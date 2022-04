PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “NERO A METÀ” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.2% DI SHARE E 4.4 MILIONI DI SPETTATORI. GLI SPIAGGIATI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” RISALGONO AL 17.1% - SU RAI2 “MADE IN SUD” CALA AL 6%, SU RAI3 “REPORT” AL 7.6%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.6% - SU LA7 “SERVANT OF THE PEOPLE”, LA SERIE CON ZELENSKY TRACOLLA ALL’1.9% - AMADEUS (20.1%) BATTE ANCORA “STRISCIA” CHE SCENDE AL 14.7% - PALOMBA (4.7%), GRUBER (6.6%)

Nella serata di ieri, lunedì 25 aprile 2022, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha appassionato 4.484.000 spettatori pari al 19.28%, nel primo episodio, e 4.228.000 pari al 21.22%, nel secondo episodio (media: 4.357.000 – 20.2%). Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.23 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 17.19% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.073.000 spettatori pari al 6% di share (presentazione: 789.000 – 6%).

Su Italia 1 l’ultima puntata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha intrattenuto 527.000 spettatori con il 2.79% (presentazione: 684.000 – 2.92%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.674.000 spettatori pari ad uno share del 7.66% (presentazione: 1.348.000 – 5.76%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 778.000 spettatori con il 4.63% di share. Su La7 la serie Servant of the People ha registrato 449.000 spettatori con uno share dell’1.92%, nel primo episodio, e 429.000 spettatori con uno share del 2.08%, nel secondo episodio. Su Tv8 Mia Moglie per Finta segna 562.000 spettatori con il 2.66%.

Sul Nove Bad Company – Protocollo Praga ha raccolto 452.000 spettatori con il 2.21%. Su Rai4 Robocop 3 registra 206.000 spettatori con lo 0.92. Su Iris 007 – Vendetta Privata ha ottenuto 434.000 spettatori con il 2.06%. Su Sky Cinema Uno The Suicide Squad Missione Suicida segna 68.00 spettatori pari allo 0.31%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia al di sotto del 15%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.683.000 spettatori con il 20.19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.439.000 spettatori con uno share del 14.79%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 815.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.281.000 spettatori con il 5.62%. Su Rai3 La Scelta – I Partigiani Raccontano raccoglie 1.004.000 spettatori (4.63%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.560.000 spettatori (6.74%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.054.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.030.000 spettatori (4.43%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.534.000 spettatori (6.65%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 317.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Tempesta d’Amore stacca The Good Doctor e CSI Miami.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.954.000 spettatori (20.24%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.232.000 spettatori (23.97%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.023.000 spettatori (14.39%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.010.000 spettatori (17.47%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 557.000 spettatori (3.32%) mentre The Good Doctor ha raccolto 641.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 CSI Miami ha ottenuto 569.000 spettatori (2.96%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.329.000 spettatori con il 12.69%. Blob segna 942.000 spettatori con il 4.69%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 881.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 522.000 spettatori (share del 3.89%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 178.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Cash or Trash registra 290.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Storie Italiane segna oltre 1 milione di spettatori.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 856.000 spettatori con il 16.85%. Uno Mattina dà il buongiorno a 1.132.000 telespettatori con il 16.12%. Storie Italiane ha ottenuto 1.092.000 spettatori (15.62%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News Life ha intrattenuto 926.000 spettatori con il 13.54%, nella prima parte, e 871.000 spettatori con il 12.36% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 290.000 spettatori con il 4.19%.

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (2.34%), nel primo episodio, e 244.000 spettatori (3.42%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 254.000 spettatori (3.55%). Su Rai3 Agorà convince 325.000 spettatori pari al 5.08% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 301.000 spettatori con il 4.24%. Su Rete 4 Cari Fottutissimi Amici registra una media di 145.000 spettatori (2.06%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 85.000 spettatori con il 2.87%, nelle News, e 205.000 spettatori con il 3.25%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 219.000 spettatori pari al 3.11%.

Daytime Mezzogiorno

Il 15.25% per le celebrazioni della Liberazione.

Su Rai1 TG1: Cerimonia Celebrativa del 77º Anniversario della Liberazione ha raccolto 1.222.000 spettatori con il 15.25%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.776.000 spettatori con il 14.36%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.445.000 telespettatori con il 15.06%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 638.000 spettatori (7.51%), nella prima parte, e 962.000 spettatori (8.31%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 444.000 spettatori con il 4.81%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 846.000 spettatori con il 6.4%.

Sport Mediaset ha ottenuto 749.000 spettatori con il 5.22%. Su Rai3 Elisir segna 302.000 spettatori con il 3.89%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 873.000 spettatori (8.49%). Quante Storie ha raccolto 542.000 spettatori (4.07%). Passato e Presente ha interessato 556.000 spettatori con il 3.88%. Su Rete4 Il Segreto ha raccolto 150.000 spettatori con l’1.26%. La Signora in Giallo ha ottenuto 633.000 (4.49%). Su La7 L’Aria che Tira Speciale interessa 310.000 spettatori con share del 3.89% nella prima parte, e 448.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Canale 5 sprofonda.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.808.000 spettatori pari al 14.64% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.985.000 spettatori con il 18.04%. La Vita in Diretta ha raccolto 1.468.000 spettatori (13.93%), nella presentazione, e 1.993.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.162.000 spettatori con il 15.14%. Una Vita ha convinto 1.892.000 spettatori con il 14.21% di share. A seguire Gli Eredi della Terra ha ottenuto 1.147.000 spettatori con il 9.71%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 873.000 spettatori con l’8.1%.

Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.073.000 spettatori pari al 10.06% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.073.000 spettatori con il 10.1%, nella presentazione, e a 1.333.000 spettatori con l’11.21% (Saluti: 1.314.000 – 10.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 579.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 556.000 spettatori con il 5.07%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 573.000 spettatori (4.19%), nel primo episodio, 716.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio, e 632.000 spettatori (5.17%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 546.000 spettatori con il 4.74%. Magnum PI segna 386.000 spettatori (3.5%) e 305.000 spettatori (2.87%).

NCIS Los Angeles ha interessato 278.000 spettatori con il 2.41%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.341.000 spettatori con il 17.1%. #Maestri ha coinvolto 456.000 spettatori pari al 3.96%. Geo ha registrato 946.000 spettatori con il 7.87%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 699.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà interessato 370.000 spettatori (3.26%).

Seconda Serata

Restart al 4.05%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 1.297.000 spettatori con il 9.61% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 563.000 spettatori pari ad uno share del 17.4%. Su Rai2 Restart segna 254.000 spettatori con il 4.05%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna 740.000 spettatori con il 5.36%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 317.000 spettatori (3.23%), nella presentazione, e da 283.000 spettatori (5.11%). Su Rete 4 Racconti di Libertà è stato scelto da 192.000 spettatori con il 3.49% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.347.000 (23.33%)

Ore 20.00 4.887.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 1.869.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.148.000 (5.09%)

TG3

Ore 14.25 1.534.000 (11.77%)

Ore 19.00 1.806.000 (11.08%)

TG5

Ore 13.00 2.865.000 (20.66%)

Ore 20.00 3.963.000 (18.93%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.543.000 (12.9%)

Ore 18.30 520.000 (3.91%)

TG4

Ore 12.00 299.000 (3%)

Ore 18.55 618.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 576.000 (4.07%)

Ore 20.00 1.073.000 (5.14%)

