina intrattiene 745.000 spettatori con il 16% e Storie Italiane arriva a 686.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 599.000 spettatori con il 19.2% e TG5 Mattina delle 8 1.114.000 spettatori con il 22.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 932.000 spettatori con il 19.8% nella prima parte e 826.000 spettatori con il 20.4% nella seconda parte (I Saluti a 742.000 e il 17.8%). Su Rai2 Binario 2 segna 104.000 spettatori (2.3%). Videobox ha interessato 64.000 spettatori (1.3%). Radio2 Social Club raggiunge 226.000 spettatori (4.9%).

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 162.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 198.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 217.000 spettatori (5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 438.000 spettatori (11.9%), TGR Buongiorno Regione 633.000 (13.3%). Dopo la presentazione (311.000 – 6.2%), Agorà intrattiene 322.000 spettatori (6.6%). ReStart totalizza 231.000 spettatori (5.5%). Dopo una presentazione (189.000 – 4.7%), Elisir ha ottenuto 240.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 75.000 spettatori (2.4%), Terra Amara 288.000 (6%), Tempesta d’Amore 222.000 (5.4%). Su La7 Omnibus raduna 162.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (263.000 – 5.6%), 267.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 242.000 spettatori (5.9%).

Daytime Mezzogiorno

Forum si riprende la leadership.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 777.000 spettatori (15.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.587.000 spettatori (16%). Su Canale5 Forum totalizza 1.492.000 spettatori con il 20.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (256.000 – 5.5%), I Fatti Vostri raduna 461.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 889.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 322.000 spettatori (5%). Dopo Grande Fratello (556.000 – 4.8%), Sport Mediaset coinvolge 614.000 spettatori (4.9%) e 483.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer Storia – La storia siamo noi sigla 199.000 spettatori (3.6%) e il TG3 delle 12 informa 683.000 spettatori (8.6%).

A seguire Quante Storie conquista 617.000 spettatori (5.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 521.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 235.000 spettatori pari al 4.7% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 617.000 spettatori pari al 5.4%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 348.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 533.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 277.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 94.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 198.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Beautiful con Andrea Bocelli al 18.9%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.330.000 – 18.9%), La Volta Buona colleziona 1.529.000 spettatori con il 13.2% nella presentazione e 1.524.000 spettatori con il 15%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.702.000 spettatori con il 18.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.394.000 – 15.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.789.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e 2.203.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.323.000 spettatori pari al 18.9%, Segreti di Famiglia sigla 1.942.000 spettatori pari al 16.8%. Uomini e Donne raccoglie 2.380.000 spettatori con il 23.3% (Finale: 1.871.000 – 20.5%). La striscia di Amici segna 1.675.000 spettatori (18.7%), quella de La Talpa 1.531.000 (17%).

My Home My Destiny raduna 1.412.000 spettatori pari al 15.7%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.311.000 spettatori pari al 14% nella prima parte e 1.583.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte (I Saluti a 1.623.000 e il 13.1%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 990.000 spettatori con l’8.8% e BellaMa’ intrattiene 505.000 spettatori con il 5.5%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 306.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 475.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 562.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 406.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 418.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 478.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 490.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.988.000 spettatori (16.6%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 288.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Aspettando Geo (606.000 – 6.7%), Geo conquista 1.421.000 spettatori (12.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 729.000 spettatori con il 6.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 464.000 spettatori con il 5%. Su La7, dopo la presentazione (532.000 – 4.7%), Tagadà è visto da 486.000 spettatori pari al 5.1% e 331.000 spettatori pari al 3.6% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 250.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Un biglietto per Natale segna 258.000 spettatori (2.8%), Consegna per Natale 317.000 (2.8%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie è la scelta di 100.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Sanremo Giovani al 5.6% dopo Belve.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 585.000 spettatori con il 7.9%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 404.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 Sanremo Giovani raccoglie 377.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 From Paris with Love segna 327.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Sopravvissute interessa 526.000 spettatori (4.2%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 232.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 dopo una presentazione (137.000 – 3%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 122.000 spettatori (3.4%), nella prima parte, e 75.000 spettatori (2.7%), nella seconda parte rilevata fino all’1:59.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.753.000 (21.9%) – h.13:30 4.448.000 (22.5%) – h.20

TG2 1.733.000 (14.5%) – h.13 908.000 (4.3%) – h.20:30

TG3 1.208.000 (10.5%) – h.14:25 2.146.000 (13.4%) – h.19

TG5 2.753.000 (22.8%) – h.13 3.984.000 (19.9%) – h.20

STUDIO APERTO 964.000 (9.6%) – h.12:25 650.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 421.000 (5.6%) – h.11:55 756.000 (4.7%) – h.19

TGLA7 711.000 (5.7%) – h.13:30 1.537.000 (7.7%) – h.20