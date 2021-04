PIPPITEL! - SU RAI 1 “UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.6% – RECORD NEGATIVO PER “L’ISOLA DEI FAMOSI” CHE AFFONDA AL 16.9% - SU RAI 2 FLOP SU FLOP PER “ANNI 20” ALL’1.7% - SU RAI 3 “AMORE CRIMINALE” AL 4.9% - SU RETE 4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.1%. SU LA7 FORMIGLI AL 5.6% – AMADEUS (19%), “STRISCIA” (17.4%) - PALOMBA (5.4%), GRUBER (7.2%)

Nella serata di ieri, giovedì 22 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato 4.952.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.13 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 435.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il ritorno di Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione dalle 21.19 alle 21.30: 772.000 – 2.9%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.148.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.050.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 The Amazing Spiderman 2 – Il Potere di Electro segna 294.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove E io Non Pago ha raccolto 304 .000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Criminal Minds registra 492.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie Kingsman Secret Service raccoglie 502.000 spettatori con il 2%.

Su Iris Il Prescelto ha interessato 394.000 spettatori con l’1.6%. Su Sky Uno la prima puntata di Cinque Ragazzi per Me ha raccolto 14.000 spettatori (31.000 se consideriamo tutti i passaggi, +1 e On Demand compresi) e lo 0.05%. Il posticipo Napoli-Lazio ha ottenuto 371.000 spettatori (1.4%) su Sky Sport Uno e 319.000 spettatori (1.2%) su Sky Sport Serie A.

Ascolti TV Access Prime Time

Bollani arriva al 6.3% con ospite Bersani.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.057.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.643.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 925.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.190.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.586.000 spettatori con il 6.3%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.810.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.400.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.323.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.896.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 521.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 564.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Criminal Minds segna 405.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Bonolis accorcia le distanze da Insinna.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.866.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.409.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.439.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.681.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 431.000 spettatori (2.5%), NCIS segna 967.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 675.000 spettatori con il 3.9%. CSI ha ottenuto 597.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.046.000 spettatori con il 14.6%. Blob segna 1.252.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 915.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 124.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 320.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Criminal Minds segna 262.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

La prima parte di Mattino Cinque vince con un ottimo 19.4%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 528.000 telespettatori con l’11.3% mentre Uno Mattina raccoglie 1.084.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.032.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.207.000 spettatori (19.4%), nella prima parte, 1.071.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte e 965.000 spettatori (16.4%) nei Saluti di 6 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 271.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 183.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 Buongiorno Regione raggiunge 987.000 spettatori con il 16.5%. Agorà convince 583.000 spettatori pari al 9.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 344.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 141.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 166.000 spettatori con il 3.7%, nelle News, e 235.000 spettatori con il 3.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 278.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 37.000 spettatori conlo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

In crescita la seconda parte di Storie Italiane.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.115.000 spettatori con il 16%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.854.000 spettatori con il 15.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.608.000 telespettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 513.000 spettatori con il 6.9%, nella prima parte, e 997.000 spettatori con l’8.7%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami convince 229.000 spettatori pari al 3.1%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 351.000 spettatori con il 3.5%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 801.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 992.000 spettatori con il 6.2% (presentazione di 7 minuti: 781.000 – 4.9%). Su Rai3 Elisir ha interessato 498.000 spettatori con il 6.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.163.000 spettatori (11.8%).

Quante Storie ha raccolto 900.000 spettatori (6.4%). Passato e Presente raccoglie 706.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Un Detective in Corsia raggiunge 148.000 spettatori con il 2.1%. A seguire la replica de Il Segreto ha raccolto 226.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 657.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 428.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 604.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 101.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Bortone cresce ancora (ieri ospiti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon), Daydreamer supera il 20%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 2.007.000 spettatori pari al 14.5% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.093.000 spettatori con il 18.7%. Il TG1 ha informato 1.430.000 spettatori con il 13.8%. La Vita Diretta ha raccolto 1.928.000 spettatori con il 16.2% (presentazione: 1.583.000 – 14.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.728.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.583.000 spettatori con il 17% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.902.000 spettatori con il 22.3% (finale: 2.520.000 – 22.2%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.451.000 spettatori (22.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.411.000 spettatori con il 22.5%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.163.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.852.000 spettatori con il 17.2%, nella prima parte, a 2.121.000 spettatori nella seconda parte con il 17.5% (Social: 2.024.000 spettatori – 14.8%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 599.000 spettatori con il 4%. Dalle 15.07 alle 16.59 Rai Parlamento Speciale segna 165.000 spettatori con l’1.4%. Dalle 16.59 alle 18.01 Quasi Detto Fatto ha ottenuto 346.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 842.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 855.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio e 678.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 471.000 spettatori (3.9%). Friends ha appassionato 284.000 spettatori con il 2.5%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 294.000 spettatori con il 2.4%.

Il Punto Z ha ottenuto 246.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.925.000 spettatori con il 18.7%. #Maestri ha coinvolto 457.000 spettatori pari al 3.8%. Aspettando… Geo ha registrato 760.000 spettatori con il 7%. Geo ha raccolto 1.216.000 spettatori e il 9.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 837.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 443.000 spettatori (share del 3.5%). Tagadoc ottiene 174.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Un Matrimonio da Salvare ha interessato 230.000 spettatori con il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 122.000 spettatori con l’1.1%. Su Tv2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna 619.000 spettatori pari al 4.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 919.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 533.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%. Su Rai2 911 segna 217.000 spettatori con l’1.4%. Il Lato Positivo ha ottenuto 117.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai 3 Sopravvissute segna 763.000 spettatori con il 4.7%. TG3 Lineanotte informa 429.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 Joker – Wild Card è visto da 521.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Il Generale della Rovere è stato scelto da 180.000 spettatori con il 3.9% di share.

