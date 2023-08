PIPPITEL! IN PRIMA SERATA, STRAVINCERE LA REPLICA DEL “GIOVANE MONTALBANO” SU RAI 1, CON 2.444.000 SPETTATORI E IL 20.9% DI SHARE. BATTUTO NETTAMENTE IL RIPASSO DI “SCHERZI A PARTE” SU CANALE 5 (1.339.000 AFFEZIONATI CON IL 12.5%) – IL MEGLIO DI “REPORT” SU RAI 3 FA IL MIRACOLO DI FERRAGOSTO E SEGNA IL 7.1% CON 881.000 SPETTATORI, TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO IN PRIME TIME, SUPERANDO ANCHE LA COPPA ITALIA SU ITALIA 1 – IN SECONDA SERATA, L’ESORDIO DEL CAMPIONATO DI CALCIO DELL'ARABIA SAUDITA SU LA7 RACIMOLA UN ESANGUE 1.3% (91.000 SPETTATORI) – TECHETECHETÈ 2.520.000 (19%). PAPERISSIMA SPRINT ESTATE 2.075.000 (15.6%)

il giovane montalbano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 14 agosto 2023 vedono, in prima serata, stravincere la replica del Giovane Montalbano su Rai1, con i suoi 2.444.000 spettatori e il 20.9% di share, battendo nettamente il ripasso di Scherzi a parte con Enrico Papi che, su Canale5, si ferma a 1.339.000 affezionati con il 12.5%.

Il meglio di Report, dal canto suo, fa il miracolo di Ferragosto. Alla sua sesta replica, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 segna infatti il 7.1% con 881.000 individui all'ascolto, terzo programma più visto in prime time, superando anche la Coppa Italia che, su Italia1 con la partita Torino-Feralpisalò, attira 602.000 appassionati con il 5.5%. Sul 20 il match Spezia-Venezia ha raccolto invece il 2.2% con 259.000 teste. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

scherzi a parte 4

Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.444.000

Scherzi a parte (Canale5) - 1.339.000

Report (Rai3) - 881.000

Coppa Italia - Torino-Feralpisalò (Italia1) - 602.000

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (Rete4) - 462.000

Che Todd ci aiuti (Rai2) - 420.000

Dirty Dancing (Tv8) - 376.000

Armageddon (Nove) - 306.000

Atlantide Files (La7) - 265.000

Coppa Italia - Spezia-Venezia (20) - 259.000

sigfrido ranucci report 1

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.0%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate sigla il 15.6%. Per l'approfondimento, In Onda Estate su La7 con Marianna Aprile e Luca Telese svetta al 6.5%, Controcorrente condotto da Sabrina Scampini su Rete4 raccoglie il 4.0% e il 5.3% e Tg2 Post Estate il 4.4%.

In seconda serata, la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell'Arabia Saudita, esordisce su La7 con la partita Al Nassr-Al Ettifaq e racimola un esangue 1.3% pari a soli 91.000 spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi di ieri:

Prima Serata

il giovane montalbano

Rai1: Il Giovane Montalbano 2 2.444.000 (20.9%). Canale5: Scherzi a Parte 1.339.000 (12.5%). Rai2: Che Todd ci Aiuti 420.000 (3.7%). Italia1: Coppa Italia – Torino-Feralpisalò 602.000 (5.5%). Rai3: Report 881.000 (7.1%). Rete4: Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto 462.000 (3.6%). La7: Atlantide Files 265.000 (2.2%). Tv8: Dirty Dancing – Balli proibiti 376.000 (3.2%). Nove: Armageddon – Giudizio finale 306.000 (2.9%). 20: Coppa Italia – Spezia-Venezia 259.000 (2.2%).

Access Prime Time

Paperissima Sprint

Rai1: Techetechetè 2.520.000 (19%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.075.000 (15.6%). Rai2: Tg2 Post Estate 578.000 (4.4%). Italia1: Coppa Italia Live 418.000 (3.1%). Rai3: Via dei Matti n° 0 509.000 (3.9%), Le Storie di Un Posto al Sole 614.000 (4.6%). Rete4: Controcorrente Estate 532.000 (4%) nella prima parte, 706.000 (5.3%) nella seconda. La7: In Onda Estate 865.000 (6.5%). Tv8: 4 Hotel 377.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 299.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.042.000 (23.8%), Reazione a Catena 2.916.000 (28%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.018.000 (12.5%), The Wall 1.399.000 (13.9%). Rai2: Hawaii Five-0 291.000 (3%) nel primo episodio, 444.000 (3.7%) nel secondo. Italia1: Coppa Italia – Sampdoria-Sudtirol 506.000 (5%). Rai3: Tg Regione 1.503.000 (13.6%), Blob 508.000 (4.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 528.000 (4.3%). La7: Padre Brown 117.000 (1.5%) nel primo episodio, 125.000 (1.3%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 270.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 236.000 (2%).

