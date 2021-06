PIPPITEL! CON LE PARTITE DI EURO 2020 SU RAI1 AGLI ALTRI RIMANGONO LE BRICIOLE: FRANCIA-SVIZZERA INCOLLA ALLA TV 7.4 MILIONI DI SPETTATORI E CONQUISTA IL 35.8% - LE TURCATE GALLEGGIANO IN PRIMA SERATA: MALE SU CANALE 5 “MR WRONG” CHE INCHIODA ALL’8% - “REPORT” SU RAI 3 AL 5.7%. SU RETE 4 "QUARTA REPUBBLICA" AL 4.6% - “PAPERE” SU CANALE 5 (12.6%). SU LA7 DE GREGORIO-PARENZO PARTONO CON UN 4.7%. TESTA A TESTA CON LA GENTILI (4.4%-4.9%) - ESORDIO "IL PRANZO E' SERVITO" CON INSINNA AL 15%

Nella serata di ieri, lunedì 28 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Francia-Svizzera ha appassionato 7.405.000 spettatori pari al 35.89%. Nel dettaglio primo tempo: 7.013.000 – 32.08%; secondo tempo: 7.400.000 – 34.84%, supplementari: 7.743.000 – 40.95%, rigori: 8.358.000 – 49.44% (pre gara: 4.108.000 – 20.94%; post gara di 11 minuti: 5.235.000 -. 37.49%). Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari all’8.06% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.014.000 spettatori pari al 4.61% di share.

NCIS New Orleans ha raggiunto 732.000 spettatori con il 3.47%. Su Italia 1 Il Settimo Figlio ha intrattenuto 838.000 spettatori (3.97%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.232.000 spettatori pari ad uno share del 5.77% (Report Plus: 849.000 – 5.16%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 789.000 spettatori con il 4.67% di share. Su La7 Dieci Piccoli Indiani ha registrato 245.000 spettatori con uno share dell’1.39%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 367.000 spettatori con l’1.7%.

Sul Nove Flightplan – Mistero in volo ha raccolto 318.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Lost Souls – La Profezia registra 231.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco segna 506.000 spettatori con il 2.39%. Su Iris La Vendetta di Luna raccoglie 376.000 spettatori con l’1.75%. Sui canali Sky Sport Francia-Svizzera raccoglie 850.000 spettatori con il 4.21%.

Ascolti TV Access Prime Time

De Gregorio e Parenzo partono dal 4.77% (testa a testa con la Gentili).

nicola porro quarta repubblica

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.661.000 spettatori con uno share del 12.61%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 810.000 spettatori con il 3.74%. Su Italia1 CSI ha registrato 908.000 spettatori con il 4.46%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.042.000 spettatori con il 5.52%. Un Posto al Sole raccoglie 1.444.000 spettatori con il 6.89%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 954.000 individui all’ascolto (4.99%), nella prima parte, e 960.000 spettatori (4.48%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.003.000 spettatori (4.77%).

Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 342.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 295.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Love Island Italia raccoglie .000 spettatori con il %. Su La5 una replica di Mr Wrong segna 86.000 spettatori con lo 0.44%. Su Rai Premium – dalle 19.04 alle 21.14 – Un Passo dal Cielo raccoglie 266.000 spettatori con l’1.56%. Su Rai4 Criminal Minds segna 361.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Lo speciale del TGLA7 su Conte non va oltre il 2.05%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.391.000 spettatori (20.01%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.407.000 spettatori (23.39%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.219.000 spettatori (10.66%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.910.000 spettatori (13.56%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 527.000 spettatori (3.95%), NCIS Los Angeles segna 753.000 spettatori (4.45%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 360.000 spettatori con il 2.8%. CSI ha ottenuto 414.000 spettatori (2.56%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.983.000 spettatori con il 12.93%. Blob segna 805.000 spettatori con il 4.57%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 793.000 individui all’ascolto (4.56%). Su La7 – dalle 17.14 alle 19.54 - TG La7 Speciale ha appassionato 237.000 spettatori (share del 2.05%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 247.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 una replica di Love is in the Air raccoglie 96.000 spettatori con lo 0.62%.

Daytime Mattina

il pranzo e' servito 6

La mattina di Rai1 debutta in crescita (qui il confronto con lo scorso anno). Agorà Estate parte dal 6.09%

Su Rai1 – dalle 7.10 alle 9.49 – Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 875.000 telespettatori con il 18.68%. Dedicato ha ottenuto 893.000 spettatori (17.64%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 533.000 spettatori con il 16.3%. l’appuntamento con i documentari su Planet ha intrattenuto 427.000 spettatori (8.88%). Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 116.000 spettatori con il 2.41%, nel primo episodio, e 138.000 spettatori con il 2.9%, nel secondo episodio.

