PIPPITEL! – AI TELEMORENTI NON RESTA CHE SORBIRSI L’ENNESIMA REPLICA: SU CANALE5 “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” FA IL 14.3% CON 1.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “STUDIO BATTAGLIA” NON VA OLTRE L’11% - SU ITALIA1 “CHICAGO FIRE” (8.2%), SU RAI2 “SQUADRA SPECIALE COBRA 11” (5%). SU RAI3 “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” RACIMOLA IL 4.3% - IL FILM “LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE” SU RETE4 AL 5.8% - “TECHETECHETÈ” (20.4%) “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%) - APRILE E TELESE (6.7%), GENTILI (5.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 10 agosto 2023 vedono prevalere Canale5 con la replica di Michelle Impossible & Friends condotto da Michelle Hunziker, che ha siglato 1.522.000 spettatori pari al 14.3%. Flop invece per la replica della fiction Studio Battaglia su Rai1, che si ferma all'11% con 1.319.000 individui all'ascolto.

Nella "battaglia" tra telefilm, vince ancora una volta Italia1 con Chicago Fire, che totalizza 1.046.000 teste con l'8.2% di share, mentre Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 raduna il 5% con 614.000. Su Rai3 La Grande Opera all'Arena di Verona con Il Barbiere di Siviglia segna il 4.3% con 473.000 appassionati.

Non male il film La battaglia di Hacksaw Ridge su Rete4, consigliato da Marco Giusti su Dagospia, che totalizza 630.000 affezionati e il 5.8% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Michelle Impossible & Friends (Canale5) - 1.522.000

2) Studio Battaglia (Rai1) - 1.319.000

3) Chicago Fire (Italia1) - 1.046.000

4) La battaglia di Hacksaw Ridge (Rete4) - 630.000

5) Squadra Speciale Cobra 11 (Rai2) - 614.000

6) Il treno (La7) - 534.000

7) Il Barbiere di Siviglia (Rai3) - 473.000

8) Il contadino cerca moglie (Nove) - 310.000

9) Vulcano - Los Angeles 1997 (Tv8) - 279.000

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 20.4% mentre su Canale5 Paperissima Sprint segna il 13.5%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese primeggia con il 6.7%, mentre Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 si assesta al 4.7% e al 5.5% e Tg2 Post Estate al 5.1%.

Al mattino, male Agorà condotto da Lorenzo Lo Basso su Rai3, che finisce sotto il 4% di share; mentre al pomeriggio, su Canale5 spopola la soap turca Terra Amara, che conquista il 23.5%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi di ieri:

