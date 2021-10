PIPPITEL! – VOLA LA DOMENICA CALCISTICA DI RAI 1: LA FINALE DI NATIONS LEAGUE SPAGNA-FRANCIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.9% DI SHARE E OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI. “SCHERZI A PARTE” RISALE DI POCO AL 15.2% - FAZIO ACCHIAPPA L’11.5%, GENTILI SU RETE 4 AL 4.2% - BENE L’ESORDIO DI “QUATTRO MATRIMONI” CHE VIENE VISTO DA OLTRE 233MILA SPETTATORI – NEL POMERIGGIO TUTTI I PROGRAMMI IN FUGA DALLA PARTITA DELL’ITALIA CONTRO IL BELGIO CHE INCOLLA ALLA TV IL 34.6% - “PAPERISSIMA SPRINT” (14.8% ), CONTROCORRENTE (5.1%), PARENZO - DE GREGORIO (3.5%)

Fabio Fabbretti per “www.davidemaggio.it”

spagna francia

Nella serata di ieri, domenica 10 ottobre 2021, su Rai1 la finale di Nations League Spagna-Francia ha conquistato 5.416.000 spettatori pari al 22.9% di share (primo tempo 5.334.000 – 22%, secondo tempo 5.493.000 – 23.7%); pre e post partita a 3.116.000 spettatori e il 14.8%. Su Canale5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.932.000 spettatori con uno share del 15.2% (presentazione 3.184.000 – 13.1%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.232.000 spettatori (5.1%), N.C.I.S. New Orleans 1.020.000 spettatori (4.4%) e Clarice 530.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 1.148.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 2.790.000 spettatori (11.5%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.857.000 spettatori (9.7%).

scherzi a parte 9

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 836.000 spettatori (4.2%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 443.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 MasterChef segna 565.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Il vento del perdono è seguito da 373.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Codice: Swordfish sigla 375.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium Mia moglie, mia figlia, due bebè arriva a 486.000 spettatori (2.2%). Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi interessa 340.000 spettatori (1.4%) e 489.000 spettatori (2.8%). Su SkyUno la prima puntata di Quattro Matrimoni, con Costantino della Gherardesca, raccoglie 49.000 spettatori e lo 0.2% ( 233.592 spettatori complessivi considerando +1 e on demand).

spagna francia 9

Access Prime Time

In Onda deve accontentarsi del 3.5%.

Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.577.000 spettatori con il 14.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.175.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.780.000 spettatori pari all’8%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.195.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 999.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 845.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 417.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 421.000 spettatori (1.8%).

scherzi a parte

Preserale

La differita del GP al 9.2%.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.944.000 spettatori con il 17.8%, mentre L’Eredità Weekend da 3.881.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.859.000 spettatori (11.8%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 3.090.000 spettatori (16.2%). Su Rai2 Mai giocare con la babysitter ha raccolto 460.000 spettatori (2.8%). A seguire Squadra Speciale Cobra 11 è seguito da 680.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 576.000 spettatori (2.8%).

quattro matrimoni

Su Rai3 Tg Regione informa 2.872.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 773.000 spettatori (3.6%). Su La7 Ghost Wisperer ha incollato 177.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 208.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 il GP di Turchia di Formula 1 dalle 17:58 alle 19:36 è visto da 1.487.000 spettatori con il 9.2%. Su RealTime Il Castello delle Cerimonie arriva a 323.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 fermo al 3.4%.

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 249.000 spettatori (12.5%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:59, 588.000 spettatori (17%) nella prima parte, 1.532.000 spettatori (22.2%) nella seconda parte e 1.727.000 spettatori (22.2%) nella terza parte. A seguire la Santa Messa interessa 1.459.000 spettatori (17.7%) e A Sua Immagine raccoglie 1.556.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 340.000 spettatori pari al 13.7% e Tg5 Mattina 1.134.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Maria Maddalena – I segreti rivelati è visto da 694.000 spettatori pari al 9.4%. A seguire la Santa Messa intrattiene 951.000 spettatori (11.5%).

scherzi a parte 7

Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 114.000 spettatori (1.5%) e O Anche No 133.000 spettatori (1.7%), mentre Tg2 Dossier segna 224.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 The Bold Type ottiene un ascolto di 134.000 spettatori (1.7%) e Hart of Dixie 144.000 spettatori (1.7%). Su Rai3 Agorà Weekend convince 384.000 spettatori pari al 6.3%. A seguire Speciale Tg3: Marcia della Pace Perugia-Assisi incolla 315.000 spettatori pari al 4.1%, mentre Mi Manda Raitre interessa 284.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 198.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 201.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori (2.7%), mentre Uozzap conquista 196.000 spettatori (2.5%).

quattro matrimoni 1

Daytime Mezzogiorno

Non migliora Citofonare Rai2, record Melaverde.