Seconda Serata

separati ma non troppo

Rai1: Separati ma non troppo 567.000 (10.6%). Canale5: Tg5 Notte 346.000 (7.7%). Rai2: Ultima Traccia: Berlino 217.000 (3.6%). Italia1: Sport Mediaset – Monday Night 369.000 (4.4%). Rai3: Il Fattore Umano 282.000 (3.9%). Rete4: Il sorpasso 224.000 (5%). La7: Roshn Saudi League – Al Nassr-Al Ettifaq 91.000 (1.3%).

DAYTIME

Mattina

il giovane montalbano

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 153.000 (8.9%), Tg1 Ore 7.00 331.000 (12.9%) e TgUnomattina Estate 614.000 (16.4%), Tg1 Ore 8.00 700.000 (18.3%). Unomattina Estate 716.000 (17.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 310.000 (14.3%), Tg5 Mattina 845.000 (21.7%), Morning News 719.000 (17.7%) nella prima parte, 656.000 (17%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 108.000 (2.6%), Radio2 Happy Family 137.000 (3.5%), Tg2 Dossier 146.000 (3.7%), Tg2 Flash 201.000 (5%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 108.000 (2.7%), C.S.I. New York 122.000 (3.2%) nel primo episodio, 134.000 (3.2%) nel secondo. Rai3: Agorà Estate 217.000 (5.3%), presentazione 167.000 (4.3%), Agorà Estate Extra 186.000(4.8%), Elisir – A Gentile Richiesta 136.000 (3.4%). Rete4: Il medico e lo stregone 83.000 (2.1%), Rimini Rimini – Un anno dopo 106.000 (2.5%). La7: In Onda Estate 83.000 (2.1%), Uozzap! Classic 67.000 (1.6%), Josephine, Ange Gardien 47.000 (1.2%).

Mezzogiorno

Il Giovane Montalbano 1

Rai1: Camper in Viaggio 1.123.000 (16.5%), Camper 1.572.000 (16%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.018.000 (16.2%). Rai2: Tg Sport 206.000 (4.8%), Dream Hotel – Seychelles 411.000 (6.3%). Italia1: C.S.I. New York 245.000 (4.3%), Sport Mediaset 778.000 (6.9%). Rai3: Doc Martin 257.000 (5.5%), Tg3 Ore 12.00 555.000 (8.8%), Quante Storie 459.000 (5.7%) nella prima parte, 417.000 (4%) nella seconda, Passato e Presente 447.000 (4%). Rete4: Il Segreto 135.000 (1.5%), La Signora del West 184.000 (1.7%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 119.000 (1.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.986.000 (18.1%), Don Matteo 11 1.161.000 (11.6%) nel primo episodio, 1.095.000 (13.1%) nel secondo, Sei Sorelle 725.000 (9.8%), Tg1 824.000 (11.1%), Estate in Diretta 1.337.000 (18%), presentazione 1.026.000 (14.5%). Canale5: Beautiful 1.954.000 (17.7%), Terra Amara 1.798.000 (21.7%), Un Altro Domani 996.000 (13.5%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 336.000 (3.3%). Squadra Speciale Cobra 11 310.000 (3.4%), Il crudele volto dell’inganno 357.000 (4.7%), Candice Renoir 230.000 (3.2%).

i simpson

Italia1: I Simpson 400.000 (3.6%) nel primo episodio, 390.000 (3.8%) nel secondo, American Dad! 325.000 (3.4%) nel primo episodio, 238.000 (2.7%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 196.000 (2.5%) nel primo episodio, 244.000 (3.3%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 2.008.000 (18.4%), In cammino. I sentieri dell’anima 491.000 (5.8%), Di là dal fiume e tra gli alberi 350.000 (4.7%), Overland 496.000 (6.9%), Geo Magazine 614.000 (8.1%).

Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 543.000 (5.5%), Tg4 – Diario del Giorno 444.000 (5.7%), Luoghi di magnifica Italia 246.000 (3.4%) nella prima parte, 267.000 (3.7%) nella seconda, Ferragosto in bikini 228.000 (3.1%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 194.000 (2.2%), C’era una volta… il Novecento 134.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

report sigfrido ranucci

13.30 - 2.724.000 (24.4%)

20.00 - 3.185.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.518.000 (13.8%)

20.30 - 983.000 (7.4%)

TG3

14.25 - 1.418.000 (14.1%)

19.00 - 1.113.000 (11.8%)

TG4

11.55 - 306.000 (4.8%)

18.55 - 373.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.573.000 (23.3%)

20.00 - 2.452.000 (19.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.110.000 (12.6%)

TGLA7

13.30 - 469.000 (4.2%)

20.00 - 691.000 (5.5%)

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT