PIPPITEL! – I TELEMORENTI NON SANNO PIÙ A CHE SANTO VOTARSI PER VEDERE QUALCOSA DI DECENTE IN TV: SU CANALE5 LA REPLICA DI “PADRE PIO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN MAGRO 12.1% - DISASTRO SU RAI1 PER “HOTEL PORTOFINO” CHE SI FERMA AL 9.8% E VIENE SUPERATO DA “RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE” SU ITALIA1 (11.7%) – SU LA7 “IN ONDA - PRIMA SERATA” RACIMOLA IL 4.7%. SU RAI3 “FILOROSSO” AL 4.6% - “TECHETECHETÈ” (17.4%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.8%) - GENTILI (4.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

hotel portofino 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 1 agosto 2023 vedono l'ultimo appuntamento con la serie inglese Hotel Portofino interpretata da Natascha McElhone disastrare su Rai1. Chiusa alla chetichella con ben quattro episodi accorpati, è rimasta inchiodata al 9.8% con 926.000 spettatori e battuta dalla replica del biopic Padre Pio con Sergio Castellitto su Canale5, che ha totalizzato 1.280.000 individui all'ascolto con il 12.1%. Bene invece Radio Norba Cornetto Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio su Italia1, che chiudono in bellezza con 1.270.000 affezionati e l'11.7%.

padre pio sergio castellitto 3

Corsa al ribasso per l'approfondimento, con In Onda - Prima Serata condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7 che segna 651.000 teste con il 4.7% superando su Rai3 Filorosso condotto da Manuela Moreno e scritto, fra gli altri, da Alessandra Frigo, storica autrice delle Iene e Piazza Pulita e moglie del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Filorosso ha siglato e il 4.6% di share pari a 570.000 individui all'ascolto.

hotel portofino

elisabetta gregoraci battiti live

In access prime time, su Rai1, Techetechetè segna il 17.4%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie il 14.8%. Per l'approfondimento, Aprile e Telese su La7 con In Onda Estate svettano al 6.7%, Controcorrente Estate con Veronica Gentili su Rete4 segna il 4.4% e il 4.9% e Tg2 Post Estate il 4.9%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Hotel Portofino, 926.000 (9.8%). Canale5: Padre Pio 1.280.000 (12.1%). Rai2: Notti in bianco, baci a colazione 761.000 (5.5%). Italia1: Battiti Live 1.270.000 (11.7%), presentazione 1.077.000 (6.9%). Rai3: Filorosso 570.000 (4.6%), presentazione 631.000 (4.1%). Rete4: East New York 561.000 (4.1%). La7: In Onda Estate – Prima Serata 651.000 (4.7%). Tv8: Balla coi lupi 310.000 (2.8%). Nove: Torno indietro e cambio vita 328.000 (2.4%).

hotel portofino

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.707.000 (17.4%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.309.000 (14.8%). Rai2: Tg2 Post Estate 777.000 (4.9%). Italia1: C.S.I. Miami 996.000 (6.5%). Rai3: Via dei Matti n° 0 769.000 (5.2%), Un Posto al Sole 1.460.000 (9.3%). Rete4: Controcorrente Estate 658.000 (4.4%) nella prima parte, 772.000 (4.9%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.035.000 (6.7%). Tv8: 4 Hotel 439.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 352.000 (2.3%).

ELISABETTA GREGORACI - BATTITI LIVE

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.169.000 (23.7%), Reazione a Catena 3.353.000 (29.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.277.000 (15%), Caduta Libera 1.793.000 (16.2%). Rai2: Hawaii Five-0 387.000 (3.7%), N.C.I.S. 650.000 (4.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 394.000 (4%), C.S.I. Miami 458.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 1.808.000 (14.7%), Blob 658.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 546.000 (4%). La7: Padre Brown 93.000 (1.2%) nel primo episodio, 105.000 (1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 231.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 292.000 (2.2%).

