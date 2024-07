PIPPITEL! – LA VITTORIA DELLE REGINE DI SPADE ALLE OLIMPIADI INCOLLA A RAI2 3.3 MILIONI DI TELESPETTATORI (19%) – SU CANALE5 LA REPLICA DI “CIAO DARWIN” FA IL 14.3%. MALE RAI1 CON “SOPHIE CROSS 2 – VERITÀ NASCOSTE” CHE SPROFONDA AL 7.9% – SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7.2% – “TECHETECHETÈ EXTRA” (9.4%),“PAPERISSIMA SPRINT” (12.5%), BARRA-POLETTI (3.6%), APRILE-TELESE (4.8%)

Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi spada femminile

Nella serata di ieri, martedì 30 luglio 2024, su Rai1 Sophie Cross 2 – Verità Nascoste ha interessato 1.156.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha conquistato 1.598.000 spettatori con uno share del 14.3% (Highlights: 574.000 – 14.2%). Su Rai2 l’appuntamento in prime time con le Olimpiadi di Parigi 2024 intrattiene 3.357.000 spettatori pari al 19%, con la Scherma dalle 20:52 alle 21:36, e 2.581.000 spettatori pari al 17.9%, con il Pugilato dalle 22:29 alle 22:45. Olimpiade in diretta, dalle 20:51 alle 22:51 prima e dopo le gare; segna 3.054.000 spettatori e il 19%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 810.000 spettatori pari al 7.2% (anteprima di 19 minuti: 836.000 – 4.8%).

Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 458.000 spettatori e il 2.7%, nella presentazione di 42 minuti, e 437.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 542.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 293.000 spettatori con l’1.8% (episodio in replica in seconda serata: 249.000 – 2.3%).

Sul Nove Rocky II raduna 236.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Ready Player One arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Il labirinto del Grizzly è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Lo Sperone Insanguinato è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai Premium La Sposa sigla .000 spettatori (%). Su Rai Sport l’appuntamento in prima serata con le Olimpiadi di Parigi 2024 raggiunge .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Techetechetè cala al di sotto del 10%.

Su Rai1 Techetchetè extra ha ottenuto 1.640.000 spettatori con il 9.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.195.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.009.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 716.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.345.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 606.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 622.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 841.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 265.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 505.000 spettatori (2.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai Sport l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna .000 spettatori pari al %.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.718.000 spettatori pari al 16.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.557.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.112.000 spettatori (11.3%) mentre The Wall ha convinto 1.610.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Ginnastica Artistica raccoglie 2.418.000 appassionati pari al 20.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 227.000 spettatori (2.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 370.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.578.000 spettatori (11.7%). A seguire Blob segna 595.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 443.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 89.000 spettatori pari allo 0.8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 236.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 258.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 468.000 spettatori con il 13.9%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 743.000 persone con il 18.6%. Unomattina Estate intrattiene 518.000 spettatori con l’11.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 432.000 spettatori (16.6%), TG5 Mattina 860.000 (21.4%). A seguire Morning News raccoglie 629.000 spettatori con il 14.6% nella prima parte e 550.000 spettatori con il 12.5% nella seconda parte (Saluti: 612.000 – 13.8%). Su Rai2 Qui Parigi è visto da 305.000 spettatori (8%). Le Olimpiadi di Parigi 2024 segnano 928.000 spettatori (21.3%), con la Pallavolo dalle 9 alle 10:17, e 909.000 ascoltatori (20.8%) con il Canottaggio dalle 10:31 alle 10.48.

Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 89.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 129.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 130.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (140.000 – 3.5%), Agorà Estate intrattiene 161.000 spettatori (3.8%) e 115.000 spettatori (2.7%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 116.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 73.000 spettatori (1.8%) e Love is in the air è visto da 103.000 spettatori (2.4%) mentre Everywhere I go – Coincidenze d’amore è seguito da 97.000 spettatori (2%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 181.000 spettatori (4.8%), di 149.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 142.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 714.000 spettatori (11.7%) mentre Camper arriva a 1.364.000 spettatori (13.7%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.161.000 spettatori con il 15.6%. Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 1.289.000 appassionati pari al 18.5%, con il Nuoto (dato netto dalle 10:58 alle 12:51), 1.198.000 spettatori pari al 17.6% con il Beach Volley dalle 11:56 alle 12:01, e 1.707.000 spettatori pari al 17.4% con il Judo dalle 12:29 alle 12:38. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 164.000 spettatori (2.4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 623.000 spettatori (5.1%) e 440.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 216.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 627.000 spettatori (8.2%). A seguire Quante Storie conquista 367.000 spettatori (2.9%) e 318.000 spettatori (2.8%). Passato e Presente è seguito da 317.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 208.000 spettatori pari al 2%, nell’episodio frazionato, e 301.000 spettatori con il 2.5%, nell’episodio intero. Su La7 L’Aria che Tira interessa 212.000 spettatori con il 3.7% nella prima parte e 310.000 spettatori con il 3% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Le soap di Canale 5 meglio delle Olimpiadi su Rai2.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.851.000 – 15.5%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.060.000 spettatori con il 10.6%. Estate in Diretta Start raccoglie 823.000 spettatori con il 9.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (939.000 – 10.6%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.304.000 spettatori con il 15.4% nella presentazione e di 1.410.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.041.000 spettatori pari al 17%, Endless Love incolla davanti al video 2.010.000 spettatori pari al 17.8%, The Family raduna 1.796.000 spettatori pari al 17.1% e La Promessa segna 1.522.000 spettatori pari al 17.7%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.243.000 spettatori pari al 14.6% nella prima parte e 1.017.000 spettatori pari al 12% nella seconda parte (I Saluti a 935.000 e il 10.2%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto raccoglie 1.901.000 spettatori (15.7%), il Judo 2.140.000 (17.5%), la Scherma 1.927.000 (16.4%), il Tennis dalle 14:38 alle 16:02 1.665.000 (17.2%), la Canoa 1.363.000 (15.7%), di nuovo il Tennis 1.698.000 (20%), di nuovo il Judo 1.768.000 (21%), di nuovo la Canoa 1.427.000 (17.1%) di nuovo il Judo 1.512.000 (18.1%), ancora la Canoa 1.344.000 (15.9%). Su Italia1 gli ascolti di Backstage Battiti Live sono pari a .000 individui e al %. I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato .000 spettatori (%).

A seguire Lethal Weapon raduna .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa .000 spettatori (%), mentre Il Provinciale coinvolge .000 spettatori (%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla .000 spettatori (%) e Overland interessa .000 spettatori (%) A seguire Geo Magazine conquista .000 spettatori (%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da .000 spettatori con il %. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da .000 spettatori pari al %. Su Tv8 segna .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai1 Overland: il mondo con gli occhi di Overland è scelto da 356.000 spettatori con il 4.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 384.000 spettatori (12.5%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.365.000 spettatori pari al 14.9%. Il Meglio di… segna 261.000 spettatori e il 7.6%. Su Italia1 Zelig Lab segna 308.000 spettatori con il 9.5% e 202.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate raduna 207.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Un piano perfetto è la scelta di 172.000 spettatori (3.4%). Su La7 La dea dell’amore è visto da 93.000 spettatori (1.3%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.367.000 (19.5%) – h.13:30 2.961.000 (18.9%) – h.20

TG2 1.957.000 (16.8%) – h.13 1.970.000 (11.9%) – h.20:30

TG3 1.118.000 (10.1%) – h.14:25 1.160.000 (10.1%) – h.19

TG5 2.477.000 (20.9%) – h.13 2.458.000 (15.5%) – h.20

STUDIO APERTO 935.000 (9.3%) – h.12:25 308.000 (3.2%) – h.18:25

TG4 268.000 (3.5%) – h.11:55 361.000 (3.1%) – h.18:55

TGLA7 498.000 (4.1%) – h.13:30 814.000 (5.1%) – h.20

rossella fiamingo, alberta santuccio, mara navarria e giulia rizzi spada femminile