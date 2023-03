PIPPITEL! - LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE PORTO-INTER SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.8% DI SHARE E 4.6 MILIONI DI SPETTATORI. CHIUDE SOTTOTONO LA FICTION DI RAI1 “SEI DONNE - IL MISTERO DI LEILA” (15.8%) – SU ITALIA1 “LE IENE” ALL’8.6%, SU RAI2 “BELVE” AL 5.5% - NELLA GUERRA TRA I TALK FLORIS (6.6%), BERLINGUER (5%) E GIORDANO (5.7%) - IN ACCESS VESPA FA IL 21.1%. AMADEUS CON IL 20.4% SUPERA “STRISCINA” (19.7%). DAMILANO (7.4%), GRUBER (6.2%), PALOMBA (4.2%) - IN SECONDA SERATA CRESCE CATTELAN SU RAI2 (6.4%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 14 marzo 2023 vedono, in prima serata, l'ultima puntata della fiction Sei donne - Il mistero di Leila con Maya Sansa su Rai1, che chiude sottotono con 3.111.000 spettatori (15.8%), sfidare la partita di Champions League Porto-Inter su Canale5, che ha invece prevalso con il 21.8% di share e una media di 4.678.000 spettatori.

Le Iene Show su Italia1, senza una indisposta Belen sostituita in via eccezionale da Claudio Santamaria, supera Belve, mentre nel "triello" dell'approfondimento Floris (6.6%) distanzia Berlinguer (5.0%) e Giordano (5.7%). L'intramontabile classico Top Gun sul Canale 20, dal canto suo, batte i film di Tv8 e del Nove. Di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di telespettatori:

1) Porto-Inter - (Canale 5) 4.678.000

2) Sei donne - Il mistero di Leila (Rai 1) 3.111.000

3) Le Iene Show (Italia 1) 1.197.000

4) diMartedì (La7) 1.188.000

5) Belve (Rai 2) 1.096.000

6) #Cartabianca (Rai 3) 883.000

7) Fuori dal coro (Rete 4) 850.000

8) Top Gun (Canale 20) 481.000

9) Corpi da reato (Nove) 383.000

10) Black or White (Tv8) 339.000

In access prime time Vespa ottiene il 21.1%, Amadeus il 20.4% e Striscia - in versione ridotta per il calcio - il 19.7%. Damilano (7.4%) predomina su Gruber (6.2%), Palombelli (4.2%-4.1%) e Tg2 Post (2.9%). In seconda serata cresce Cattelan su Rai2 (6.4%) mentre Vespa si ferma al 7.1% con Porta a Porta su Rai1.

A mezzogiorno, I Fatti Vostri con Guardì-Sottile-Falchi sfiora l'11% di share, al pomeriggio Serena Bortone cala al 14.8% distaccata ancora una volta da Maria De Filippi (27.4%) mentre Alberto Matano raggiunge il 21.3%.

Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Sei Donne – Il Mistero di Leila (ultima puntata) 3.111.000 spettatori (15.8%). Canale 5: Champions League Porto-Inter 4.678.000 spettatori (21.8%), pre e post partita 3.545.000 (16.3%). Rai2: Belve 1.062.000 spettatori (5.5%), presentazione 997.000 (4.4%). Italia 1: Le Iene Show (presentazione) 1.205.000 (5.3%), Le Iene 1.197.000 spettatori (8.6%). Rai3: #CartaBianca 883.000 spettatori (5%), presentazione 976.000 (4.3%). Rete4: Fuori dal Coro 850.000 spettatori (5.7%). La7: diMartedì 1.188.000 spettatori (6.6%), diMartedì Più 375.000 spettatori (5.9%). Tv8: Black or White 339.000 spettatori (1.8%). Nove: Corpi da Reato 383.000 spettatori (2%). Canale 20: Top Gun 481.000 spettatori (2.3%).

Access prime time

Rai1: Cinque Minuti 4.436.000 spettatori (21.1%), I Soliti Ignoti 4.573.000 spettatori (20.4%). Canale 5: Striscina la Notizina 4.225.000 spettatori (19.7%). Rai2: TG2 Post 664.000 spettatori (2.9%). Italia1: NCIS 1.427.000 spettatori (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.606.000 spettatori (7.4%), Un Posto al Sole 1.925.000 spettatori (8.5%). Rete4: Stasera Italia 901.000 spettatori (4.2%) nella prima parte, 941.000 spettatori (4.1%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.390.000 spettatori (6.2%). Tv8: 100% Italia 455.000 spettatori (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 633.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.431.000 spettatori (24%), L’Eredità 4.585.000 spettatori (26.2%). Canale 5: Avanti il Primo 2.467.000 spettatori (18.6%), Avanti un Altro 3.722.000 spettatori (22.1%). Rai2: Hawaii Five O 554.000 spettatori (3.4%), The Rookie 785.000 spettatori (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 406.000 spettatori (2.7%), CSI 664.000 spettatori (3.5%). Rai3: TGR 2.422.000 (13.2%), Blob 1.042.000 spettatori (5.2%), Caro Marziano 1.233.000 spettatori (5.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 724.000 spettatori (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 156.000 spettatori (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 249.000 spettatori (1.5%). Tv8: Home Restaurant 272.000 spettatori (1.5%). Nove: Cash or Trash 475.000 spettatori (2.6%).