Seconda Serata

padre pio sergio castellitto 1

Rai1: RaiNews 132.000 (5.7%). Canale5: Xtraordinary People 275.000 (7.8%). Rai2: Bar Stella 296.000 (3.2%). Italia1: Annabelle 3 163.000 (5.3%). Rai3: Tg3 Linea Notte Estate 268.000 (4.2%). Rete4: Pasqualino Settebellezze 127.000 (2.1%). La7: Arance e martello 156.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 232.000 (10.8%), Tg1 Ore 7.00 405.000 (13.7%), TgUnomattina Estate 734.000 (19.6%), Tg1 Ore 8.00 945.000 (23.1%), Uno Mattina Estate 660.000 (16.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 469.000 (18.8%), Tg5 Mattina 1.048.000 (25.9%), Morning News 737.000 (19.4%) nella prima parte, 654.000 (18.6%) nella seconda. Rai2: Le Indagini di Hailey Dean 51.000 (1.4%), Tg2 Ore 8.30 109.000 (2.8%), Radio2 Happy Family 138.000 (3.8%), Tg2 Dossier 156.000 (4.4%), Tg2 Flash a 165.000 (4.1%).

marianna aprile luca telese

Italia1: Dr. House – Medical Division 76.000 (2%) nel primo episodio, 98.000 (2.8%) nel secondo, C.S.I. New York 158.000 (4.2%). Rai3: Agorà Estate 157.000 (4.1%), presentazione 147.000 (3.6%), Agorà Extra 134.000 (3.9%), Elisir – A Gentile Richiesta 142.000 (3.9%). Rete4: Agenzia Rockford 57.000 (1.5%), Detective in Corsia 55.000 (1.6%). La7: Omnibus 157.000 (4.3%), Coffee Break Estate di 139.000 (4%).

padre pio sergio castellitto 2

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.186.000 (16.9%), Camper 1.587.000 (15.9%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.262.000 (19.8%). Rai2: Tg Sport 188.000 (4.6%), Crociere di nozze – Creta 332.000 (4.9%). Italia1: C.S.I. New York 238.000 (4.2%), Sport Mediaset 752.000 (6.6%). Rai3: Doc Martin 232.000 (5%), Tg3 Ore 12.00 543.000 (8.3%), Quante Storie 410.000 (5%) nella prima parte, 442.000 (4.2%) nella seconda, Passato e Presente 384.000 (3.3%). Rete4: Carabinieri 5 119.000 (2.8%), Il Segreto 190.000 (2.2%), La Signora del West 338.000 (3%). La7: L’Aria che Tira Estate 184.000 (4%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 321.000 (3.5%).

veronica gentili

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.179.000 (19.9%), Don Matteo 10 1.219.000 (12.3%) nel primo episodio, 1.244.000 (15.8%) nel secondo, Sei Sorelle 822.000 (11.8%), Tg1 921.000 (13.8%), Estate in Diretta 1.455.000 (19.8%), presentazione 1.169.000 (17.6%). Canale5: Beautiful 2.566.000 (22.6%), Terra Amara 2.426.000 (23.5%), La Promessa 1.841.000 (21.9%), My Home My Destiny 1.433.000 (20%), Un Altro Domani 981.000 (14.1%). Rai2: Pomeriggio Sportivo 299.000 (3%), Squadra Speciale Cobra 11 220.000 (2.5%), I Misteri di Martha’s Vineyard 258.000 (3.6%), Candice Renoir 234.000 (3.5%).

luca telese marianna aprile in onda 4

Italia1: I Simpson 371.000 (3.5%) nel primo episodio, 426.000 (4.3%) nel secondo, I Griffin 338.000 (3.9%). Magnum P.I. 272.000 (3.6%) nel primo episodio, 308.000 (4.5%) nel secondo, Person of Interest 208.000 (3%). Rai3: Tg Regione 2.009.000 (18.8%), Superquark più 381.000 (4.7%) nella prima parte, 358.000 (4.6%) nella seconda, Di là dal fiume e tra gli alberi 355.000 (5%), Overland 621.000 (9.3%), Geo Magazine 823.000 (11%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 628.000 (6.6%), Tg4 – Diario del Giorno 438.000 (5.9%), L’uomo dei 7 capestri 281.000 (3.9%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 192.000 (2.3%), C’era una volta… il Novecento 118.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.734.000 (23.8%)

20.00 - 3.493.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.293.000 (11.8%)

20.30 - 1.145.000 (7.6%)

TG3

14.25 - 1.158.000 (11.6%)

19.00 - 1.247.000 (12.1%)

TG4

11.55 - 333.000 (5.1%)

18.55 - 436.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.825.000 (25.4%)

20.00 - 2.745.000 (19.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.124.000 (12.5%)

18.30 - 374.000 (4.6%)

TGLA7

13.30 - 452.000 (4%)

20.00 - 794.000 (5.7%)