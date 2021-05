PIPPITEL! - SU RAI 1 FINALE DA RECORD PER "UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI" CHE TOCCA IL 24.1% CON OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE 5 "IL CORRIERE – THE MULE" INCHIODA AL 12.8% - RAI 2 REGISTRA L’ENNESIMO DISASTRO DI "ANNI 20" ALL’1.8% - SU RAI 3 "AMORE CRIMINALE" AL 6% - "DRITTO E ROVESCIO" (6.4%), FORMIGLI (5.5%) - AMADEUS (21.5%), "STRISCIA" (15.6%) - PALOMBA (5.2%), GRUBER (7.7%)

Nella serata di ieri, giovedì 20 maggio 2021, su Rai1 il finale della fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato 5.246.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale 5 Il Corriere – The Mule ha raccolto davanti al video 2.694.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 l’ultimo prime time di Anni 20 ha interessato 420.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Su Italia 1 la partita di calcio benefica Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 16 minuti: 1.015.000 – 4%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari ad uno share del 6% (presentazione di 15 minuti: : 808.000 – 3.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.128.000 spettatori con il 6.4% di share (presentazione di 11 minuti: 1.189.000 – 4.7%).

Su La7 Piazzapulita ha registrato 969.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Tv8 in prima visione free l’ultima stagione de I Delitti del Barlume segna 450.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove La Guerra dei Mondi ha raccolto 343.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 The Time Machine raccoglie 343.000 spettatori con l’1.4%.

Su Rai4 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 registra 555.000 spettatori con il 2.3% (presentazione dalle 20.45 alle 20.59: 325.000 – 1.4%). Su Iris Il Buio nell’Anima raccoglie 490.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie Il Segreto dei Suoi Occhi segna 349.000 spettatori e l’1.5%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie raccoglie 234.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno Quatto Hotel raccoglie 226.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Grande divario tra Amadeus (con ospite Liotti) e Striscia.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.222.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.830.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.021.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.020.000 spettatori con il 4.6%. Un Posto al Sole raccoglie 1.689.000 spettatori con il 7.1%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.194.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.201.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.850.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 434.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 390.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 Uomini e Donne ha ottenuto 445.000 spettatori con il 2% (Finale: 425.000 – 1.7%).

Preserale

Europei di Nuoto al 4.2% con l’argento di Federica Pellegrini.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.610.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.988.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.042.000 spettatori (17%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.020.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Nuoto ha raccolto 526.000 spettatori (4.2%), NCIS Los Angeles segna 855.000 spettatori (4.4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 321.000 spettatori con il 2.3%. CSI ha ottenuto 450.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.666.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 986.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 839.000 individui all’ascolto (4.4%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 143.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 237.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque torna leader.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 579.000 telespettatori con il 12.3% mentre Uno Mattina raccoglie 908.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 832.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 967.000 spettatori (19.1%), nella prima parte, 861.000 spettatori nella seconda parte (18.8%) e 752.000 spettatori (16%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 209.000 spettatori con il 4.2%.

Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 172.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Agorà convince 425.000 spettatori pari all’8.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 203.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 124.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 178.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 173.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 63.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mezzogiorno

Vicini Fatti Vostri e Elisir.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 894.000 spettatori con il 15.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.671.000 spettatori con il 15.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.421.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 404.000 spettatori con il 6.6%, nella prima parte, e 886.000 spettatori con l’8.7, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 200.000 spettatori con il 3.2%. Cotto e Mangiato Tocco dello Chef raccoglie 321.000 spettatori con il 3.6%.

Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 819.000 spettatori con il 6.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 924.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Elisir ha interessato 376.000 spettatori con il 6.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 934.000 spettatori (10.9%). Quante Storie ha raccolto 786.000 spettatori (6.2%). Passato e Presente segna 713.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 163.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 562.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 333.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte, e 442.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 50.000 spettatori con lo 0.5%. Su Rai Sport Giro d’Italia: Prima diretta raccoglie 324.000 spettatori e il 3%.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta vince con il 18.5%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.752.000 spettatori pari al 14.1% della platea. Dalle 16.07 alle 16.51, Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio ha raggiunto 1.562.000 spettatori con il 15.3%. Il TG1 ha informato 1.579.000 spettatori con il 15.4%. La Vita Diretta ha raccolto 1.908.000 spettatori con il 18.5% (presentazione: 1.644.000 – 16.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.498.000 spettatori con il 17.3%. Una Vita ha convinto 2.429.000 spettatori con il 17.7% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.692.000 spettatori con il 22.6% (finale: 2.127.000 – 20%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.853.000 spettatori con il 18.3%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.811.000 spettatori pari al 17.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.552.000 spettatori con il 15.5%, nella prima parte, a 1.748.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (Social: 1.676.000 spettatori – 15.1%).

Su Rai2 Il Giro di Italia ha raccolto 1.392.000 spettatori con il 12% (prima parte: 1.271.000 – 10.6%; all’Arrivo: 1.872.000 – 18.4%). Processo alla Tappa ha ottenuto 1.225.000 spettatori con il 12.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 782.000 spettatori (5.5%), nel primo episodio, 721.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio e 563.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 372.000 spettatori (3.3%). Will & Grace ha appassionato 213.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 209.000 spettatori con il 2%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.746.000 spettatori con il 19.2%. Rai Parlamento Question Time ha raccolto 339.000 spettatori con il 2.9%. #Maestri ha coinvolto 238.000 spettatori pari al 2.3%. Aspettando… Geo ha registrato 383.000 spettatori con il 3.8%. Geo ha raccolto 862.000 spettatori e l’8.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 775.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 246.000 spettatori (share del 2.1%). Tagadoc ottiene 111.000 spettatori con l’1.1%. Su TV8 Una Calda Estate raccoglie 171.000 spettatori con l’1.7%. Vite da Copertina ha raccolto 104.000 spettatori con l’1%. Su Rai Sport il playoff di Serie C Bari – Foggia ha raccolto 32.000 spettatori e lo 0.3%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 532.000 spettatori e il 5.1%.

Seconda Serata

CCN non va oltre l’1%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 903.000 spettatori con il 12.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 490.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 219.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai 3 Sopravissute segna 957.000 spettatori con il 5.9%. TG3 Linea Notte tocca 475.000 spettatori con il 6.3%. Su Italia1 la terza puntata di Venus Club, ospite Elisa Isoardi, è vista da 409.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Un Maledetto Imbroglio è stato scelto da 227.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Tv8 la prima puntata di CCN Comedy Central News, con ospite Roberto Saviano, raccoglie 168.000 spettatori con l’1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.224.000 (22.1%)

Ore 20.00 4.855.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 1.797.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.542.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.647.000 (12.2%)

Ore 19.00 1.830.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.803.000 (20.2%)

Ore 20.00 3.975.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.377.000 (12.4%)

Ore 18.30 486.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 270.000 (3.1%)

Ore 18.55 585.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 499.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.158.000 (5.6%)