Prima Serata

Rai1: Studio Battaglia 1.319.000 (11%). Canale5: Michelle Impossible & Friends 1.522.000 (14.3%). Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 614.000 (5%). Italia1: Chicago Fire 1.046.000 (8.2%). Rai3: La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia 473.000 4.3%). Rete4: La battaglia di Hacksaw Ridge 630.000 (5.8%). La7: Il Treno 534.000 (4.6%). Tv8: Vulcano – Los Angeles 1997 279.000 (2.3%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 310.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.889.000 (20.4%). Canale5: Paperissima Sprint 1.989.000 (13.5%). Rai2: Tg2 Post Estate 721.000 (5.1%). Italia1: CSI Miami 917.000 (6.5%). Rai3: Un Posto al Sole 1.172.000 (8.2%). Rete4: Controcorrente 647.000 (4.7%) nella prima parte, 775.000 (5.5%) nella seconda. La7: In Onda 956.000 (6.7%). Tv8: 4 Hotel 383.000 (2.8%). Nove: Cash or Trash 371.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.028.000 (23.4%), Reazione a Catena 2.973.000 (27.1%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.042.000 (13%), The Wall 1.482.000 (14.1%). Rai2: Campionati Mondiali di Mountain Bike 339.000 (3.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 303.000 (3.3%), CSI Miami 480.000 (4%). Rai3: Tgr 1.687.000 (14.7%), Blob689.000 (5.3%), Via dei Matti N 0 738.000 (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 528.000 (4.1%). La7: Padre Brown 91.000 (1.2%) nel primo episodio, 99.000 (1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 342.000 (3.1%). Nove: Cash or Trash 308.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Purchè Finisca Bene - Piccoli Segreti, Grandi Bugie 443.000 (8%). Canale5: Tg5 Notte 412.000 10.7%). Rai2: Carlo Buccirosso in Colpo di Scena 176.000 (3%). Rai3: Tg3 281.000 (4.7%). Italia1: Chicago Med 654.000 (8.3%), The Cleaning Lady194.000 (5.2%). Rete4: Presunto Innocente 119.000 (3.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 231.000 (11.8%), Tg1 ore 7.00 364.000 (13.4%), TgUnoMattina 634.000 (16.9%), Tg1 Ore 8.00 790.000 (20%), Uno Mattina Estate 608.000 (15.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 413.000 (17.5%), Tg5 Mattina 829.000 (20.8%), Morning News 689.000 (18%) nella prima parte, 565.000 (16.1%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 143.000 (3.9%). Italia1: Dr House 90.000 (2.4%), 104.000 (3%), CSI: NY 116.000 (3%). Rai3: Rai News (Simulcast) 87.000 (5.7%), Agorà Estate (presentazione) 132.000 (3.3%), Agorà Estate 149.000 (3.9%), Agorà Extra 147.000 (4.2%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 170.000 (4.7%). Rete4: Noi Uomini Duri 81.000 (2.2%). La7: Omnibus (News) 73.000 (2.8%), Omnibus (Dibattito) 164.000 (4.2%), Coffee Break 134.000 (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.095.000 (16.4%), Camper 1.434.000 (15.2%). Canale5: Forum 1.003.000 (16.4%). Rai2: Dream Hotel 354.000 (5.5%). Italia1: CSI: NY 195.000 (3.5%), Sport Mediaset 734.000 (6.7%), Extra 525.000 (4.8%). Rai3: Doc Martin 256.000 (5.5%), Tg3 Ore 12.00 549.000 (8.7%), Quante Storie 415.000 (5.3%), 394.000 (4%), Passato e Presente 362.000 (3.3%). Rete4: Carabinieri 5 175.000 (4.1%). Il Segreto 168.000 (2%). La Signora del West 229.000 (2.1%). La7: L’Aria che Tira Estate 149.000 (3.2%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 255.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.116.000 (19.4%), Don Matteo 1.182.000 (11.9%) nel primo episodio, 1.033.000 (13.2%) nel secondo, Sei Sorelle 666.000 (9.6%), Tg1 783.000 (11.7%), Estate in Diretta 1.361.000 (18.8%), presentazione 1.062.000 (15.7%). Canale5: Beautiful 2.289.000 (20.8%), Terra Amara 2.454.000 (23.5%), La Promessa 1.889.000 (22.2%), My Home My Destiny 1.429.000 (19.8%), Un Altro Domani 915.000 (13.1%) . Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 308.000 (2.9%), Ciclismo su Pista 427.000 (4.5%), Under 23, 403.000 (4.9%), Mountain Bike Juniores 461.000 (6.3%), 378.000 (5.6%), Juniores 259.000 (3.6%).

Italia1: I Simpson 397.000 (3.7%) nel primo episodio, 340.000 (3.3%) nel secondo, American Dad 252.000 (2.8%) nel primo episodio, 211.000 (2.6%) nel secondo, NCIS New Orleans 174.000 (2.4%) nel primo episodio, 176.000 (2.6%) nel secondo, Person of Interest 241.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.893.000 (17.7%), Superquark Più 341.000 (4.2%), 340.000 (4.4%), Geo Magazine 736.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 569.000 (5.8%), Tg4 Diario del Giorno 379.000 (5.2%). La7: Eden – Missione Pianeta 222.000 (2.7%). Tv8: Tuoi Desideri 175.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.680.000 (24.4%)

20.00 - 3.325.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.309.000 (12.5%)

20.30 - 897.000 (6.5%)

TG3

14.25 - 1.289.000 (12.5%)

19.00 - 1.151.000 (11.7%)

TG4

11.55 - 313.000 (5%)

18.55 - 329.000 (3.2%)

TG5

13.00 - 2.496.000 (23.5%)

20.00 - 2.317.000 (17.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 988.000 (11.7%)

18.30 - 314.000 (4%)

TGLA7

13.30 - 489.000 (4.4%)

20.00 - 741.000 (5.7%)

