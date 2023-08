PIPPITEL! - PRIMA SERATA ALLA CANNA DEL GAS: SU RAI1 IL FILM “HELLO AGAIN - UN GIORNO PER SEMPRE” SI FERMA AL 10.7% DI SHARE CON APPENA 1.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 “IL PROFESSORE E IL PAZZO” INCHIODA AL 9.6% E VIENE TALLONATO DA “DELITTI IN PARADISO” SU RAI2 (9.6%) - SU RETE4 “ZONA BIANCA” ALL’8.5%. SU RAI3 “NEL SECOLO BREVE” AL 4.4% - “TECHETECHETÈ” (16.3%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.5%). APRILE E TELESE (6.4%), VIERO (5.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva alla canna del gas per le reti ammiraglie, quella di ieri mercoledì 16 agosto 2023. Rai1 si ferma infatti a 1.375.000 spettatori pari al 10.7% di share con lo sconosciutissimo film tedesco Hello Again - Un giorno per sempre, scopiazzatura del Giorno della Marmotta, superando di poco Canale5, inchiodato a 1.194.000 telemorenti pari al 9.6% con il film Il professore e il pazzo.

Il telefilm Delitti in Paradiso su Rai2 è invece il terzo programma più visto in prime time con i suoi 1.160.000 affezionati e il 9.6%, e va forte Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4, che totalizza 880.000 teste con l'8.5% di share. La trasmissione di Alessandro Barbero su Rai3, Nel secolo breve, raccoglie invece 570.000 con il 4.4% e la replica del Palio di Siena su La7 raduna 771.000 appassionati con il 5.5%. Vediamo la classifica dei programmi della serata per numero di spettatori:

Hello again - Un giorno per sempre (Rai1) - 1.375.000

Il professore e il pazzo (Canale5) - 1.194.000

Delitti in Paradiso (Rai2) - 1.160.000

Zona bianca (Rete4) - 880.000

Il Palio di Siena - replica (La7) - 771.000

Nel secolo breve (Rai3) - 570.000

Freedom Summer (Italia1) - 531.000

Name that Tune (Tv8) - 387.000

Il buono, il brutto, il cattivo (Nove) - 375.000

In access prime time, su Rai1 Techetechetè totalizza il 16.3% mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate segna il 15.5%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 sigla il 6.4%, Controcorrente con Alessandra Viero su Rete4 raccoglie il 4.7% e il 5.9% e Tg2 Post Estate il 6.1%.

Al pomeriggio, Il Palio di Siena in diretta su La7 attira il 7.7% mentre in seconda serata su Rai2 Storie di donne al bivio con Monica Setta si staglia al 5.3% di share, tallonando Rai1 che, con Il mondo con gli occhi di Overland, segna invece il 5.6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Hello Again – Un giorno per sempre 1.375.000 (10.7%). Canale5: Il professore e il pazzo 1.194.000 (9.6%). Rai2: Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato 1.160.000 (9.1%). Italia1: Freedom Summer 531.000 (4.7%), presentazione 604.000 (4.3%). Rai3: Nel secolo breve 570.000 (4.4%). Rete4: Zona Bianca 880.000 (8.5%). La7: Il Palio di Siena 771.000 (5.5%). Closed Circuit 258.000 (2.4%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 387.000 (3.6%). Nove: Il buono, il brutto, il cattivo 375.000 (3.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.297.000 (16.3%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.179.000 (15.5%). Rai2: Tg2 Post Estate 855.000 (6.1%). Italia1: C.S.I. Miami 837.000 (6%). Rai3: Via dei Matti n° 0 656.000 (4.8%), Le Storie di Un Posto al Sole 808.000 (5.7%). Rete4: Controcorrente Estate 655.000 (4.7%) nella prima parte, 829.000 (5.9%) nella seconda. La7: In Onda Estate 907.000 (6.4%). Tv8: 4 Hotel 421.000 (3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 412.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.095.000 (22%), Reazione a Catena 2.899.000 (25.9%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.191.000 (13%), The Wall 1.487.000 (13.6%). Rai2: Hawaii Five-0 322.000 (3.1%) nel primo episodio, 533.000 (4.2%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 389.000 (3.9%) e C.S.I. Miami 409.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.769.000 (14.8%), Blob 720.000 (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 542.000 (4.1%). Tv8: 4 Ristoranti 270.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 245.000 (1.9%).

