PIPPITEL! IN PRIMA SERATA TRIONFA “BOHEMIAN RHAPSODY” CHE INCOLLA ALLA TV 5 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 24.3% DI SHARE. SU CANALE5 STABILE “STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE” AL 17.1% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” ALL’8.1%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.4%, GILETTI SU LA7 AL 4.6% - MALE IL CIRCOLETTO PENTASTELLATO SUL NOVE: “ACCORDI & DISACCORDI” CON OSPITE LA AZZOLINA ALL’1.2% - AMADEUS (21.6%), “STRISCIA” (15.4%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (6.7%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 24 novembre 2021 vedono, in prima serata, il trionfo di Bohemian Rhapsody, con il vincitore di Oscar Rami Malek nei panni di Freddie Mercury nel trentennale della sua morte. Il film di Rai1 ha totalizzato 5.031.000 spettatori con il 24.3% di share, battendo su Canale 5 l'ultima puntata della fiction Storia di una Famiglia Perbene e i suoi 3.496.000 spettatori con il 17.1%.

Non altrettanto bene sono andati i talk di approfondimento. Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 si è fermato al 3.4% di share con 600.000 spettatori, mentre Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 si è arenato al 4.6% con 808.000 individui all'ascolto. Da segnalare che in entrambe le trasmissioni era ospite l'ormai ubiqua Hoara Borselli, ex attrice di film come Panarea ed ex concorrente di Ballando con le Stelle che, ultimamente, folgorata sulla via di Salvini è diventata una onnipresente prezzemolina televisiva, con la benedizione di Nicola Porro che l'ha lanciata a Quarta Repubblica in veste di autoproclamatasi "opinionista politica".

andrea scanzi marco travaglio luca sommi accordi e disaccordi

Ma il vero flop della serata è stato quello di Accordi e Disaccordi sul Nove con Andrea Scanzi, Luca Sommi e la partecipazione di Marco Travaglio. Ieri il programma prodotto da Tv Loft del Fatto Quotidiano con ospiti l'ex ministra grillina Lucia Azzolina e Bruno Vespa, entrambi giunti a presentare le loro ultime fatiche letterarie, non è andato oltre l'1.2% di share con 277.000 spettatori. Se gli ascolti del film di Rai1 sono stati una "rapsodia", per quelli di Accordi e Disaccordi è suonata un'autentica marcia funebre.

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 24 novembre 2021, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.57 – la prima visione di Bohemian Rhapsody ha appassionato 5.031.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale 5 – dalle 21.45 alle 23.57 – il finale di Storia di una Famiglia Perbene ha raccolto davanti al video 3.496.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.004.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Wolverine: l’Immortale ha intrattenuto 898.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.683.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1% (presentazione di 18 minuti: 1.756.000 – 7.2%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 600.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 808.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 X Factor segna 291.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 277.000 spettatori con l’1.2%. Sul 20 Into the Sun raccoglie 400.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rai4 World Invasion registra 250.000 spettatori con l’1.1%. Su La5 La Riscossa delle Nerd ha ottenuto 91.000 spettatori con lo 0.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia ferma al 15.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.273.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.749.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 800.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.412.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.407.000 spettatori (6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.747.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.020.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 995.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.635.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 379.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 421.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Rai News insidia lo speciale del TGLA7 sul Super Greenpass.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.621.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.745.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.153.000 spettatori (13.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.332.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 504.000 spettatori (2.7%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 758.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 530.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 651.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.944.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 1.197.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 825.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 TGLA7 Speciale ha informato 326.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 220.000 spettatori con l’1%. Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 239.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Sport Uno Inter-Shakhtar Donetsk segna 444.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai News 24 – dalle 18.41 alle 19.30 – Rai News in Diretta segna 324.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Bene Agorà Extra.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 672.000 telespettatori con il 13.1%, nella lunga presentazione, e a 880.000 spettatori con il 16.9%. Dopo il breve tg (868.000 – 17.6%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 833.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 997.000 spettatori con il 19.3%, nella prima parte, e 854.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte (I Saluti: 771.000 – 16.7%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 248.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 100.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Agorà convince 475.000 spettatori pari all’8.8% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 407.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 90.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.8%, nelle News, e 170.000 spettatori con il 3.1%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 130.000 spettatori pari al2.8 %.

