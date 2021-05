PIPPITEL! PARTENZA SENZA BOTTO PER LA FICTION DI RAI 1 “CHIAMAMI ANCORA AMORE” CHE SI FERMA AL 16.3% DI SHARE – “L’ISOLA DEI FAMOSI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA SI DEVE ACCONTENTARE DEL 17.4% – SU RAI 3 VOLA “REPORT” AL 12.3%, PORRO SU RETE 4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.8%, ROVAZZI SU RAI 2 AL 5.8% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (16.3%), GRUBER (8.3%), PALOMBA (4.9%) – IN SECONDA SERATA BARBARESCHI RISALE AL 6.2%. SU RAI 1 LA MAGGIONI CON “SETTE STORIE” FERMA AL 7.3% NONOSTANTE IL TRAINO DELLA FICTION…

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

chiamami ancora amore 1

Nella serata di ieri, lunedì 3 maggio 2021, su Rai1 l’esordio della fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato 3.878.000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.11 - la quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.885.000 spettatori pari al 17.4% di share (presentazione di 2 minuti con l’ingresso della Isoardi in studio: 3.650.000 – 13.5%).

Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il Vegetale ha interessato 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3% (presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 2.285.000 – 8.5%).

beatrice marchetti 4

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.088.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 The Interpreter ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Quattro Hotel segna 369.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il 13° guerriero ha raccolto 325 .000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Resident Alien registra 324.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Il Miglio Verde raccoglie 660.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai Premium Ispettore Jury – Il Gatto e il Topo ha raccolto 239.000 spettatori pari allo 0.9%. Sui canali Sky Torino-Parma raccoglie 424.000 spettatori e l’1.6% (solo su Sky Sport Serie A: 304.000 spettatori e l’1.2%).

Ascolti TV Access Prime Time

Un Posto al Sole al 7.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.272.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.300.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 938.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.135.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.430.000 spettatori con il 6%. Un Posto al Sole raccoglie 1.860.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.215.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.129.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.156.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 528.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 469.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 332.000 spettatori con l’1.3%.

il vegetale 3

Preserale

CSI soffre nel preserale.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.848.000 spettatori (20.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.312.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.046.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.291.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 519.000 spettatori (3.1%), NCIS segna 983.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 556.000 spettatori con il 3.5%. CSI ha ottenuto 551.000 spettatori (2.6%).

isola dei famosi 10

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.978.000 spettatori con il 15.2%. Blob segna 1.412.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 839.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 133.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 in prima visione Cuochi di Italia raccoglie 236.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Agorà all’8%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 614.000 telespettatori con il 12.4% mentre Uno Mattina raccoglie 992.000 spettatori con il 18%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 826.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.250.000 spettatori con il 21.3%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.071.000 spettatori (19.5%), nella prima parte, 913.000 spettatori nella seconda parte (18.4%) e 740.000 spettatori (14.7%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 249.000 spettatori con il 4.6%.

overdrive

Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 160.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 818.000 spettatori con il 14%. Agorà convince 444.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 255.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 116.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori con il 4%, nelle News, e 205.000 spettatori con il 3.6% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 249.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 38.000 spettatori con lo 0.7%.

isola dei famosi 6

Daytime Mezzogiorno

Magalli sopra la media.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 974.000 spettatori con il 15.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.714.000 spettatori con il 15% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.416.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 441.000 spettatori con il 6.7%, nella prima parte, e 897.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha interessato 202.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 297.000 spettatori con il 3.2%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 827.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 983.000 spettatori con il 6.4%.

report

Su Rai3 Elisir ha interessato 407.000 spettatori con il 6.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.081.000 spettatori (12%). Quante Storie ha raccolto 921.000 spettatori (7%). Passato e Presente ha raccolto 771.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 175.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 636.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 411.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 540.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 83.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore si avvicina al 20%.

nicola porro quarta repubblica

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.721.000 spettatori pari al 13.3% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.051.000 spettatori con il 19.8%. Il TG1 ha informato 1.497.000 spettatori con il 15.6%. La Vita Diretta ha raccolto 1.813.000 spettatori con il 16.9% (presentazione: 1.607.000 – 16.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.676.000 spettatori con il 17.6%. Una Vita ha convinto 2.471.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.748.000 spettatori con il 22.8% (finale: 2.202.000 – 20.9%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 1.955.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.851.000 spettatori con il 18.8%.

isola dei famosi 7

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.796.000 spettatori pari al 18.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.582.000 spettatori con il 16.1%, nella prima parte, a 1.736.000 spettatori con il 16% nella seconda parte (Social: 1.585.000 spettatori – 13.2%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 744.000 spettatori con il 5.4%. Detto Fatto ha ottenuto 501.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 808.000 spettatori (5.5%), nel primo episodio, 784.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio e 585.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 412.000 spettatori (3.7%). Friends ha appassionato 261.000 spettatori con il 2.5%.

chiamami ancora amore 4

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 212.000 spettatori con l’1.9%. Il Punto Z ha ottenuto 216.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.038.000 spettatori con il 20.4%. #Maestri ha coinvolto 453.000 spettatori pari al 4.1%. Aspettando… Geo ha registrato 610.000 spettatori con il 6.1%. Geo ha raccolto 1.132.000 spettatori e il 10.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 648.000 spettatori con il 4.8%. Più tardi sulla stessa rete Walker Texas Ranger – Processo Infuocato segna 326.000 spettatori con il 3%. Su La7 Tagadà ha interessato 324.000 spettatori (share del 2.8%).

Tagadoc ottiene 146.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Ritorno a Romance segna 253.000 spettatori e il 2.5%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 125.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Delitti a Circuito Chiuso raccoglie 216.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 233.000 spettatori (2%), nel secondo episodio. Su Tv200 il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 652.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai Yoyo La Posta di Yoyo segna 83.000 spettatori pari allo 0.9%.

overdrive 1

Seconda Serata

Sette Storie fermo al 7.3%, in risalita Barbareschi.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 821.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 706.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Rai2 Made in China Napoletano segna 650.000 spettatori con il 4.4%. I Lunatici segna 100.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 In Barba a Tutto segna 957.000 spettatori con il 6.2%. TG3 Lineanotte ha raccolto 550.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 417.000 spettatori con il 6.8% (presentazione dalle 23.27 alle 0.06: 628.000 – 4.5%). Su Rete 4 N Io e Napoleone è stato scelto da 188.000 spettatori con il 4.2% di share.

IN BARBA A TUTTO luca barbareschi in barba a tutto 2 in barba a tutto

chiamami ancora amore 2 chiamami ancora amore 5 il vegetale isola dei famosi 8 chiamami ancora amore 9 il vegetale 1 gilles rocca vs tommaso zorzi 2 isola dei famosi 9