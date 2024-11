PIPPITEL! – LO SPEZZATINO DI “CHE TEMPO CHE FA” PORTA FABIOLO FAZIO AL 9.8% CON 1.9 MILIONI. SU RAI3 “REPORT” CONQUISTA L’8.9% E SU RETE4 “ZONA BIANCA”TRACOLLA AL 3.9% - SU RAI1 IL FILM “QUESTIONE DI STOFFA” AL 13.5% QUASI PAREGGIA CON “LA ROSA DELLA VENDETTA” SU CANALE5 (13.8%) – SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9.4% - DE MARTINO (27%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.8%), BARRA-POLETTI (4.6%), GRAMELLINI (4%) – NEL POMERIGGIO GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI CON IL 24.8% SUPERANO MARA VENIER (15.9%)

Nella serata di ieri, domenica 3 novembre 2024, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Questione di Stoffa segna 2.301.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale5 – dalle 21:32 alle 23:18 – La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.463.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 637.000 spettatori (3.1%) e 9-1-1: Lone Star 600.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 dopo una presentazione di 17 minuti (891.000 – 4.3%), Le Iene Show incolla davanti al video 1.234.000 spettatori con il 9.4% (Cosa vi siete persi: 581.000 – 14.7%).

Su Rai3 preceduto da Report Lab (960.000 – 4.9%), Report segna 1.412.000 spettatori pari al 6.9%, nella presentazione dalle 20:52 alle 21:37, 1.659.000 spettatori con l’8.9%, dalle 21:37 alle 22:55, e 1.231.000 spettatori e l’8.5%, dalle 22:59 alle 23:26, con l’ultimo segmento chiamato Report Plus.Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 532.000 spettatori (3.9%). Su La7 Saturno Contro raggiunge 248.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 il Gran Premio del Brasile di Formula 1 ottiene 1.189.000 spettatori con il 7.1% (considerando lungo pre gara e post gara: 534.000 – 3.1%).

sigfrido ranucci report 1

Sul Nove dopo una presentazione (1.075.000 – 5.5%), dalle 20:32 alle 22:23 Che Tempo Che Fa raduna 1.952.000 spettatori, con il 9.8%, mentre – dalle 22:28 alle 0.26 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 920.000 con il 7.4% (L’importante è finire: 300.000 – 5.2%). Sul 20 The Protégé fa sintonizzare 580.000 spettatori (3.1%). Su Rai4 Finchè morte non ci separi è scelto da 171.000 spettatori (0.9%). Su Iris USS Indianapolis è seguito da 327.000 spettatori pari all’1.8%. Su Rai Premium Tale e Quale Show sigla 160.000 spettatori (1%). Su La5 Love Actually – L’Amore Davvero segna 221.000 spettatori e l’1.2%.

Access Prime Time

Dominio Affari Tuoi.

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.494.000 spettatori (27%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.614.000 spettatori pari al 12.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.146.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 906.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 854.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 816.000 spettatori (4%).

Preserale

L’Eredità riparte al 19.4-22.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.085.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.041.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.427.000 spettatori (15.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.143.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 S.W.A.T. totalizza 363.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio, e 537.000 spettatori con il 2.8%, nel secondo episodio.

zona bianca

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 413.000 spettatori (2.5%) e CSI: Crime Scene Investigation raccoglie 526.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.556.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 878.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 771.000 spettatori (4%). Su La7 La Giuria raggiunge 257.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 le Qualifiche delle Prove del Gran Premio del Brasile hanno conquistato 489.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 261.000 spettatori con l’1.7%. Che Tempo Che Farà ha interessato 520.000 spettatori con il 2.9%.

Daytime Mattina

Bene Rete4.

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 147.000 spettatori con il 7.6% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (325.000 – 12.5%), Unomattina in Famiglia intrattiene 584.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (1.066.000 – 20%) e TG1-Medicina (1.185.000 – 20.5%), 1.322.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. Check Up è visto da 945.000 spettatori con il 16.1%, mentre A Sua Immagine raduna 1.283.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 390.000 spettatori con il 15% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.145.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Speciale TG5 Tra Harris e Trump raccoglie 695.000 spettatori con l’11.3%, mentre la Santa Messa raduna 926.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 195.000 spettatori (3.2%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 segna 280.000 spettatori (4.8%).

la rosa della vendetta 6

Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 129.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 182.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 211.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 262.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 259.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 47.000 spettatori (1.6%) e Sulla Via di Damasco 93.000 spettatori (2.2%). Dopo una presentazione (85.000 – 1.6%), Agorà Weekend totalizza 209.000 spettatori (3.5%), Mi Manda Raitre Pillole 266.000 spettatori (4.4%). A seguire Culto Evangelico arriva a 86.000 spettatori (1.5%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 150.000 spettatori (4.2%) e Terra Amara 346.000 spettatori (5.8%). Dopo una presentazione di 19 minuti (273.000 – 4.7%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 245.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, 271.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte e 388.000 spettatori (5.1%) nell’ultimo segmento. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (291.000 – 6.9%), 224.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 166.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mezzogiorno

