PIPPITEL! NONOSTANTE (O FORSE PROPRIO PER COLPA DI) GARKO, IL "GF VIP" PERDE LA SERATA. IL PROGRAMMA CONDOTTO DA SIGNORINI SI FERMA AL 16.8%, "TALE E QUALE SHOW" AL 18.5% - SU LA7 ZORO CON GLI AMICI DELLA SUA PARROCCHIETTA REGISTRA 867.000 SPETTATORI CON UNO SHARE DEL 4.9%. SU RAI 2 L’OMAGGIO ALLA MAGNANI AL 2.4%...

Da davidemaggio.com

garko

Nella serata di ieri, venerdì 25 settembre 2020, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.741.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari al 16.8% di share (Grande Fratello Vip Night 1.258.000 – 20.8% e Grande Fratello Vip Live 770.000 – 14.8%). Su Rai2 la finale della Supercoppa di Pallavolo Civitanova Marche-Perugia ha interessato 464.000 spettatori pari al 2.3% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.047.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 663.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.082.000 spettatori con il 6.2% di share.

gabriel garko e adua del vesco 3

Su La7 Propaganda Live ha registrato 867.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3.2% con 652.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.209.000 spettatori (5.2%). Sul 20 Ferite Mortali si porta al 2.1% con 488.000 spettatori e su Iris Il Cavaliere Pallido al 2.2% con 451.000 spettatori. Su Real Time/+1 Bake Off Italia piace a 869.000 spettatori con 3.7% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.494.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.621.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.3% con 1.037.000 spettatori.

gabriel garko e adua del vesco 4

Su Italia1 CSI ha registrato 1.077.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 958.000 spettatori pari al 4.2% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.566.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.380.000 individui all’ascolto (5.9%) nella prima parte e 1.368.000 (5.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.684.000 spettatori (7%). Su TV8 Guess my Age piace a 534.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 496.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Tempesta d’Amore non raggiunge il 4%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.005.000 spettatori (20.2%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.317.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.030.000 spettatori con il 14.6% di share e Caduta Libera 2.981.000 con il 16.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 677.000 spettatori (4.1%) e Castle 928.000 (4.4%).

alfonso signorini e gabriel garko

Su Italia1 CSI: NY segna il 2.6% con 544.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.749.000 spettatori con il 14.2% di share e Blob segna 1.014.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 816.000 spettatori. Su La7 The Good Wife piace a 154.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 298.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy piace a 163.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Ogni Mattina all’1.1%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 830.000 telespettatori con il 16.4% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 801.000 spettatori con il 15.8% di share nella prima parte e da 830.000 spettatori (12.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 797.000 spettatori (14.7%) nella prima parte, 740.000 (14.5%) nella seconda e 633.000 (12.7%) nella terza.

Su Rai 2 Tg2 – Italia sigla il 2.5% con 126.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 132.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà convince 337.000 spettatori pari al 6.2% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.1% con 257.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 145.000 spettatori con share del 2.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori con il 3% nelle News e 237.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 205.000 spettatori pari al 4%. Su TV8 Ogni Mattina piace a 63.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Finchè morte non ci separi convince 112.000 spettatori (2.2%).

gabriel garko al gf vip

Daytime Mezzogiorno

Il GF Vip al 7.2%.

Su Rai1 Linea Verde Tour sigla il 10.4% con 988.000 spettatori e Linea Verde Radici l’11% con 1.473.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.456.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 443.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 887.000 spettatori (7.8%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 250.000 spettatori con il 2.1% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 7.2% di share con 1.012.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Elisir è seguito da 387.000 spettatori (6%),

Quante Storie si porta al 5.4% con 729.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 85.000 spettatori con l’1.2% di share nella prima parte e 235.000 (1.9%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 588.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 292.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte e 486.000 spettatori con il 463% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.9% con 133.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso al 16.1%.

