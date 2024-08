PIPPITEL! – NEL VUOTO PNEUMATICO DELLA TV I TELEMORENTI SI ATTACCANO PURE ALLA NOIOSA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI: RAI2 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.4% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “MINA SETTEMBRE” RACIMOLA IL 10.6% – SU CANALE5 “SEGRETI DI FAMIGLIA” AL 12% - SU RAI3 “FARWEST” AL 3.9% – “TECHETECHETÈ EXTRA” (12.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.3%) SCAMPINI (3.9%), APRILE-TELESE (4.5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

cerimonia chiusura olimpiadi 4

Nella serata di ieri, domenica 11 agosto 2024, su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.322.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.458.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 20:50 alle 00:08, intrattiene 2.801.000 spettatori pari al 23.4%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Cosenza incolla davanti al video 517.000 spettatori con il 4%; pre e post partita a 411.000 spettatori con il 3.1%.

mina settembre

Su Rai3 FarWest segna 505.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 Braveheart – Cuore impavido totalizza un a.m. di 427.000 spettatori (4.2%). Su La7 Caccia al ladro raggiunge 299.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 302.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 336.000 spettatori (2.6%). Sul 20 la partita di Coppa Italia – Sampdoria-Como fa sintonizzare 308.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Rapa è scelto da 149.000 spettatori (1.2%).

Su Iris Four Good Days è seguito da 321.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiMovie Boulevard sigla 152.000 spettatori (1.1%). Su RaiSport, dopo Perle di Sport (76.000 – 0.5%), Il Meglio Di… Parigi 2024 sigla 34.000 spettatori (0.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59.

Access Prime Time

cerimonia chiusura olimpiadi 5

Le Papere sopra le Teche.

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.760.000 spettatori (12.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.953.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 381.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 505.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 545.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 625.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 341.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 344.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Notti Olimpiche chiude al 13%.

segreti di famiglia 5

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.662.000 spettatori pari al 16.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.316.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.014.000 spettatori (10.6%), mentre The Wall ha convinto 1.561.000 spettatori (13.7%). Su Rai2, dopo TG Olimpico (1.179.000 – 12.7%) e Le Storie di Parigi (1.327.000m – 13.5%), l’ultima puntata di Notti Olimpiche totalizza 1.607.000 spettatori (13%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Parma-Palermo sigla 493.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.743.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 521.000 spettatori (4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 429.000 spettatori (3.4%). Su La7 Mine Vaganti raggiunge 196.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 la Superbike ha conquistato un netto di 128.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Anplagghed (178.000 -1.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 221.000 spettatori con l’1.9%.

cerimonia chiusura olimpiadi 3

Daytime Mattina

Rai2 al 25.3% con l’Atletica.

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 294.000 spettatori con il 10.7%, il TG1 delle 8 arriva a 532.000 spettatori con il 14.2% e il meglio di Unomattina Weekly intrattiene 579.000 spettatori con il 12.1%. A seguire Vista Mare è visto da 647.000 spettatori con l’11.1%, mentre A Sua Immagine raduna 1.031.000 spettatori con il 14%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 328.000 spettatori con il 16.7% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.045.000 spettatori con il 25.5%. A seguire, dopo Ciak Junior (627.000 – 12.6%), Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo raccoglie 567.000 spettatori con il 10.4% e la Santa Messa raduna 802.000 spettatori con il 12.8% nella seconda parte. Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 521.000 spettatori (14.8%). A seguire, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica totalizza 1.458.000 spettatori (25.3%).

mina settembre 4

Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 26.000 spettatori (0.6%) nel primo episodio, 49.000 spettatori (1%) nel secondo episodio e 55.000 spettatori (1.1%) nel terzo episodio, mentre The Middle sigla 65.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 88.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 161.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 59.000 spettatori (1.4%) e Sulla Via di Damasco 45.000 spettatori (0.9%), mentre Totò, Peppino e le fanatiche totalizza 147.000 spettatori (2.6%) e Geo è seguito da 162.000 spettatori (2.5%).

cerimonia chiusura olimpiadi 2

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 57.000 spettatori (1.1%) e Love is in the Air è visto da 124.000 spettatori (2.1%), mentre Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 182.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 79.000 spettatori (3.4%) e, dopo il TGLa7 (168.000 – 5.5%), Camera con Vista sigla 57.000 spettatori (1.5%). A seguire In Onda interessa 114.000 spettatori (2.4%) e Uozzap! Classic è visto da 98.000 spettatori (1.9%), mentre Miss Marple arriva a 74.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mezzogiorno

RaiSport al 9.6% con il Pentatlon.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.238.000 spettatori (17.2%) e l’Angelus 1.639.000 spettatori (18.2%), mentre Linea Verde Estate arriva a 1.910.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 563.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 792.000 spettatori con il 10.3% nella seconda parte, mentre Melaverde 1.406.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Pentatlon raduna 1.612.000 spettatori (19.7%). Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 161.000 spettatori (2.4%) e il terzo episodio 196.000 spettatori (2.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 514.000 spettatori (3.7%).

segreti di famiglia 1

Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 139.000 spettatori (1.9%) e il TG3 delle 12 informa 390.000 spettatori (4.3%). A seguire Quante Storie conquista 192.000 spettatori (1.7%), mentre Play Books è seguito da 93.000 spettatori (0.7%). Su Rete4, dopo il TG, Come Eravamo raduna 148.000 spettatori pari all’1.3%. Su La7 Padre Brown interessa 59.000 spettatori con lo 0.7% e Bell’Italia in Viaggio è seguito da 99.000 spettatori con lo 0.8%. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile è visto da 370.000 spettatori (5.4%), il Ciclismo su Pista 575.000 (7.6%), il Ciclismo su Posta femminile 607.000 (6.7%), il Ciclismo su Pista 951.000 (8.9%), il Pentatlon femminile 1.116.000 (9.6%).