Seconda Serata

Rai1: Il mondo con gli occhi di Overland 445.000 (5.6%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 359.000 (6.1%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 417.000 (5.3%). Italia1: La storia proibita 203.000 (4.2%). Rai3: Una doppia verità 327.000 (5.1%). Rete4: Leoni al sole 181.000 (5.9%). La7: La promessa dell’assassino 84.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – RasStampa 200.000 (11.3%), Tg1 ore 7.00 396.000 (15.1%), TgUnomattina Estate 600.000 (16%), Tg1 Ore 8.00 829.000 (20.6%), Uno Mattina Estate 739.000 (17.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 379.000 (17%), Tg5 Mattina 1.000.000 (24.6%), Morning News 725.000 (18.3%) nella prima parte, 606.000 (16.4%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 166.000 (4%), Radio2 Happy Family 127.000 (3.3%), Tg2 Dossier 133.000 (3.5%), Tg2 Flash a 214.000 (5.2%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 125.000 (3.3%) nel primo episodio, 130.000 (3.5%) nel secondo, C.S.I. New York 126.000 (3%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 211.000 (5.3%), presentazione 215.000(5.2%), Agorà Extra 150.000(4.1%), Elisir – A Gentile Richiesta 172.000 (4.5%). Rete4: L’allenatore nel pallone 2 68.000 (1.8%), Carabinieri 5 135.000 (3%). La7: Il Palio di Siena 2023 – L’Attesa 64.000 (1.6%), Uozzap! Classic 62.000 (1.6%), Josephine, Ange Gardien 54.000 (1.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.156.000 (15.5%), Camper 1.469.000 (14.8%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.070.000 (16.4%). Rai2: Tg Sport 222.000 (5.1%), Dream Hotel – Messico 384.000 (5.6%). Italia1: C.S.I. New York 267.000 (4.4%), Sport Mediaset 856.000 (7.6%). Rai3: Doc Martin 254.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 570.000 (8.2%), Quante Storie 533.000 (6.3%) nella prima parte, 367.000 (3.6%) nella seconda, Passato e Presente 365.000 (3.2%). Rete4: Il Segreto 164.000 (1.8%), La Signora del West 232.000 (2.1%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 125.000 (1.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.937.000 (17.3%), Don Matteo 11 1.118.000 (11.3%) nel primo episodio, 1.108.000 (13.5%) nel secondo. Sei Sorelle 721.000 (9.9%), Tg1 759.000 (10.3%), Estate in Diretta 1.366.000 (16.7%), presentazione 1.093.000 (14.5%). Canale5: Beautiful 2.057.000 (18.4%), Terra Amara 1.950.000 (19.4%), La Promessa 1.763.000 (20.4%), My Home My Destiny 1.426.000 (18.8%), Un Altro Domani 960.000 (12.4%). Rai2: Campionati Europei Femminili di Pallavolo no 252.000 (2.5%). Squadra Speciale Cobra 11 222.000 (2.6%), Frammenti di memoria 305.000 (4.1%), Candice Renoir 250.000 (3.3%).

Italia1: I Simpson 503.000 (4.5%) nel primo episodio, 490.000 (4.8%) nel secondo e 442.000 (4.7%) nel terzo, American Dad! 291.000 (3.4%) nel primo episodio, 241.000 (3%) nel secondo. N.C.I.S. New Orleans 233.000 (3.1%) nel primo episodio, 256.000 (3.5%) nel secondo, Person of Interest 285.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 2.128.000 (19.6%), D-SIDE – Il Lato Diverso delle Cose 360.000 (4.3%), La speranza siamo noi 269.000 (3.4%), Di là dal fiume e tra gli alberi 311.000 (4.2%), Overland 602.000 (8.1%), Geo Magazine 674.000 (8.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 509.000 (5.2%), Tg4 – Diario del Giorno 412.000 (5.4%). Un uomo chiamato Charro 272.000 (3.4%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 245.000 (2.8%), Il Palio di Siena 652.000 (7.7%), Palio di Siena – La Festa 901.000 (7.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.657.000 (23%)

20.00 - 3.377.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.489.000 (13.7%)

20.30 - 925.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.304.000 (13.1%)

19.00 - 1.140.000 (11.1%)

TG4

11.55 - 304.000 (4.4%)

18.55 - 376.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.584.000 (23.5%)

20.00 - 2.517.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.063.000 (11.8%)

18.30 - 545.000 (6.2%)

TGLA7

13.30 - 418.000 (3.6%)

20.00 - 851.000 (6.3%)

