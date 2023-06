PIPPITEL! - LA PARTITA DI CALCIO ITALIA-NORVEGIA UNDER 21 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.5% DI SHARE E 4 MILIONI DI SPETTATORI. RIMANE INDIETRO SU CANALE5 LA SERIE “NEW AMSTERDAM” CHE NON VA OLTRE IL 10.4% E SI FA SUPERARE DA “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3 AL 12.9% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” (5.7%), “ATLANTIDE ALBUM” (3.4%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (15.2%), GRUBER (6.6%), GENTILI (4.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

tonali italia norvegia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 28 giugno 2023 vedono, in prima serata, la partita di calcio Italia-Norvegia Under 21, valevole per i Campionati Europei, conquistare 4.010.000 spettatori e il 23.5% di share, mentre la serie New Amsterdam su Canale5 si è fermata a 1.567.000 spettatori (10.4%), battuta da Chi l'ha visto? su Rai3. Il programma d'inchiesta di Federica Sciarelli ha totalizzato 1.849.000 spettatori e il 12.9%, secondo programma più visto in prime time.

Su Rete4 Giuseppe Brindisi con Zona Bianca ha segnato il 5.7% con 684.000 spettatori, mentre Atlantide Album su La7 ha raccolto il 3.4% con 371.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Italia-Norvegia Under 21 (Rai1) - 4.010.000

guido crosetto a otto e mezzo

Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.849.000

New Amsterdam (Canale5) - 1.567.000

Delitti in Paradiso (Rai2) - 1.022.000

Sherlock Holmes - Gioco di Ombre (Italia1) - 719.000

Zona Bianca (Rete4) - 684.000

Atlantide Album (La7) - 371.000

Name That Tune (Tv8) - 324.000

Al posto tuo (Nove) - 286.000

chi l'ha visto

In access prime time, Paperissima Sprint su Canale5 segna il 15.2%. Per l'approfondimento Otto e Mezzo di Lilli Gruber - malgrado l'ospitata del ministro della Difesa Guido Crosetto - non va oltre il 6.6% con 1.114.000 spettatori, mentre Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 segna il 4.8% e il 4.3% e Tg2 Post il 4.4%.

In fascia preserale, Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1 sfiora il 25% di share mentre Caduta Libera con Gerry Scotti su Canale5 sigla il 16.5%. In seconda serata, la serie Madri - Una vita d'amore (592.000) su Canale5 supera per telespettatori Porta a Porta di Bruno Vespa su Rai1 (494.000), e al pomeriggio La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1 arriva al 25.6%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

new amsterdam 6

Rai1: Italia-Norvegia - Campionati Europei di Calcio Under 21 4.010.000 (23.5%. Canale5: New Amsterdam 1.567.000 (10.4%). Rai2: Delitti in Paradiso 1.022.000 (6.6%). Italia1 Sherlock Holmes – Gioco di ombre 719.000 (5%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.849.000 (12.9%), presentazione 1.479.000 (8.7%). Rete4: Zona Bianca 684.000 (5.7%). La7: Atlantide Album 371.000 (3.4%). Tv8: Name That Tune – Indovina la Canzone 324.000 (2.2%). Nove: Al Posto Tuo 286.000 (1.7%). 20: Into The Sun 510.000 (3.1%). Rai4: Sweetheart 377.000 (2.2%). RaiPremium: Tim Summer Hits 323.000 (2.3%), presentazione 285.000 (1.7%).

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint 2.544.000 (15.2%). Rai2: TG2 Post 757.000 (4.4%). Italia1: NCIS 1.224.000 (7.3%). Rai3: Un Posto al Sole 1.501.000 (8.8%). Rete4: Controcorrente 764.000 (4.8%) nella prima parte, 733.000 (4.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.114.000 (6.6%). Tv8: 4 Hotel 427.000 (2.7%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 266.000 (1.6%).

Preserale

italia norvegia

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.280.000 (24.8%), Reazione a Catena 2.946.000 (24.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 971.000 (11.4%), Caduta Libera 1.890.000 (16.5%). Rai2: Hawaii Five O 532.000 (4.9%), NCIS 716.000 (5.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 312.000 (3.1%), CSI 429.000 (3.2%). Rai3: Tgr 1.677.000 (13.2%), Blob 633.000 (4.3%), Via dei Matti N° 0 770.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 574.000 (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 80.000 (0.9%) Lingo – Parole in Gioco 121.000 (1.1%). Tv8: 4 Ristoranti 220.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 326.000 (2.5%).