Su Italia 1 Dr House ha raggiunto 131.000 spettatori con il 2.77%. Bones ottiene un ascolto di 160.000 spettatori (3.25%). Rai3 – dalle 6 alle 7.59 – con l’informazione di Rai News segna 240.000 spettatori e il 7.22%. A seguire l’esordio di Agorà Estate convince 293.000 spettatori pari al 6.09% di share (presentazione di 33 minuti: 273.000 – 5.36%). Elisir d’Estate segna 208.000 spettatori con il 4.17%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 97.000 spettatori (2.01%) e 158.000 spettatori (3.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 169.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 157.000 spettatori pari al 3.25%. Su Tv8 Un Matrimonio da Sogno ha raccolto 88.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mezzogiorno

Le repliche di Forum battono quelle di Don Matteo.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 958.000 spettatori con il 12.61%, nel primo episodio, e 1.474.000 spettatori con il 12.48%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.118.000 telespettatori con il 14.36%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 455.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 204.000 spettatori con il 3.26%. Cotto e Mangiato Menù in Sicilia raccoglie 368.000 spettatori con il 4.27%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.047.000 spettatori con il 7.67%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 250.000 spettatori con il 4.06%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 893.000 spettatori (10.58%). Quante Storie ha raccolto 640.000 spettatori (5.91%). Passato e Presente raggiunge 537.000 spettatori e il 3.88%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 162.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 595.000 (4.41%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 268.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 384.000 spettatori con il 3.59% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Malgrado il 15% del Pranzo è Servito, Una Vita cresce.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.971.000 spettatori pari al 14.99% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.035.000 spettatori con il 9.28%. Estate in Diretta ha raccolto 1.166.000 spettatori con l’11.66%, nella prima parte dalle 15.38 alle 16.42, e 1.695.000 spettatori con il 17%, nella seconda parte dalle 17.01 alle 18.40 (tra le due parti il TG1: 1.450.000 – 15.06%; TG1 Economia: 1.504.000 – 15.47%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.514.000 spettatori con il 18.02%. Una Vita ha convinto 2.370.000 spettatori con il 18.4% di share.

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.847.000 spettatori con il 16.44%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.617.000 spettatori pari al 16.3% di share. Un Amore Improvviso ha fatto compagnia a 951.000 spettatori con il 9.57%. Su Rai2 Dribbling Europei raccoglie 824.000 spettatori e il 5.9%. Tour de France ha raccolto 834.000 spettatori con il 7.69% (Tour Diretta. 708.000 6.3%; All’Arrivo: 1.207.000 – 12.44%). Toureplay ha ottenuto 795.000 spettatori con l’8.16%. Su Italia1 Capitan Tsubasa ha raccolto 536.000 spettatori con il 3.84%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 551.000 spettatori (4.13%), nel primo episodio, e 587.000 spettatori (4.71%), nel secondo episodio.

American Dad è piaciuto a 513.000 spettatori (4.56%). Big Bang Theory segna 402.000 spettatori (3.82%). Will & Grace ha appassionato 188.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.465.000 spettatori con il 17.81%. #Maestri ha coinvolto 396.000 spettatori pari al 3.66%. Il Maresciallo Rocca ha raccolto 425.000 spettatori e il 4.34%. Geo Magazine ha registrato 580.000 spettatori con il 5.68%. Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 663.000 spettatori con il 5.34%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 191.000 spettatori (share dell’1.76%). Su Rai Sport Direttaazzurra segna 61.000 spettatori e lo 0.45%.

Seconda Serata

Notti Europee supera il 20% dopo i rigori di Francia-Svizzera.

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.300.000 spettatori con il 20.32% di share. Su Canale 5 The Baker and The Beauty ha totalizzato una media di 452.000 spettatori pari ad uno share del 7.07%. Su Rai2 The Blacklist segna 398.000 spettatori con il 2.2% e 234.000 spettatori con il 2.31%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 533.000 spettatori con il 6.09%. Su Italia1 True Legend è visto da 280.000 spettatori (3.12%). Su Rete 4 Burn After Reading – A Prova di Spia è stato scelto da 144.000 spettatori con il 3.57% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.047.000 (21.8%)

Ore 20.00 4.119.000 (23.51%)

TG2

Ore 13.00 1.712.000 (13.25%)

Ore 20.30 1.399.000 (7.21%)

TG3

Ore 14.25 1.464.000 (11.45%)

Ore 19.00 1.433.000 (10.83%)

TG5

Ore 13.00 2.752.000 (20.88%)

Ore 20.00 2.975.000 (16.61%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.527.000 (14.4%)

Ore 18.30 521.000 (4.71%)

TG4

Ore 12.00 297.000 (3.5%)

Ore 18.55 423.000 (3.15%) Ultim’Ora: 483.000 (3.13%)

TGLA7

Ore 13.30 492.000 (3.52%)

Ore 20.00 1.000.000 (5.54%)

