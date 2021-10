PIPPITEL! - SU RAI 1 L’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21% DI SHARE E OLTRE 4.4 MILIONI DI SPETTATORI. REGGE BOTTA IL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE5 CON IL 20.4% - SU RAI 3 IL RITORNO DI “REPORT” AL 10.4%. SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.4%. FLOP PER “QUELLI CHE IL LUNEDÌ” SU RAI 2 AL 2.6%. IN SECONDA SERATA IL RITORNO DELLA MANNOIA IN TV SU RAI 3 AL 7.4% SUPERA “SETTE STORIE” SU RAI 1 (7.3%) – AMADEUS (20.5%), “STRISCIA” (16.9%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.2%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, lunedì 25 ottobre 2021, su Rai1 l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha appassionato 4.461.000 spettatori pari al 21%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.013.000 spettatori pari al 20.4% di share (GF Vip Night di 6 minuti: 1.226.000 – 27.2%, Live di 5 minuti: 698.000 – 18.3%). Su Rai2 – dalle 21.23 alle 22.55 - Quelli che il Lunedì ha interessato 601.000 spettatori pari al 2.6% di share. Su Italia 1 Final Score ha intrattenuto 1.019.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 2.304.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione di 15 minuti: 1.590.000 – 6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 750.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 The Interpreter ha registrato 378.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Spider – Man segna 322.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 483 .000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio inedito, e 248.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio in replica. Sul 20 Chips raccoglie 381.000 spettatori pari all’1.7%. Su Rai4 Hole – L’Abisso registra 231.000 spettatori con l’1%. Su Rai5 Nessun Dorma ha ottenuto 50.000 spettatori con lo 0.2%. Su Iris Il Padrino Parte III segna 444.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Un Posto al Sole batte (di poco) Gruber con le interviste a Obama e Springsteen.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.954.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.089.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 891.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.235.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.308.000 spettatori (5.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.789.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.078.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 957.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.739.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 381.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 439.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Ghost Whisperer in crescita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.926.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.378.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.131.000 spettatori (15.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.478.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 365.000 spettatori (2.2%) mentre NCIS – Unità Anticrimine ha raccolto 846.000 spettatori (4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 489.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 622.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.869.000 spettatori con il 15%.

Dalle 19.41 alle 19.51, un Documentario segna 2.797.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 1.198.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 988.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 220.000 spettatori (share dell’1.7%), nel primo episodio, e 242.000 spettatori (share dell’1.4%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 243.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 212.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Record Mattino Cinque e Agorà Extra.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 597.000 telespettatori con il 12.5%, nella lunga presentazione, e a 978.000 spettatori con il 18%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 943.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 1.101.000 spettatori con il 20.3%, nella prima parte, e 936.000 spettatori con il 18% nella seconda parte (I Saluti: 810.000 – 15.1%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 259.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 110.000 spettatori (2.1%).

Su Rai3 Geo – al posto di Buongiorno Regione – segna 726.000 spettatori con il 13.7%. Agorà convince 417.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione: 396.000 – 7.4%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 424.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 63.000 spettatori (1.2%) e 121.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 167.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Coffee Break ha informato 164.000 spettatori pari al 3.1%.

Daytime Mezzogiorno

La seconda parte di Storie Italiane non va oltre il 13.2%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 837.000 spettatori con il 13.2%. Il meglio di E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.442.000 spettatori con il 13.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.554.000 telespettatori con il 18.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 561.000 spettatori (8.3%), nella prima parte, e 908.000 spettatori (8.8%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 171.000 spettatori con il 2.5%. Il ritorno di Cotto e Mangiato Menù segna 311.000 spettatori pari al 3.5%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 862.000 spettatori con il 6.9%.

Sport Mediaset ha ottenuto 979.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Elisir segna 520.000 spettatori con l’8.2% (presentazione: 380.000 – 7.2%). TG3 – Fuori TG ha ottenuto 840.000 spettatori (8.7%). Quante Storie ha raccolto 818.000 spettatori (6.7%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 609.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 136.000 spettatori con il 2.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 189.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 600.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 347 .000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte, e 439.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

L’ultima dei maghi al 2.4%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.603.000 spettatori pari al 13% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.754.000 spettatori con il 17.2%. Dopo il TG1 Economia (1.256.000 – 12.8%), Vita in Diretta ha raccolto 1.656.000 spettatori (16%), nella presentazione dalle 17.08 alle 17.35, e 2.002.000 spettatori (17.4%) dalle 17.35 a fine programma. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.443.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.399.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.611.000 spettatori con il 22.3% (finale: 2.136.000 – 20.8%). Il daytime di Amici ha interessato 1.858.000 spettatori con il 18.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.754.000 spettatori con il 17.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.611.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.409.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.45, e 1.642.000 spettatori con il 14.2% (Saluti: 1.623.000 – 12.5%). Su Rai2 Ore 14 Light ha raccolto 584.000 spettatori con il 4.4%. Una replica di Detto Fatto ha ottenuto 437.000 spettatori con il 4.1%. L’ultima puntata di Voglio Essere un Mago segna 245.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 683.000 spettatori (5%), nel primo episodio, 683.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio, e 557.000 spettatori (4.5%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 442.000 spettatori con il 4%. Big Bang Theory ha raccolto 434.000 spettatori (4.2%).

Mom ha appassionato 318.000 spettatori con il 3.2%. Superstore segna 245.000 spettatori (2.3%). Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 246.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 Geo – al posto dei TGR - è stato seguito da 2.515.000 spettatori con il 18.2%. #Maestri ha coinvolto 493.000 spettatori pari al 4.5%. Aspettando Geo… ha raccolto 743.000 spettatori con il 7.4%. Geo ha registrato 1.349.000 spettatori con l’11.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 748.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà interessato 338.000 spettatori con il 3% (presentazione di 19 minuti: 302.000 – 2.3%). Tagadoc ha raccolto 192.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Il Primo Raccolto ha ottenuto 264.000 spettatori con il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 129.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Chiambretti al 6.2%.

Su Rai1 Sette Storie Speciale è stato seguito da 754.000 spettatori con il 7.3% di share. S’è Fatta Notte raccoglie 311.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 551.000 spettatori pari ad uno share del 16.4%. Su Rai2 Un Fidanzato per Mia Moglie segna 336.000 spettatori con il 2.5%. A seguire The Blacklist segna 115.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella segna 1.050.000 spettatori con il 7.4%. TG3 Lineanotte segna 553.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 402.000 spettatori con il 6.2% (presentazione: 467.000 – 3.6%). Su Rete 4 Gone è stato scelto da 105.000 spettatori con il 2.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.085.000 (22%)

Ore 20.00 5.314.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.759.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.471.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.704.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.344.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 2.749.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.442.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.365.000 (12.5%)

Ore 18.30 593.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 283.000 (3.2%)

Ore 18.55 776.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 520.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.308.000 (5.8%)