Seconda serata

Rai1: Porta a Porta 515.000 spettatori (7.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 211.000 spettatori (7.6%). Canale 5: Champions League Live 1.356.000 spettatori (10.8%), X Style 411.000 spettatori (6.6%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 660.000 spettatori (6.4%), Ancora Cinque Minuti su Rai2 403.000 (5.8%), Generazione Z 224.000 spettatori (5%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 310.000 spettatori (5.1%). Italia1: Chucky 243.000 spettatori (7.9%). Rete 4: La Forma dell’Inganno (prima parte) 102.000 spettatori (3.1%).

Daytime

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 293.000 spettatori (10.6%), TG1 Ore 7.00 431.000 spettatori (9.5%), TgUnoMattina 686.000 (13%), TG1 Ore 8.00 1.016.000 (18.8%), Uno Mattina 942.000 (20.4%), Storie Italiane (Prima parte) 839.000 spettatori (18.2%). Canale5: Prima Pagina TG5 621.000 spettatori (17.5%), TG5 Mattina 1.082.000 spettatori (20.2%), Mattino Cinque News 957.000 spettatori (20.1%) nella prima parte, 976.000 spettatori (21.4%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 156.000 (4.2%), Viva Rai2! Glass Cam 283.000 (6.8%), Viva Rai2! 921.000 spettatori (17.4%), …E Viva il Videobox 262.000 spettatori (4.8%), Radio 2 Social Club 264.000 (5.6%).

Italia 1: Heidi 256.000 spettatori (4.7%), Chicago Fire 238.000 (5.1%), Chicago PD 230.000 (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 482.000 spettatori (10.8%), TGR Buongiorno Regione 591.000 spettatori (10.8%), Agorà (presentazione) 290.000 (5.4%), Agorà 314.000 spettatori (6.5%), Agorà Extra 238.000 (5.3%). Rete 4: Hazzard 83.000 spettatori (1.8%). La7: Omnibus (News) 104.000 spettatori (2.4%), Omnibus (Dibattito) 178.000 spettatori (3.5%), Coffee Break 196.000 spettatori (4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 948.000 spettatori (17%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.702.000 (17.1%). Canale 5: Forum 1.582.000 telespettatori (20.9%). Rai2: I Fatti Vostri 684.000 spettatori (10.9%) nella prima parte, 943.000 (9.9%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 316.000 spettatori (4.5%), Grande Fratello Vip 496.000 spettatori (4.3%), Sport Mediaset 608.000 (4.7%), Extra 565.000 (4.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 233.000 spettatori (4.9%), Elisir 310.000 (5.4%), TG3 Ore 12.00 813.000 (9.9%), Quante Storie 675.000 (5.9%), Passato e Presente 630.000 spettatori (4.9%). Rete4: Monk 109.000 spettatori (1.9%), Il Segreto (replica) 137.000 spettatori (1.4%), La Signora in Giallo 587.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 281.000 spettatori (4.8%), L'Aria che tira (Oggi) 379.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.373.000 spettatori (18.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.549.000 (14.8%) presentazione 1.575.000 (12.9%), Il Paradiso delle Signore 1.947.000 (21%), TG1 1.580.000 (17.5%), La Vita in Diretta 2.332.000 spettatori (21.3%), presentazione 1.851.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.677.000 spettatori (20.7%), Terra Amara 2.753.000 spettatori (22.7%), Uomini e Donne 2.846.000 spettatori (27.4%), finale 2.231.000 (23.4%), Amici 1.865.000 (20.2%), Grande Fratello Vip 7 1.688.000 (18.4%), Un Altro Domani 1.449.000 spettatori (15.8%), Pomeriggio Cinque 1.797.000 spettatori (16.6%), Presentazione 1.510.000 (15.4%), Saluti 1.811.000 (14.8%).

Rai2: TG2 Costume e Società 1.021.000 spettatori (7.9%), TG2 Medicina 33 883.000 spettatori (6.8%), Ore 14 700.000 spettatori (6.1%), Bella Ma’ 439.000 (4.7%), Candice Renoir 215.000 (2.2%). Italia1: I Simpson 517.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 530.000 (4.5%) nel secondo, 417.000 (3.9%) nel terzo, NCIS New Orleans 302.000 (3.2%) nel primo episodio, 270.000 (3%) nel secondo, The Mentalist 322.000 (3.2%). Rai3: TGR 2.231.000 spettatori (18%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 272.000 spettatori (2.9%), Aspettando… Geo 660.000 spettatori (7.2%), Geo 1.275.000 spettatori (11.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 744.000 spettatori (6.4%), TG4 Diario del Giorno 360.000 (3.8%). La7: Tagadà (presentazione) 340.000 (2.9%), Tagadà 365.000 spettatori (3.7%), Focus 279.000 (3%), C'era una volta il Novecento 152.000 (1.5%). TV8: Una Principessa a Manhattan 316.000 spettatori (3.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.296.000 (25.4%)

20.00: 4.935.000 (24.3%)

TG2

13.00: 1.631.000 (13.5%)

20.30: 1.155.000 (5.3%)

TG3

14.25: 1.358.000 (11.3%)

19.00: 2.115.000 (13.3%)

TG4

11.55: 296.000 (3.8%)

18.55: 631.000 (3.9%)

TG5

13.00: 3.080.000 (25.2%)

20.00: 4.682.000 (23%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.067.000 (10.7%)

18.30: 437.000 (3.5%)

TGLA7

13.30: 460.000 (3.6%)

20.00: 1.182.000 (5.7%)