Daytime Mezzogiorno

Clerici si porta al 15.7% mentre Forum segna il 19.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 792.000 spettatori con il 13.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.641.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.470.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 542.000 spettatori (8.4%), nella prima parte, e 909.000 spettatori (9%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 112.000 spettatori con l’1.8%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 636.000 spettatori con il 5.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 743.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Elisir segna 462.000 spettatori con il 7.9% (presentazione: 346.000 – 7.3%).

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 942.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 822.000 spettatori (6.9%). Le Storie Passato e Presente ha interessato 574.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 128.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 653.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 278.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 474.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

In calo le soap di Canale 5. Geo ancora meglio di Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.862.000 spettatori pari al 15.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.942.000 spettatori con il 18.5%. Dopo il TG1 Economia (1.435.000 – 13.2%), Vita in Diretta ha raccolto 1.774.000 spettatori (15.2%), nella presentazione, e 2.588.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.339.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.230.000 spettatori con il 16.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.593.000 spettatori con il 22.5% (finale: 2.029.000 – 19.7%).

Il daytime di Amici rilevato insieme al daytime di Grande Fratello Vip ha interessato 1.814.000 spettatori con il 17% (dalle 16.12 alle 16.53). Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.667.000 spettatori pari al 14.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.580.000 spettatori con il 13%, nella presentazione in onda dalle 17.36 alle 17.44. e 1.772.000 spettatori con il 13.1% dalle 17.47 alle 18.27 (Saluti: 1.701.000 – 11.2%). Su Rai2 – dalle 14.03 alle 14.59 - Ore 14 Light ha raccolto 517.000 spettatori con il 3.9%. Dalle 14.59 alle 16.16, Rai Parlamento Question Time ha raccolto 118.000 spettatori con l’1.1%.

Quasi Detto Fatto ha ottenuto 289.000 spettatori con il 2.7%. Una Parola di Troppo ha interessato 331.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 573.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 718.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio, e 643.000 spettatori (5.2%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 442.000 spettatori (4%). Big Bang Theory ha appassionato 335.000 spettatori con il 3.2%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 298.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.501.000 spettatori con il 18.5%. #Maestri ha coinvolto 446.000 spettatori pari al 4.1%.

Aspettando Geo… ha raccolto 1.115.000 spettatori con il 10.4%. Geo ha registrato 1.792.000 spettatori con il 13.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 774.000 spettatori con il 6.1%. Dalle 17.20 alle 18.53, TG4 Speciale ha informato 400.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 Tagadà interessato 374.000 spettatori (3.4%). Tagadoc ha raccolto 164.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 12 Giorni a Natale segna 313.000 spettatori e il 2.9%. X Factor Daily ha raccolto 94.000 spettatori con lo 0.7%.

Seconda Serata

Costanzo stacca Vespa.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 784.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 957.000 spettatori pari ad uno share del 14.5%. Su Rai2 Restart segna 227.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 591.000 spettatori con il 7.8%. Su Italia1 Costantine è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 il film 1997 Fuga da New York è stato scelto da 149.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Tv8 Permesso Maisano raccoglie 107.000 spettatori con l’1.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.325.000 (24.3%)

Ore 20.00 5.352.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 1.755.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.284.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.25 1.635.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.233.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.605.000 (20.2%)

Ore 20.00 4.168.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.046.000 (9.8%)

Ore 18.30 675.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 256.000 (3.1%)

Ore 18.55 720.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 511.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.098.000 (4.8%)

andrea scanzi e luca sommi accordi e disaccordi