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio di Rai2 da record grazie al boom della pallavolo.

cerimonia chiusura olimpiadi 1

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 752.000 spettatori con il 5.7%. A seguire Un’Estate Italiana realizza un ascolto di 629.000 spettatori con il 6.2% e Ci Vuole un Fiore arriva a 849.000 spettatori con il 9.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.440.000 spettatori pari al 10.4%, My Home My Destiny incolla davanti al video 1.260.000 spettatori pari al 10.1% e La Promessa segna 1.305.000 spettatori pari al 13.5%. A seguire My Best Friend’s Wedding intrattiene 865.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 12:49 alle 18, sono viste da 5.090.000 spettatori pari al 42.1%.

cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 3

Nel dettaglio: il Pentatlon 2.461.000 spettatori pari al 21%, la finale di Pallavolo femminile USA-Italia 5.550.000 spettatori pari al 40.3%, la Pallacanestro 2.132.000 spettatori pari al 21.7%, il Breaking 1.666.000 spettatori pari al 18.2%, la Pallacanestro 1.778.000 spettatori pari al 19.4%, la Pallanuoto 1.237.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1 Ragazze nel pallone – La rivincita ha raccolto 287.000 spettatori (2.4%). A seguire The Flash raduna 223.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.079.000 spettatori (7.7%), mentre NewsRoom coinvolge 333.000 spettatori (2.9%) e Hudson e Rex sigla 294.000 spettatori (3.2%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 548.000 spettatori (6%).

ROSSELLA FIAMINGO - GREGORIO PALTRINIERI - CERIMONIA CHIUSURA PARIGI 2024

Su Rete4 Ferragosto in bikini ha convinto 202.000 spettatori con l’1.5%, mentre Un sacco bello è scelto da 279.000 spettatori con il 2.8% e Ad Est di Sumatra totalizza 312.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 228.000 spettatori pari al 2% (Missione Pianeta a 194.000 e il 2.2%). Su Tv8 Men in Black: International segna 152.000 spettatori (1.2%) e Tempesta di ghiaccio sigla 223.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Matilda 6 mitica interessa 166.000 spettatori (1.2%), mentre The Karate Kid – Per vincere domani raduna 275.000 spettatori (2.9%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista femminile conquista 701.000 spettatori (5.3%), il Ciclismo su Pista 290.000 (2.1%), il Ciclismo su Pista femminile 273.000 (2%). A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024, dalle 14:51 alle 21:24, arriva a 270.000 spettatori (2.5%).

segreti di famiglia 6

Seconda Serata

Successone di RealTime con The Bad Skin Clinic al 9.5%.

Su Rai1, dopo il TG1 (836.000 – 8.8%), Speciale TG1 è scelto da 415.000 spettatori con il 6.3%. Su Canale5 Station 19 è visto da 634.000 spettatori (10.3%). Su Rai2 Sinfonia Azzurra conquista 857.000 spettatori pari al 16.1%, mentre Il Meglio Di… Parigi 2024 raccoglie 229.000 spettatori pari al 7.5% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 265.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 Fondata sul Lavoro interessa 264.000 spettatori (3.3%).

ROSSELLA FIAMINGO - GREGORIO PALTRINIERI - CERIMONIA CHIUSURA PARIGI 2024

Su Rete4 Patch Adams è la scelta di 176.000 spettatori (5.5%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 A qualcuno piace caldo è visto da 82.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Mike & Dave – Un matrimonio da sballo sigla 63.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 249.000 spettatori pari al 3.1%. Su RealTime The Bad Skin Clinic raggiunge 316.000 spettatori e il 9.5%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.017.000 (14.4%) – h.13:30 2.739.000 (21.2%) – h.20

TG2 2.022.000 (18.2%) – h.12:31 2.282.000 (17.6%) – h.20:30

TG3 627.000 (4.6%) – h.14:15 1.338.000 (12.3%) – h.19

TG5 1.962.000 (14.7%) – h.13 2.219.000 (17%) – h.20

STUDIO APERTO 900.000 (8.1%) – h.12:25 324.000 (3.5%) – h.17:54

TG4 227.000 (2.5%) – h.11:55 507.000 (4.7%) – h.18:55

TGLA7 246.000 (1.8%) – h.13:30 678.000 (5.2%) – h.20

cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 1 tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 1 tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 3 cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 7 cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 2 cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 6 segreti di famiglia 2 tom cruise alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi di parigi 2024 2