Nella serata di ieri, domenica 2 gennaio 2022, su Rai1 la prima tv di Un viaggio a quattro zampe ha conquistato 2.996.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Un amore così grande ha raccolto davanti al video 2.467.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 Genitori in trappola ha interessato 1.605.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è scelto da 1.027.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 961.000 e il 4%).

Su Rai3 Città Segrete ha incollato 1.547.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Il domani tra di noi in prima tv totalizza un a.m. di 1.185.000 spettatori (5.7%). Su La7 Il gattopardo ha registrato 973.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 Nemiche amiche segna 310.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Anplagghed è seguito da 701.000 spettatori (3.2%). Su Rai4 Braveheart – Cuore impavido sigla 353.000 spettatori (1.9%). Su La5 Un Natale stellato arriva a 336.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 5.317.000 spettatori pari al 22.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.385.000 spettatori con il 14.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.404.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Generazione Bellezza interessa 941.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.092.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 1.193.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 549.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 353.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.675.000 spettatori con il 19.5%, mentre L’Eredità Weekend da 4.796.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.042.000 spettatori (11%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 3.100.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Quel bellissimo babysitter ha raccolto 659.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 882.000 spettatori (4%).

Su Rai3 Tg Regione informa 3.168.000 spettatori pari al 14.7%, mentre Blob è visto da 1.061.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 820.000 spettatori (3.6%). Su La7 Ghost Whisperer ha incollato 192.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 258.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 Ricordi di Natale arriva a 250.000 spettatori (1.2%). Sul Nove la replica di Wild Teens – Contadina in Erba è la scelta di 147.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 276.000 spettatori (13.5%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:58, 471.000 spettatori (16%) nella prima parte dalle 7:06 alle 7:50 e 1.547.000 spettatori (24.2%) nella seconda parte dalle 8:22 alle 9:30; in mezzo il Tg1 della 8 sigla 934.000 spettatori (20.8%). A seguire Paesi che Vai interessa 1.548.000 spettatori (19.9%), Evoluzione Terra 1.490.000 spettatori (18.3%) e A Sua Immagine dalle 10:30 alle 12:16 1.559.000 spettatori (16.8%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 ha informato 245.000 spettatori pari al 10.5% e Tg5 Mattina 1.007.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo è visto da 797.000 spettatori pari all’11.7% nella prima parte e 774.000 spettatori pari al 10.5% nella seconda parte. A seguire la Santa Messa alle 10 intrattiene 1.064.000 spettatori (13%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 113.000 spettatori (1.7%) e O Anche No 142.000 spettatori (2%), mentre Fam segna 151.000 spettatori (1.9%) e Tg2 Dossier 250.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Dragonheart 2: Il destino di un cavaliere ottiene un ascolto di 501.000 spettatori (5%). Su Rai3 Mi Manda Raitre in Festa interessa 450.000 spettatori pari al 6% e Doc Martin 387.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 184.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 235.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori (3.8%), mentre Un americano a Roma conquista 109.000 spettatori (1.8%) e L’Ingrediente Perfetto 118.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa delle 11 raccoglie 1.797.000 spettatori con il 19% e l’Angelus alle 12 è seguito da 2.370.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Linea Verde è la scelta di 3.181.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 877.000 spettatori (9.7%) nella prima parte e 1.262.000 spettatori (12.6%) nella seconda parte, mentre Melaverde totalizza 2.169.000 spettatori (16.5%). Su Rai2, preceduto da Tg Sport a 303.000 spettatori e il 3.4%, Citofonare Rai 2 conquista 597.000 spettatori pari al 4.8% (presentazione a 294.000 e il 3.1%).

Su Italia1, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset totalizza 908.000 spettatori e il 5.3%. Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 854.000 spettatori (7%); la replica di Radici raccoglie 556.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali segna 240.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte e 240.000 spettatori (2.3%) nella seconda parte. A seguire, dopo il tg, Poirot: Il mistero del treno blu arriva a 358.000 spettatori (2.2%). Su La7 Mica Pizza e Fichi totalizza 108.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 83.000 spettatori (0.9%) nella seconda parte, Camera con Vista 84.000 spettatori (0.7%) e L’Aria che Tira – Il Diario 134.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.567.000 spettatori (21.5%) nella prima parte dalle 14:02 alle 14:58 e 3.384.000 spettatori (22.1%) nella seconda parte dalle 15:04 alle 17:05. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.879.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Beautiful incolla 2.090.000 spettatori (12.5%) e Una Vita 1.953.000 spettatori (11.9%), mentre la prima tv di The Christmas Flower conquista 1.332.000 spettatori (8.7%) e di My Best Friend’s Christmas 1.189.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 Amore nel castello di ghiaccio incolla 685.000 spettatori con il 4.2% e Un amore scolpito nel ghiaccio 666.000 spettatori con il 4.4%.

A seguire Una stella per il ballo interessa 694.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 695.000 spettatori (4.2%), mentre Il signore degli anelli – Le due torri è visto da 833.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.777.000 spettatori (16.4%); la replica del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo è seguita da 1.119.000 spettatori (7.3%) e Kilimangiaro incolla 1.258.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 1.738.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte. Su Rete4 Il ritorno di Sandokan ha convinto 571.000 spettatori con il 3.5%.

Su La7 Ti lascio perché ti amo troppo sigla 260.000 spettatori (1.6%) e Parenti serpenti 304.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Un Natale da Cenerentola segna 321.000 spettatori (2.1%) e Quando il cuore va in vacanza 267.000 spettatori (1.6%). Sul Nove True Lies è la scelta di 312.000 spettatori (1.9%), mentre Il monaco è visto da 340.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 866.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Canale5 Tutti insieme inevitabilmente ha totalizzato 867.000 spettatori (7.2%). Su Rai2 I primitivi è scelto da 363.000 spettatori (3%). Su Italia1 Cose di questo Mondo è visto da 363.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 The Rossellinis interessa 344.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 E’ complicato è stato scelto da 362.000 spettatori (5%). Su La7 L’ultimo gattopardo – Ritratto intrattiene 158.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 L’uomo bicentenario arriva a 160.000 spettatori (2.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.023.000 (29.1%)

Ore 20.00 5.853.000 (25.5%)

TG2

Ore 13.00 1.997.000 (12%)

Ore 20.30 1.550.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.15 2.116.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.480.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 3.382.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.332.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.435.000 (10.1%)

Ore 18.30 1.285.000 (7%)

TG4

Ore 11.55 356.000 (3%)

Ore 18.55 789.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 524.000 (3%)

Ore 20.00 972.000 (4.2%)

