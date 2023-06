IN ITALIA C’È UN’EPIDEMIA NASCOSTA, QUELLA DEI DISTURBI ALIMENTARI – NEL NOSTRO PAESE SONO 3,6 MILIONI I PAZIENTI IN CURA PER QUESTO MOTIVO. LA METÀ SOFFRE DI ANORESSIA, IL 20% DI OBESITÀ E IL 19,9% DI BULIMIA – I PAZIENTI SONO QUASI TUTTI DONNE (87%). NEL 2022 SONO MORTE PIÙ DI 3 MILA PERSONE PER QUESTO MOTIVO MA MOLTE DI QUESTE SI SAREBBERO POTUTE SALVARE SE CURATE IN TEMPO, MA SPESSO LA LISTA DI ATTESA NEI CENTRI SPECIALIZZATI È INFINITA (SOPRATTUTTO AL SUD...)