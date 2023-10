PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “CUORI 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.4% DI SHARE E 3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “CADUTA LIBERA” NON VA OLTRE L’11.9% - REGGE SU RAI2 “IL COLLEGIO” SU 5.7% - SU RAI3 L’ULTIMA PUNTATA DEL “PROVINCIALE” SI ARENA AL 3.8% - SU RETE4 DEL DEBBIO (7.1%), SU LA7 APRILE E TELESE AL 4% - AMADEUS (23.1%), “PAPERISSIMA” (13.9%), BORTONE (3.7%) GRAMELLINI (6.4%)

Domenica televisiva piuttosto movimentata, quella di ieri 1 ottobre 2023, in attesa del debutto di Sigfrido Ranucci nella prima serata del dì di festa e dell'esordio di Fabio Fazio sul Nove, due programmi che toglieranno fisiologicamente audience agli altri "concorrenti".

Intanto, ieri sera, la première della nuova stagione della fiction Cuori 2 con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari su Rai1 ha prevalso con il 19.4% di share pari a 3.049.000 spettatori, superando nettamente Caduta Libera - I migliori con Gerry Scotti su Canale5, fermo all'11.9% con 1.690.000.

La seconda puntata dell'ottava stagione del Collegio, "narrata" da Stefano De Martino su Rai2, ha invece totalizzato il 5.7%, mentre la terza e ultima puntata del Provinciale con Federico Quaranta su Rai3 si è arenata al 3.8% con 672.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha segnato il 7.1% battendo ampiamente In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese su La7, con il 4% di share. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

1) Cuori 2 (Rai1) - 3.049.000

2) Caduta Libera - I migliori (Canale5) - 1.690.000

3) FBI - Most Wanted (Italia1) - 1.141.000

4) Il collegio (Rai2) - 1.011.000

5) Dritto e Rovescio (Rete4) - 906.000

6) Il provinciale (Rai3) - 672.000

7) In Onda (La7) - 647.000

8) Only Fun - Il meglio (Nove) - 460.000

9) A testa alta (Tv8) - 330.000

In access prime time, Affari Tuoi con Amadeus su Rai1 totalizza il 23.1%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint segna il 13.9%. Serena Bortone su Rai3 con Che Sarà si ferma al 3.7% di share con soli 665.000 spettatori, praticamente doppiata da Massimo Gramellini su La7, che con In altre parole totalizza il 6.4% con una media 1.189.000 affezionati.

Al mattino, su Rai1 bene Uno Mattina in Famiglia di Michele Guardì, con Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini e il loro 20.6%, mentre al pomeriggio Mara Venier con Domenica In (e la controversa intervista a Fabrizio Corona) segna il 15.6%, il 18.6%, il 16.6% e il 13.7%, battuta da Amici di Maria De Filippi su Canale5 con il suo 23.7%, e da Silvia Toffanin con Verissimo che arriva al 22.2% e al 18.8% con Verissimo - Giri di Valzer. Il talk di Canale5 supera anche Francesca Fialdini con il suo Da noi... A ruota libera, che su Rai1 raccoglie il 15.1% di share.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Cuori 3.049.000 (19.4%). Canale5: Caduta Libera – I Migliori 1.690.000 (11.9%). Rai2: Il Collegio (presentazione) 818.000 (4.4%), Il Collegio 1.011.000 (5.7%). Italia1: F.B.I.: Most Wanted 1.141.000 (6.5%). Rai3: Il Provinciale 672.000 (3.8%). Rete4: Dritto e Rovescio 906.000 (7.1%). La7: In Onda 647.000 (4%). Tv8: A Testa Alta 330.000 (1.9%). Nove: Only Fun – Comico Show 460.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.305.000 (23.1%). Canale5: Paperissima Sprint 2.597.000 (13.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.383.000 (7.5%). Rai3: Che sarà… 665.000 (3.7%). Rete4: Stasera Italia Weekend 753.000 (4.1%) nella prima parte, 731.000 (3.9%) nella seconda. La7: In Altre Parole - Domenica 1.189.000 (6.4%). Tv8: 4 Ristoranti 543.000 (3%). Nove: Little Big Italy 478.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.404.000 (20.7%), Reazione a Catena 3.695.000 (25.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.676.000 (15.6%), Caduta Libera Story 2.194.000 (15.8%). Rai2: Tg Sport 316.000 (3.3%), Novantesimo Minuto, 563.000 (5.4%), Novantesimo Minuto - Tempi Supplementari, 539.000 (4%), N.C.I.S. New Orleans 502.000 (3%). Italia1: Studio Aperto Mag 353.000 (2.9%), C.S.I. Miami 676.000 (4.2%). Rai3: Tg Regione 2.165.000 (14.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 558.000 (3.3%). La7: Uozzap! Classic94.000 (0.7%). Tv8: 4 Ristoranti 321.000 (2.2%). Nove: Little Big Italy 290.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 432.000 (6.7%). Canale5: Tg5 Notte 470.000 (11%). Rai2: La Domenica Sportiva (presentazione) 853.000 (5.7%), La Domenica Sportiva 786.000 (8.4%), Ryder Cup 147.000 (4.1%). Italia1: Chicago Med 569.000 (4.9%), Pressing 327.000 (7.4%), presentazione 410.000 (5%). Rai3: Tg3 Mondo 326.000 (2.5%), Blob 168.000 (2%). Rete4: Frontera (prima parte) 140.000 (4.8%). La7: Uozzap 205.000 (2.3%), Citizen K 65.000 (1.6%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 128.000 (1.6%)