Moto 3 al 4.7%.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.468.000 spettatori (21.6%) e l’Angelus 2.074.000 spettatori (23.8%). Linea Verde interessa 2.585.000 spettatori con il 22.2% (breve anteprima: 2.091.000 – 20.9%). Su Canale5 la nuova stagione de Le Storie di Melaverde totalizza 788.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 965.000 spettatori con il 13.3% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.796.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (313.000 – 5.1%), la seconda parte di Citofonare Rai2 raduna 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 516.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 254.000 spettatori (3.6%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 571.000 spettatori (4.4%) e 428.000 spettatori (3.2%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 TGR Regioneuropa ottiene 138.000 spettatori (1.9%) e il TG3 delle 12 informa 491.000 spettatori (5.5%). Lucca Comics & Games conquista 275.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna 350.000 spettatori pari al 2.8%. Su La7 The Royals interessa 106.000 spettatori con l’1.1%, mentre Gigawatt: tutto è energia cattura l’attenzione di 147.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 la Moto 3 raccoglie 307.000 spettatori (4.7%), la Moto 2 419.000 (4.1%).

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Daytime Pomeriggio

Amici prende il largo.

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.863.000 spettatori con il 14.3% nella presentazione di 28 minuti, 1.894.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte, 1.768.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte, e 1.586.000 spettatori con il 14.2%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.771.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.490.000 – 18.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.034.000 spettatori pari al 24.8%. A seguire Verissimo intrattiene 2.208.000 spettatori pari al 20.4% nella prima parte, 2.475.000 spettatori pari al 19.7% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer, e 2.296.000 spettatori pari al 16% ne I Saluti di Verissimo. Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 326.000 spettatori pari al 2.5%.

A seguire la Maratona di New York incolla davanti al video 371.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 dopo E-Planet (268.000 – 2.1%), Batman – Il Ritorno è scelto da 246.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.881.000 spettatori (14.4%) e In Mezz’ora Speciale è visto da 707.000 spettatori (6%). Dopo una presentazione di 16 minuti (467.000 – 4.3%), Rebus segna 539.000 spettatori (4.8%). Dopo una presentazione di 8 minuti (676.000 – 5.8%), Kilimangiaro – Il Grande Viaggio conquista 927.000 spettatori (7.4%) mentre Kilimangiaro segna 1.190.000 spettatori (8.3%).

Su Rete4 U-571 ha convinto 309.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Una giornata particolare è visto da 354.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 la Moto GP coinvolge 967.000 spettatori (7.5%). Zona Rossa segna 478.000 spettatori col 4.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 238.000 spettatori (1.9%). Il Gran Premio di Formula1 del Brasile ha raccolto 754.000 spettatori con il 5.9%, su Sky Sport F1 e 323.000 spettatori con il 2.5% su Sky Sport Uno.

Seconda Serata

Canale 5 e Rai1 al di sotto dell’8%.

la rosa della vendetta 5

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 518.000 spettatori con il 7%. Su Canale5 Pressing è visto da 556.000 spettatori (7.9%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (765.000 – 4.9%), La Domenica Sportiva al 90esimo raccoglie 843.000 spettatori pari al 9.1%. L’Altra DS segna 235.000 spettatori e il 5%. Su Italia1 Chucky segna 323.000 spettatori con l’11.5%.

Su Rai3 Detectives: Casi risolti e irrisolti interessa 746.000 spettatori (7.3%). A seguire TG3 Mondo informa 389.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Being Flynn è la scelta di 115.000 spettatori (3.7%). Su La7 Velocità Massima è visto da 82.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla 79.000 spettatori (2%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 166.000 spettatori pari al 4.8%.

Telegiornali

le iene 2

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.554.000 (26.5%) – h.13:30

Libri 3.205.000 (24.3%) 4.590.000 (23.6%) – h.20

TG2 1.323.000 (10.4%) – h.13 895.000 (4.5%) – h.20:30

TG3 1.299.000 (10.1%) – h.14:15 2.127.000 (12.7%) – h.19

TG5 2.994.000 (23.6%) – h.13 3.786.000 (19.3%) – h.20

STUDIO APERTO 866.000 (8.1%) – h.12:25 660.000 (4.5%) – h.18:30

TG4 306.000 (3.5%) – h.11:55 598.000 (3.6%) – h.19

TGLA7 663.000 (5%) – h.13:30 1.130.000 (5.8%) – h.20

