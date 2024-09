PIPPITEL! - "GIGI, UNO COME TE – ANCORA INSIEME", SU RAI1, HA OTTENUTO IL 14% DI SHARE, 1.4 MILIONI DI SPETTATORI - "LO SHOW DEI RECORD" RADUNA 1.1 MILIONI DI TELE-MORENTI, 12.1% - LE PARALIMPIADI 2024, RACIMOLANO IL 4.7% - IN ACCESS PRIME TIME "IN ONDA", CON TELESE E APRILE, OTTIENE IL 5.9% E SUPERA, ANCORA UNA VOLTA, "4 DI SERA" (4.8%-5.2%) - TECHETECHETÈ (16.5%)

Nella serata di ieri, sabato 31 agosto 2024, su Rai1 Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme ha conquistato 1.471.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.187.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:01 alle 21:52, sono la scelta di 604.000 spettatori pari al 4.7%. Nel dettaglio: Atletica 725.000 (5.5%). A seguire Perle di Sport arriva a 496.000 spettatori pari al 3.9% e SportAbilia 386.000 spettatori pari al 3.4%.

Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha radunato 775.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 C’era una volta il West, dalle 20:32 alle 23:21, raggiunge 598.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Viaggi di nozze totalizza un a.m. di 495.000 spettatori (4.4%).

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 301.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Gaga Chromatica Ball sigla 148.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Unabomber cattura l’attenzione di 244.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Drive Angry è seguito da 399.000 spettatori (3.3%). Su Rai4 Contrattempo è scelto da 197.000 spettatori (1.7%). Su Iris The American interessa 369.000 spettatori pari al 3.1%. Su RaiPremium Amore Criminale raggiunge 263.000 spettatori e il 2.3%.

Access Prime Time

In Onda sempre meglio di Rete4.

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.199.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.054.000 spettatori con il 15.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.056.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 643.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 684.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 782.000 spettatori pari al 5.9%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 367.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene un a.m. di 199.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Basso Cucine da Incubo.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.710.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.574.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.306.000 spettatori (14.6%), mentre The Wall ha convinto 1.819.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (489.000 – 5.7%), le Paralimpiadi 2024 siglano 586.000 spettatori con il 6.5% nel Nuoto, 580.000 con il 5.8% nell’Atletica, 606.000 con il 5.5% nel Nuoto, 573.000 con il 4.9% nell’Atletica, 582.000 con il 4.7% nel Nuoto, 680.000 con il 5.2% nell’Atletica. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 432.000 spettatori (4.4%) e FBI: Most Wanted raggiunge 568.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.661.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 594.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Terra Amara interessa 410.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Cucine da Incubo registra 135.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Le Paralimpiadi raggiungono il 9.8% con il Nuoto.

Su Rai1 Linea Blu dà il buongiorno a 344.000 spettatori (12.3%), il TG1 delle 8 totalizza 728.000 spettatori (18.3%) e TG1 Dialogo interessa 744.000 spettatori (17.5%). A seguire Unomattina Weekly è visto da 731.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (822.000 – 18.4%), 684.000 spettatori (16.8%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere Estate sigla 749.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 374.000 spettatori pari al 18.3% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.125.000 spettatori pari al 27.6%, mentre Eden Pianeta Selvaggio segna 568.000 spettatori pari al 13.4% e Meraviglie del Pacifico sigla 345.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rai2 O Anche No – Stravinco per la Vita totalizza 126.000 spettatori con il 3%.

A seguire le Paralimpiadi 2024 dalle 9 alle 12:54, sono seguite da 284.000 spettatori con il 6.6%. Nel dettaglio: Tiro con l’Arco 220.000 (5.1%), Canottaggio 326.000 (7.9%), Canottaggio 318.000 (7.7%), Tiro con l’Arco 356.000 (8.7%), Nuoto 411.000 (9.8%), Canottaggio 451.000 (9.7%) fino alle 11:08. Su Italia1 The Goldbergs ottiene 66.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio, 97.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio e 111.000 spettatori (2.7%) nel terzo episodio, mentre The Middle totalizza 129.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 124.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio e 144.000 spettatori (3.3%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Questi fantasmi segna 86.000 spettatori con il 2.1%, mentre Il Cacciatore di Sogni interessa 103.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Love is in the Air registra 63.000 spettatori (1.8%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni raduna 56.000 spettatori (1.3%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore colleziona 109.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus interessa 120.000 spettatori (4.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (220.000 – 7.1%), 174.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire In Onda totalizza 158.000 spettatori (3.8%) e Miss Marple 87.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mezzogiorno

Le Paralimpiadi sfiorano il 10% con il Canottaggio.

