PIPPITEL! SU RAI 1 LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA JUVENTUS-INTER FA IL BOTTO CON IL 30% - SU CANALE 5 MOSCETTO “DAYDREAMER” CHE SI FERMA 10.6% - SU RAIDUE STEFANO DE MARTINO CON "STASERA TUTTO È POSSIBILE" SALE AL 9.5% - "CARTABIANCA" (5.6%) E "FUORI DAL CORO" (5.1%). SU LA7 FLORIS AL 6.8% - “STRISCIA” (14.1%), GRUBER (7%) PALOMBA (4.9%) - SU RAI2 BENE DIACO IN SECONDA SERATA AL 4.7%

Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

juventus inter

Nella serata di ieri, martedì 9 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter ha conquistato 8.383.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha incollato davanti al video 2.110.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.091.000 spettatori con il 9.5% (presentazione a 1.274.000 e il 4.4%). Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 Cartabianca è seguito da 1.254.000 spettatori con il 5.6% (presentazione a 1.024.000 e il 3.6%).

daydreamer 4

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 977.000 spettatori (5.1%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.568.000 spettatori con il 6.8% (DiMartedì Più – dalle 00:02 alle 00:49 – a 534.000 e il 5.8%). Su Tv8 Amore infedele segna 400.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Corpi da reato è seguito da 182.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai4 American Animals è visto da 264.000 spettatori (1.1%). Su La5 Grande Fratello Vip sigla 166.000 spettatori (0.9%). Su Iris L’ora della furia raccoglie 450.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium Mina Settembre arriva a 448.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Primo Appuntamento intrattiene 546.000 spettatori (2%).

stasera tutto e' possibile 2

Access Prime Time

Deal With It sorpassa Guess My Age.

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.048.000 spettatori con il 14.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.162.000 spettatori (4%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.094.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.480.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole da 1.794.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.309.000 (4.5%) nella seconda parte.

cartabianca

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.006.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 533.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 571.000 spettatori con il 2%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti è la scelta di 381.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Ancora bene la “maratona Mentana”.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.614.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità è visto da 5.189.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.532.000 spettatori (14.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.776.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 640.000 spettatori (3%) e N.C.I.S. 1.151.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio.

fuori dal coro

Su Italia1 Amici è seguito da 666.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. Miami è visto da 684.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.516.000 spettatori pari al 15.1%, mentre Blob segna 1.374.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 904.000 spettatori (3.7%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:05 alle 19:53 – ha totalizzato 860.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 288.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 322.000 spettatori pari all’1.5%.

Daytime Mattina

Testa a testa tra Unomattina/Storie Italiane e Mattino Cinque.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 578.000 spettatori (12.1%), mentre Unomattina è visto da 1.085.000 spettatori (16.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.090.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 639.000 spettatori con il 17.3% e Tg5 Mattina 1.262.000 spettatori con il 20.2%; Mattino Cinque ha raccolto 1.095.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 1.048.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 974.000 e il 15.5%).

juventus inter 1

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 261.000 spettatori (4.1%), mentre Tg2 Italia convince 174.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 205.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Agorà convince 540.000 spettatori pari all’8.5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 371.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 156.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 269.000 spettatori (4.6%) e Coffee Break di 369.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 61.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mezzogiorno

In calo la Clerici, bene Magalli.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.215.000 spettatori (15.8%); E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.744.000 spettatori con il 13.6%. Su Canale5 Forum arriva a 1.647.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 581.000 spettatori (7%) nella prima parte e 1.048.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago P.D. – dalle 10:34 alle 12:20 – è seguito da 405.000 spettatori (5%).

floris

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 884.000 spettatori (5.9%) e Sport Mediaset a 986.000 spettatori (6%). Su Rai3 Tg3 Speciale è seguito da 449.000 spettatori (5.7%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.282.000 spettatori (11.7%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 182.000 spettatori con l’1.4%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 579.000 spettatori (3.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 632.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 725.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 84.000 spettatori (0.5%).

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta torna sopra Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.746.000 spettatori (11.8%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.097.000 spettatori (16.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.387.000 spettatori con il 16.3% (presentazione a 1.942.000 e il 15.2%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.801.000 spettatori (16.9%) e Una Vita 2.605.000 spettatori (16.6%); Uomini e Donne segna 3.141.000 spettatori pari al 22.4% (Uomini e Donne – Finale a 2.352.000 e il 18.4%);

daydreamer 2

Amici interessa 2.103.000 spettatori (16.7%) e Grande Fratello Vip 2.105.000 spettatori (16.8%). A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 2.008.000 spettatori pari al 16.2%; Pomeriggio Cinque è visto da 2.115.000 spettatori (15.7%) nella prima parte parte e 2.401.000 spettatori (15.5%) nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 540.000 spettatori con il 3.7%, Detto Fatto ha raccolto 657.000 spettatori con il 5.2% e Campioni Domani ha interessato 410.000 spettatori con il 3%.

barbara palombelli stasera italia

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 882.000 spettatori (5.5%) nel primo episodio, 834.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 654.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 392.000 spettatori (3%) e Modern Family 283.000 spettatori (2.3%); Grande Fratello Vip arriva a 275.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.015.000 spettatori (18.4%); Tg3 Speciale – dalle 15:15 alle 18:12 – è seguito da 794.000 spettatori con il 6%.

juventus inter 3

A seguire Geo – dalle 18:17 alle 18:52 – ha raccolto 1.701.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 914.000 spettatori con il 6%. A seguire Tg4 Speciale – dalle 15:30 alle 18:55 – è scelto da 351.000 spettatori (2.5%). Su La7 Tagadà è visto da 649.000 spettatori pari al 4.8% (Tagadà Focus a 633.000 e il 5.2%). Su Tv8 Malinteso d’amore è la scelta di 297.000 spettatori (2.3%) e Vite da Copertina interessa 158.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

RaiSport+ sfiora il 4% con post partita.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 748.000 spettatori con uno share dell’8.6% (presentazione a 1.252.000 e il 7.3%). Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 562.000 spettatori pari al 9.1%. Su Rai2 Ti Sento segna 385.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 La famiglia del professore matto è visto da 364.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 496.000 spettatori con il 5.8%.

stasera tutto e' possibile 1

Su Rete4 L’amico di famiglia è stato scelto da 177.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 informa 232.000 spettatori (3.8%). Su RealTime Il Salone delle Meraviglie interessa 318.000 spettatori (1.4%) nella prima parte e 305.000 spettatori (1.7%) nella seconda parte. Su RaiSport+ il post partita di Juventus-Inter è seguito da 673.000 spettatori (3.9%).

LILLI GRUBER