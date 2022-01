PIPPITEL! SU RAI 1 “THE VOICE SENIOR” CHIUDE CON IL 19.5% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 I MORTI DI FAMA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” AL 20.6% - SU ITALIA 1 “MECHANIC: RESURRECTION” FA IL 7.5% - SU RETE 4 QUARTO GRADO (5.7%), LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” SU LA7 AL 4.8% - AMADEUS (21.3%), “STRISCIA” (15.4%), PALOMBA (5%), GRUBER (7.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 21 gennaio 2022, su Rai1 la finale di The Voice Senior in onda dalle 21:36 alle 00:23 ha conquistato 3.882.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:42 alle 1:26 ha incollato davanti al video 3.373.000 spettatori con uno share del 20.6%. Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.145.000 spettatori (4.6%) e The Resident 4 815.000 spettatori (4%).

Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha raccolto 1.756.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Speciale Tg3 – Verso il Quirinale è visto da 537.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.072.000 spettatori (5.7%). Su La7 Propaganda Live registra 884.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 343.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 346.000 spettatori pari al 2.1%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.286.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.814.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.031.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.299.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.390.000 spettatori pari al 5.9% (presentazione a 948.000 e il 4.1%) e Un Posto al Sole da 1.629.000 spettatori pari al 6.6%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.197.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.032.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.802.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 293.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 335.000 spettatori (1.4%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.621.000 spettatori pari al 20.7%, mentre L’Eredità è visto da 5.144.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.707.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.968.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 668.000 spettatori (3.4%) e 9-1-1 846.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 637.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.085.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 1.327.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 801.000 spettatori (3.5%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 164.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 209.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 264.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 214.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 606.000 spettatori (12.9%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 1.041.000 spettatori (17.1%) dalle 8:35 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.116.000 spettatori (19.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane dalle 9:56 alle 10:51 è seguito da 1.093.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 520.000 spettatori con il 16% e Tg5 Mattina 1.160.000 spettatori con il 19.9%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.099.000 spettatori con il 18% nella prima parte dalle 8:42 alle 9:48 e 992.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte dalle 9:52 alle 10:38 (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 273.000 spettatori (4.5%), mentre Tg2 Italia è visto da 170.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 141.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 228.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. arriva a 218.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 542.000 spettatori e il 13.4%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 782.000 spettatori e il 14.6%. A seguire Agorà convince 416.000 spettatori pari al 6.9% e Agorà Extra 284.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 123.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 221.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 245.000 spettatori (4.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Inaugurazione dell’anno giudiziario dalle 10:54 alle 12:16 raccoglie 679.000 spettatori (8.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.791.000 spettatori (14.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.934.000 spettatori con il 21%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 337.000 spettatori e il 5.2%, I Fatti Vostri segna 649.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 959.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 264.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 742.000 spettatori (5.5%) e Sport Mediaset a 797.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Elisir interessa 474.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 293.000 e il 4.8%), il Tg3 delle 12 informa 1.102.000 spettatori (11.1%), Quante Storie conquista 893.000 spettatori (6.7%) e Passato e Presente arriva a 695.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 148.000 spettatori (2.1%) e, dopo il tg, Il Segreto 142.000 spettatori (1.2%) e La Signora in Giallo 719.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 418.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 49.000 spettatori (0.5%) e 4 Hotel 136.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.784.000 spettatori con il 13.3% (presentazione di 7 minuti a 1.772.000 e l’11.7%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.168.000 spettatori con il 17.8%. A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.623.000 e il 13.6%, Tg1 Economia a 1.772.000 e il 14.9%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.246.000 spettatori con il 17.6% nella presentazione dalle 17:10 alle 17:25 e 2.617.000 spettatori con il 18% dalle 17:25 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful conquista 2.546.000 spettatori (16.7%) e Una Vita 2.577.000 spettatori (17.7%), mentre Uomini e Donne sigla 2.748.000 spettatori pari al 21.3% (Finale a 2.344.000 e il 19.2%), Amici 2.216.000 spettatori (18.1%), Grande Fratello Vip 2.141.000 spettatori (17.9%) e Love Is In The Air 1.840.000 spettatori (14.7%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.716.000 spettatori pari al 12.9% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:48 e 2.168.000 spettatori pari al 14.6% dalle 17:51 alle 18:29 (I Saluti di 5 minuti a 2.034.000 e il 12.6%). Su Rai2 Ore 14 conquista 743.000 spettatori con il 5.2%, Detto Fatto incolla 589.000 spettatori con il 4.8% e Good Witch interessa 218.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 677.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 749.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio e 609.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 456.000 spettatori (3.7%), Big Bang Theory 365.000 spettatori (3%), Modern Family 286.000 spettatori (2.3%) e Due uomini e mezzo 371.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.705.000 spettatori (18%); Aspettando… Geo arriva a 1.008.000 spettatori (8.3%) e Geo a 1.916.000 spettatori (13%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 872.000 spettatori con il 6.2%, mentre Agente segreto al servizio di madame Sin arriva a 495.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà è visto da 405.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 174.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Il Natale di Joy sigla 316.000 spettatori (2.2%) e Un Natale rock’n'roll 337.000 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 è seguito da .000 spettatori con il %. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 O anche No segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Joker – Wild Card è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa è la scelta di .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 informa .000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 11.55 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