gabriel garko e adua del vesco

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.326.000 spettatori (9.6%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.903.000 spettatori (16.1%). La Vita in Diretta informa 1.679.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.502.000 – 13.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.839.000 spettatori (17.6%), Una Vita ha convinto 2.511.000 spettatori con il 17% di share mentre Uomini e Donne si porta al 20.6% con 2.692.000 spettatori (finale 2.187.000 – 18.2%); il Grande Fratello Vip sigla il 16.1% di share con 1.885.000 spettatori e Il Segreto il 15.2% con 1.705.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 13.9% con 1.530.000 spettatori nella prima parte, al 15% con 1.792.000 spettatori nella seconda e al 12.4% con 1.620.000 spettatori nella terza, di breve durata.

gabriel garko e adua del vesco

Su Rai 2 La Natura che parla ha convinto 455.000 spettatori (3%), il Campionato del Mondo di Ciclismo 684.000 (5.4%) e il match di Serie B Monza-Spal 494.000 (4.3%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 881.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio, 883.000 (6.2%) nel secondo e 788.000 (5.9%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 554.000 spettatori (4.4%) e Modern Family diverte 463.000 spettatori (3.9%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.3% di share con 274.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 2.681.000 spettatori (17.2%) e Geo a 1.023.000 spettatori con l’8.7% di share (Aspettando Geo 614.000 – 5.5%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 983.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 369.000 spettatori con il 2.9% e Tagadà #Focus piace a 297.000 spettatori (2.7%); Senti chi Mangia diverte 108.000 spettatori con l’1% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 93.000 (0.8%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 163.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

gabriel garko e alfonso signorini

L’omaggio alla Magnani al 2.4%.

Su Rai1 TV7 convince 628.000 spettatori con l’8% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 525.000 spettatori pari ad uno share del 13.6%. Su Rai2 La Passione di Anna Magnani segna 152.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 3.1% con 277.000 spettatori. Su Italia1 Tremors II viene visto da una media di 218.000 ascoltatori con il 3.9% di share. Su Rete4 Donnavventura Italia ha segnato il 4.1% con 197.000 spettatori. Su Real Time/+1 Il Castello delle Cerimonie piace a 394.000 spettatori con il 2.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.154.000 (19.5%)

Ore 20.00 5.206.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 2.138.000 (14.5%)

tale e quale

Ore 20.30 1.797.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 1.629.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.042.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 3.144.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.304.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.725.000 (14.3%)

Ore 18.30 818.000 (6.1%)

TG4

Ore 12.00 343.000 (3.6%)

Ore 18.55 567.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 661.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.196.000 (5.4%)

TG8

carlo conti

Ore 12.00 110.000 (1.1%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 15.9 17.87 15.27 11.86 13.46 20.89 18.17 15.48

RAI 2 4.38 2.65 3.78 7.4 5.06 4.28 3.9 2.29

RAI 3 5.95 6.8 5.73 8.31 5.38 9.51 4.03 2.89

RAI SPEC 6.9 9.03 9.3 6.31 7.74 7.16 6.13 5.39

RAI 33.12 36.35 34.08 33.89 31.64 41.85 32.23 26.05

CANALE 5 16.48 16.56 15.02 18.14 17.17 16.79 14.71 17.81

ITALIA 1 4.66 1.87 2.43 7.76 4.12 3.28 4.87 5.19

RETE 4 4.42 1.38 2.1 4.36 4.2 3.6 5.74 6.13

MED SPEC 7.71 7.85 8.32 5.92 6.45 5.53 8.99 9.96

MEDIASET 33.27 27.65 27.87 36.18 31.94 29.2 34.31 39.09

LA7+LA7D 4.28 4.76 4.73 3.95 3.2 2.41 5.84 5.64

SATELLITE 15.78 17.05 17.4 13.77 18.68 14.74 13.94 16.02

TERRESTRI 13.55 14.19 15.91 12.21 14.54 11.81 13.68 13.2

carlo conti foto di bacco

ALTRE RETI 29.33 31.24 33.32 25.98 33.22 26.54 27.63 29.22