Su Rai1 Linea Verde Discovery colleziona 845.000 spettatori (15%) e Azzurro – Storie di Mare raduna 1.231.000 spettatori (17.1%), mentre Linea Verde Sentieri arriva a 1.851.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 il meglio di Forum colleziona 943.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 raccolgono 446.000 spettatori con il 9.1% nel Nuoto, 456.000 (8.4%) nell’Atletica, 596.000 (9.9%) nel Canottaggio, 811.000 (9.4%) nell’Atletica.

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 175.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 169.000 spettatori (3%) nel secondo episodio e 175.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 948.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Storia delle Nostre Città è visto da 183.000 spettatori (3.4%) e il TG3 delle 12 è seguito da 529.000 spettatori (7%). A seguire L’imperatore di Capri è scelto da 283.000 spettatori (2.5%).

Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 402.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Uozzap! Classic raccoglie 84.000 spettatori (1%), mentre Like – Tutto Ciò che Piace raduna 123.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 MotoGP – Qualifiche raggiunge 175.000 spettatori e il 3.4% e, dopo Tv8 Sport (194.000 – 2.7%), Moto3 – Qualifiche 233.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 148.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 272.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Tv8 all’8% con le Prove di Formula 1.

Su Rai1 Linea Blu segna 1.317.000 spettatori (11.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 999.000 spettatori (10.1%), mentre A Sua Immagine è seguito da 818.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 846.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (938.000 – 10.7%), Vuoi sposarmi? totalizza 876.000 spettatori (10.6%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.023.000 spettatori (17.1%), My Home My Destiny raggiunge 1.761.000 spettatori (16.6%) e La Promessa totalizza 1.538.000 spettatori (16.1%).

A seguire Inga Lindstrom – Il lato dolce della vita è scelto da 1.102.000 spettatori (13.1%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:31 alle 18:12, incollano davanti al video 522.000 spettatori pari al 5.5%. Nel dettaglio: Ciclismo su Pista 814.000 (6.5%), Ciclismo su Pista 576.000 (4.9%), TG Paralimpico 487.000 (4.3%), Ciclismo su Pista 555.000 (5.2%), Tiro con l’Arco 648.000 (6.6%), Ciclismo su Pista 560.000 (5.8%), Tiro a Segno 473.000 (5%), Tiro con l’Arco 453.000 (5.2%), Taekwondo 487.000 (6%), Nuoto 624.000 (7.6%). Su Italia1 America’s Cup – Round Robin raduna 485.000 spettatori (4.2%) e, dopo Magnum P.I. (270.000 – 2.6%) e Big Bang Theory (196.000 – 2% e 186.000 – 2%), 225.000 spettatori (2.6%). A seguire Due Uomini e 1/2 arriva a 153.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.080.000 spettatori pari al 17.5%, mentre I soliti ignoti è seguito da 383.000 spettatori pari al 3.9% e Geo segna 310.000 spettatori pari al 3.5%.

A seguire Presadiretta interessa 443.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 616.000 spettatori (5.5%) e Vita Segreta degli Animali è visto da 296.000 spettatori (3%). A seguire I berretti verdi arriva a 332.000 spettatori (3.8%). Su La7 Diana – La Vita Segreta di Lady D segna 145.000 spettatori con l’1.4%, mentre La7 Doc – The Diana Conspiracy – What Happened in Paris? sigla 159.000 spettatori con l’1.8% e La7 Doc – Segreti Reali 199.000 spettatori con il 2.4%. A seguire La poliziotta totalizza 106.000 spettatori con l’1.1%. Su Tv8 Moto2 – Qualifiche sigla 291.000 spettatori (2.4%).

A seguire MotoGP – Sprint Race è visto da 783.000 spettatori (7.5%) e Paddock Live Show 580.000 spettatori (5.9%). A seguire, Formula 1 – Prove totalizza 733.000 spettatori (8%) e, dopo Paddock Live (269.000 – 3.4%), 185.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Crimini Italiani raduna 283.000 spettatori pari al 2.8% e Faking It – Bugie o Verità? interessa 215.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire Little Big Italy arriva a 229.000 spettatori pari al 2.3%.

Seconda Serata

Ottimo 90esimo Minuto.

Su Rai1, dopo il TG1 (645.000 – 10.7%), Scialla! (Stai sereno) registra 278.000 spettatori (7.5%). Su Canale5 TG5 Notte totalizza 400.000 spettatori (10.8%). Su Rai2 90esimo Minuto di Sabato segna 676.000 spettatori (8%). Su Italia1 Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo è visto da 216.000 spettatori (3.9%). Su Rai3, dopo il TG3 (275.000 – 3.1%), Ti guardo (Desdè alla) è visto da 153.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete4 The Jackal è scelto da 193.000 spettatori (4.3%). Su La7 TGLa7 Notte sigla 79.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 120.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Crimini Italiani totalizza 124.000 spettatori pari al 3.2%