zona bianca

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta (presentazione) 756.000 (7%), Tg1 632.000 (8.7%), Porta a Porta 494.000 (10.2%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 592.000 (10.2%). Rai2: Digitalworld 243.000 (2.8%), Gran Galà del Sociale 77.000 (1.8%). Rai3: Tg3 Linea Notte 537.000 (9.5%). Italia1: Crimsom Peak 118.000 (2.7%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 109.000 (3.8%), presentazione 200.000 (5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 284.000 (11.4%), Tg1 Ore 7.00 426.000 (12.5%), TgUnoMattina 539.000 13.3% nella prima parte, 759.000 (18.5%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 836.000 (19.7%), Uno Mattina Estate 687.000 (16.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 541.000 (18.9%), Tg5 Mattina 988.000 (23.3%), Morning News 885.000 (22.8%) nella prima parte, 808.000 (22%) nella seconda, Saluti 702.000 (19.4%).

new amsterdam 5

Rai2: Gli Italians 35.000 (1%), Radio 2 Happy Family 183.000 (4.9%). Italia1: Dr House 93.000 (2.3%), 121.000 (3.3%), CSI: NY 116.000 (3%). Rai3: Buongiorno Italia 460.000 (13.6%), Tgr Buongiorno Regione 542.000 (13.3%), Agorà (presentazione) 276.000 (6.5%), Agorà 227.000 (5.8%), Agorà Extra 162.000 (4.5%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 126.000 (3.4%). Rete4: Un Detective in Corsia 105.000 (2.8%). La7: Omnibus (News) 96.000 (2.9%), Omnibus (Dibattito) 129.000 (3.2%), Coffee Break 136.000 (3.7%).

Mezzogiorno

andrea purgatori atlantide

Rai1: Camper in Viaggio 1.270.000 (17.8%), Camper 1.625.000 (16.6%). Canale5: Forum 1.194.000 (18.8%). Rai2: Tg2: Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale dello Stato 123.000 (2.6%), Un Ciclone in Convento 304.000 (3.8%). Italia1: CSI: NY 269.000 (4.5%), Sport Mediaset 755.000 (6.6%). Rai3: Doc Martin 196.000 (4%), Tg3 Ore 12.00 665.000 (9.4%), Quante Storie 467.000 (4.5%), Passato e Presente 469.000 (4.1%). Rete4: Carabinieri 151.000 (3.4%), Il Segreto 235.000 (2.7%), La Signora in Giallo 570.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira Estate 251.000 (5.2%) nella prima parte, L’Aria che Tira Estate (Oggi) 337.000 (3.7)

Pomeriggio

new amsterdam 4

Rai1: Tg1 Economia 2.048.000 (18.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.425.000 (15.7%), Sei Sorelle 898.000 (12.8%), Tg1 1.046.000 (15%), La Vita in Diretta 1.939.000 (25.6%), presentazione 1.474.000 (21.3%). Canale5: Beautiful 2.579.000 (22.7%), Terra Amara 2.500.000 (23.8%), La Promessa 1.894.000 (21.4%), Un Altro Domani 1.090.000 (15.2%), Orgoglio e Pregiudizio 656.000 (9%). Rai2: Ore 14 725.000 (7.4%), Squadra Speciale Cobra 11 415.000 (5.4%) nel primo episodio, 431.000 (6.3%) nel secondo.

purgatori

Italia1: I Simpson 453.000 (4.1%) nel primo episodio, 391.000 (3.8%) nel secondo, I Griffin351.000 (3.7%), American Dad 281.000 (3.3%), Magnum PI 235.000 (3.2%) nel primo episodio, 241.000 (3.5%) nel secondo, Person of Interest188.000 (2.6%). Rai3: Tgr 1.908.000 (17.4%), Rai Parlamento Question Time 289.000 (3.5%), Geo Magazine 716.000 (8.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 512.000 (5.2%), Tg4 Diario del Giorno 347.000 (4.7%). La7: Tagadà (presentazione) 322.000 (3.1%), Tagadà 324.000 (4.1%), Tagadà Focus 235.000 (3.5%), C’era una volta il Novecento (La7) 171.000 (2.3%). Tv8: Innamorarsi a Valentine 245.000 (3.4%).

new amsterdam 3

Principali notiziari della giornata

TG1

Ore 13.30 2.738.000 (23.9%)

Ore 20.00 3.369.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.476.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.097.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.214.000 (11.8%)

Ore 19.00 1.335.000 (12.6%)

TG4

Ore 11.55 421.000 (6.3%)

Ore 18.55 448.000 (4.1%)

TG5

Ore 13.00 2.667.000 (24%)

Ore 20.00 3.242.000 (21.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

Ore 12.25 1.038.000 (11.9%)

Ore 18.30 398.000 (4.8%)

new amsterdam 2

TGLA7

Ore 13.30 516.000 (4.6%)

Ore 20.00 912.000 (6.1%)