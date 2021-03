PIPPITEL! - SU RAI 1 LA PARTITA ITALIA-IRLANDA DEL NORD INCOLLA ALLA TV OLTRE 6 MILIONI DI PERSONE E SI PORTA A CASA LA PRIMA SERATA CON IL 22.6% - NON PERDE TERRENO “L’ISOLA DEI FAMOSI” CHE SI MANTIENE STABILE RISPETTO ALLO SCORSO LUNEDÌ (19.3%) - IL FLOP REITERATO DI “ANNI 20” SU RAI 2 CHE FA UN MISERO 2%. SU RAI 3 LA REPLICA DEL “IL QUINTO DELL’INFERNO” CON BENIGNI ALL’8.2% - SU RETE 4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.4%. SU LA7 FORMIGLI AL 4.4% - “STRISCIA” (15.6%) - PALOMBA (4.4%), GRUBER (6.6%) – VIDEO: LA STOCCATA DI FRANCESCA PARISELLA ALLA BOLDRINI

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, giovedì 25 marzo 2021, su Rai1 la partita Italia-Irlanda del Nord, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali, ha appassionato 6.129.000 spettatori pari al 22.6% (pre e post gara: 3.585.000 – 14.4%). Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.05 – la quarta puntata di L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.370.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 496.000 spettatori pari al 2% di share. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 1.774.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 la replica de Il Quinto dell’Inferno ha raccolto davanti al video 1.969.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2% (L’Italia di Dante prima e dopo: 1.271.000 – 7.4%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.001.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 Madame segna 356.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 372.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 232.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio in replica. Sul 20 L’Ultimo Samurai raccoglie 441.000 spettatori con il 2%.

Su Rai4 Criminal Minds registra 638.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, 714.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio, e 646.000 spettatori (3.4%) nel terzo episodio. Su Iris Spy Game segna 477.000 spettatori con il 2%. Su Rai Storia Alighieri Durante, detto Dante segna 143.000 spettatori pari allo 0.5%. Su Sky Uno Family Food Fight interessa 100.000 spettatori pari allo 0.38% (180.000 spettatori cumulati considerando repliche, On Demand e +1).

Ascolti TV Access Prime Time

Upas al 7.3%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.319.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.403.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.828.000 spettatori con il 6.8%. Un Posto al Sole raccoglie 2.024.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.200.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 1.222.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.842.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 606.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 552.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Bonolis e Laurenti molto più seguiti di Benigni e Mattarella.

Su Rai1 – dalle 19.10 alle 19.57 – Dantedì – Celebrazione dell’Anno Dantesco, alla presenza di Mattarella e con Roberto Benigni, ha ottenuto un ascolto medio di 3.331.000 spettatori (15.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.595.000 spettatori (15.8%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.690.000 spettatori (22.4%). Su Rai2 1600 Venezia – Speciale Anniversario ha raccolto 600.000 spettatori (3.2%), NCIS segna 995.000 spettatori (4%).

Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 756.000 spettatori con il 4%. CSI Miami ha ottenuto 745.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.007.000 spettatori con il 17.7%. Blob segna 1.623.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 901.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 173.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 419.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Il primo episodio di Chicago PD al 5.1%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 627.000 telespettatori con il 13% mentre Uno Mattina raccoglie 952.000 spettatori con il 15.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 897.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.023.000 spettatori (16.8%), nella prima parte, 937.000 spettatori nella seconda parte (17.2%) e 786.000 spettatori (14.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 222.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 297.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 Agorà convince 514.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 275.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 132.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 214.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 188.000 spettatori pari al 3.4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 54.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.008.000 spettatori con il 15%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.794.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.639.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 479.000 spettatori con il 6.6%, nella prima parte, e 938.000 spettatori con l’8.3%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 370.000 spettatori con il 4.5%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 918.000 spettatori con il 6.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.039.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Elisir ha interessato 371.000 spettatori con il 5.3%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.005.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 846.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente raccoglie 784.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 204.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 637.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 342.000 spettatori con share del 5% nella prima parte, e 455.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 108.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta in versione lunga tocca il 18%. Sempre meglio il Rosario.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.799.000 spettatori pari al 13.3% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.978.000 spettatori con il 17.3%. Il TG1 ha informato 1.426.000 spettatori con il 13.1%. Dalle 17.15 alle 19.10, La Vita Diretta ha raccolto 2.475.000 spettatori con il 18% (presentazione: 1.659.000 – 15.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.937.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 2.593.000 spettatori con il 17.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.915.000 spettatori con il 23.1% (finale: 2.486.000 – 21.4%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.294.000 spettatori (20.2%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.335.000 spettatori con il 20.8%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.117.000 spettatori pari al 19.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.871.000 spettatori con il 16.4%, nella prima parte, a 2.197.000 spettatori nella seconda parte con il 16% (Social: 2.128.000 spettatori – 14%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 527.000 spettatori con il 3.7%. Detto Fatto ha ottenuto 476.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 787.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 740.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio e 545.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 394.000 spettatori (3.3%). Friends ha appassionato 310.000 spettatori con il 2.6%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 323.000 spettatori con il 2.4%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.032.000 spettatori con il 19.4%. #Maestri ha coinvolto 432.000 spettatori pari al 3.7%. Aspettando… Geo ha registrato 643.000 spettatori con il 5.7%. Geo ha raccolto 1.353.000 spettatori e il 10.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 901.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Tagadà ha interessato 391.000 spettatori (share del 3.2%). Tagadoc ottiene 158.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 La Tata dei Desideri ha ottenuto 273.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 127.000 spettatori con l’1%. Su TV2000 il Rosario da Lourdes segna 748.000 spettatori e il 5.5%.

Seconda Serata

Male Vespa.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 587.000 spettatori con il 6.2% di share (presentazione dalle 23.10 alle 23.50: 957.000 – 5.9%). Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 719.000 spettatori pari ad uno share del 16.3%. Su Rai2 Senza Tregua Gli Invisibili segna 275.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai 3 TG3 – Linea Notte segna 491.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Sweeney Todd – Il Diabolico Barbiere di Fleet Street è visto da 353.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Frankenstein è stato scelto da 124.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Naked Attraction Italia segna 107.000 spettatori con l’1.6%.