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina In Famiglia 211.000 (11.9%) nella presentazione, 496.000 (15.9%) nella prima parte, 1.168.000 (20.6%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 958.000 (20.2%), Check Up 1.126.000 (18.9%), A Sua Immagine 1.181.000 (17.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 297.000 (13.3%), Tg5 Mattina 1.074.000 (21.1%), Castello di Chambord, Leonardo nella Valle della Loira 803.000 (13.9%), Santa Messa 958.000 (15.8%). Rai2: Tg2 Dossier 87.000 (1.6%), Radio2 Happy Family 149.000 (2.5%). Italia1: Friends 155.000 (2.7%), 208.000 (3.6%), Will & Grace 179.000 (3%) nel primo episodio, 186.000 (3%) nel secondo, 170.000 (2.7%) nel terzo.

Rai3: Sulla via di Damasco 93.000 (2.6%), Agorà Weekend 107.000 (2%), L’Eroica di Ciclismo 159.000 (2.7%), Mi manda Rai Tre (Pillole) 200.000 (3.4%), O anche no 118.000 (1.9%), Timeline 100.000 (1.6%). Rete4: Casa Vianello 150.000 (2.5%). La7: Omnibus (News) 126.000 (4.9%), Omnibus (Dibattito) 221.000 (4%), Camera con Vista 121.000 (2%), L’Ingrediente Perfetto 70.000 (1.1%). Tv8: Moto3 - Gran Premio del Giappone 331.000 (3.8%), Moto2 - Gran Premio del Giappone 241.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.274.000 (19.6%), Angelus 1.790.000 (20.7%). Linea Verde (presentazione) 1.959.000 (19.8%), 2.693.000 (23.2%). Canale5: Le Storie di Melaverde 732.000 (11.7%), 877.000 (13%), Melaverde 1.631.000 (17.2%). Rai2: Citofonare Rai2 (presentazione) 219.000 (3.6%), Tg Sport Giorno 278.000 (4.4%), Citofonare Rai2 361.000 (4.2%). Italia1: Mom 176.000 (2.6%), 222.000 (2.7%), Sport Mediaset XXL 783.000 (6.2%), Sport Mediaset Magazine XXL 536.000 (4.2%).

Rai3: TgR RegionEuropa 166.000 (2.4%), Tg3 Ore 12.00 352.000 (4%), Tgr Mediterraneo 305.000 (2.8%), Timeline Remix 283.000 (2.2%). Rete4: Dalla parte degli animali 201.000 (3.2%), presentazione 161.000 (2.6%), saluti: 219.000 (3.1%), Poirot: Alla deriva 270.000 (2.2%). La7: Grandi Navi della Storia 59.000 (0.9%), L’Aria Che Tira – Il Diario 144.000 (1.3%). Tv8: Moto Gp - Gran Premio del Giappone 570.000 (5.8%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 1.971.000 (15.6%), Domenica In 2.191.000 (18.6%) nella prima parte, 1.591.000 (16.6%) nella seconda, 1.238.000 (13.7%) ne I Saluti di Mara, Da Noi… A Ruota Libera 1.409.000 (15.1%). Canale5: L’Arca di Noè 2.347.000 (18.3%), Amici di Maria de Filippi 2.598.000 (23.7%), Verissimo 1.991.000 (22.2%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.791.000 (18.8%). Rai2: Paesi che Vai 387.000 (3.2%), Origini 304.000 (2.9%), Ryder Cup di Golf 294.000 (3.2%).

Italia1: E-Planet 362.000 (2.9%), Agente Smart – Casino Totale 290.000 (2.8%), Magnum P.I. 241.000 (2.7%), Due uomini e 1/2 188.000 (2%). Rai3: Tgr 2.014.000 (15.8%), In Mezz’Ora 821.000 (7.1%), Il Mondo di In Mezz’Ora a 593.000 (6%), Rebus (presentazione) 484.000 (5.3%), Rebus 520.000 (5.7%), Kilimangiaro On The Road 682.000 (7%) (presentazione) 496.000 (5.6%). Rete4: I Berretti Verdi 254.000 (2.5%). La7: Il Profumo del Mosto Selvatico 230.000 (2%). Tv8: Superbike del Portogallo – Superpole Race 381.000 (3.1%), Superpole Race 2 350.000 (3.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.481.000 (27.1%)

20.00 - 4.230.000 (24.7%)

TG2

13.00 - 1.290.000 (10.4%)

20.30 - 1.124.000 (6.1%)

TG3

14.25 - 1.538.000 (12.6%)

19.00 - 1.583.000 (12.3%)

TG4

11.55 - 215.000 (2.5%)

18.55 - 430.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 2.667.000 (21.4%)

20.00 - 3.243.000 (18.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25- 845.000 (7.9%)

18.30 - 361.000 (3.5%)

TGLA7

13.30 - 456.000 (3.6%)

20.00 - 1.121.000 (6.5%)