Su Rai1 l’Angelus raccoglie 1.979.000 spettatori con il 18.3%, mentre Linea Verde è la scelta di 2.914.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.257.000 spettatori (13.3%), mentre Melaverde a 2.224.000 spettatori (18.3%). Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 425.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il secondo episodio di Hart of Dixie è scelto da 194.000 spettatori (1.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 919.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 674.000 spettatori (6%); Speciale Tg3: Marcia della Pace Perugia-Assisi raccoglie 386.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 218.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 172.000 spettatori (1.9%) e L’Aria che Tira – Diario 161.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

Domenica In su Ballando al 16.6%, Rebus parte dal 5.6%.

italia belgio

Su Rai1 Domenica In dalle 14:04 alle 14:46 ha fatto compagnia a 2.604.000 spettatori (16.6%), mentre la finale per il terzo posto di Nations League Italia-Belgio conquista 5.497.000 spettatori pari al 34.6% (primo tempo 4.861.000 – 29.8%, secondo tempo 6.101.000 – 39.5%); pre e post partita a 4.247.000 spettatori e il 27.2%. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.540.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 L’Arca di Noè incolla 2.440.000 spettatori (14.9%), mentre Beautiful conquista 2.085.000 spettatori (13.1%), Una Vita 1.853.000 spettatori (11.6%) e Love is in the Air 1.496.000 spettatori (9.7%).

che tempo che fa 4

A seguire Inga Linstrom: Nella tua vita è visto da 1.411.000 spettatori (10%). Su Rai2 Mompracem – L’Isola dei Documentari incolla 728.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Il Commissario Voss interessa 409.000 spettatori (2.7%) e Shakespeare & Hathaway 458.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Lucifer ha raccolto 430.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 373.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio, mentre Walker 284.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 285.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

quattro matrimoni 4

Su Rai3 Tg Regione informa 2.505.000 spettatori (15.6%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.308.000 spettatori (8.1%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 1.033.000 spettatori (6.7%). A seguire l’esordio di Rebus arriva a 816.000 spettatori (5.6%), mentre Kilimangiaro Collection incolla 919.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Questo pazzo sentimento ha convinto 287.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Non è L’Arena intrattiene 265.000 spettatori (1.7%). Su SkySport il GP di Turchia di Formula 1 realizza un ascolto di 1.033.000 spettatori (6.5%).

Seconda Serata

Basso Speciale TG1.

che tempo che fa

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 567.000 spettatori con uno share del 5%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 834.000 spettatori pari all’11.9%. Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 450.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 The Island è visto da 353.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 586.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Dorian Gray è stato scelto da 169.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 79.000 spettatori (1.9%).

Telegiornali

TG1

veronica gentili controcorrente

Ore 13.30 4.668.000 (28.5%)

Ore 20.00 5.025.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 1.650.000 (10.9%)

Ore 20.30 1.378.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.15 1.927.000 (12.3%)

Ore 19.00 1.993.000 (11%)

TG5

Ore 13.00 3.118.000 (20.3%)

Ore 20.00 4.192.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

italia belgio 6

Ore 12.25 1.144.000 (8.8%)

Ore 18.30 593.000 (3.9%)

TG4

Ore 12.00 281.000 (2.5%)

Ore 18.55 571.000 (3.1%)

TGLA7

Ore 13.30 460.000 (2.8%)

Ore 20.00 811.000 (3.6%)

scherzi a parte david parenzo concita de gregorio italia belgio 3 che tempo che fa 1 scherzi a parte 6 spagna francia 1 spagna francia 2 spagna francia 5 spagna francia 7 spagna francia 4 italia belgio 5