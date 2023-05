PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “UN PASSO DAL CIELO” CHIUDE CON IL 24.3% DI SHARE E 4.2 MILIONI DI SPETTATORI. AFFONDATA SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” CHE INCHIODA AL 19.6% - BENE “REPORT” AL 7.3% - SU RETE4 "QUARTA REPUBBLICA" NON VA OLTRE IL 4.2% - SU ITALIA1 “FREEDOM - OLTRE IL CONFINE” AL 5% - AMADEUS (24.3%) - DAMILANO (6.5%) - PALOMBA (3.8%) - “STRISCIA” (18.9%) - GRUBER (7.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 8 maggio 2023, in prima serata, vedono su Rai1 la fiction Un passo dal Cielo su Rai1 chiudere in bellezza con 4.284.000 spettatori e il 24.3% di share, superando ampiamente L'Isola dei Famosi con Ilary Blasi su Canale 5, che ne totalizza 2.640.000 con il 19.6%.

Bene Report con Sigfrido Ranucci su Rai3 che, con una puntata dedicata alla mafia e alla latitanza di Matteo Messina Denaro, si aggiudica 1.436.000 individui all'ascolto con il 7.3%. Male invece Nicola Porro con Quarta Repubblica su Rete4, fermo a 619.000 spettatori (4.2%), mentre Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il Confine su Italia1 ne ha appassionati 787.000 con il 5%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Un passo dal Cielo 7 (Rai1) - 4.294.000

2) L'Isola dei Famosi 17 (Canale5) - 2.640.000

3) Report (Rai3) - 1.436.000

4) Blue Bloods (Rai2) - 799.000

5) Freedom - Oltre il Confine (Italia1) - 787.000

6) Homefront (20) - 621.000

7) Quarta Repubblica (Rete4) - 619.000

8) Only Fun - Comico Show (Nove) - 569.000

9) Master and Commander (La7) - 433.000

10) 007 Spectre (Tv8) - 416.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa totalizzano 4.370.000 spettatori con il 22.3%, mentre a seguire Amadeus conquista la cifra record di 5.033.000 affezionati con il 24.3%. Striscia la Notizia, su Canale5, sfiora invece i 4 milioni con il 18.9%.

Per l'approfondimento, Damilano si aggiudica il 6.5%, Gruber il 7.2%, Palombelli il 3.8% e il 2.9%, Tg2 Post il 4.4%. In seconda serata, triello tutto al femminile con il nuovo programma di Emma D'Aquino Vittime Collaterali su Rai1, che segna il 9.5% (finora solo Eleonora Daniele con Storie di Sera ha superato ampiamente la doppia cifra in quello slot); Restart con Annalisa Bruchi (e la partecipazione di Aldo Cazzullo) su Rai2 ristagna al 2.2%; mentre Francesca Fialdini con Le Ragazze su Rai3 racimola il 5.1%.

Al mattino, Fiorello conquista il 18.6% mentre a mezzogiorno, sempre su Rai2, il concertino di Gianni Morandi al Senato, su Rai2, raccoglie solo il 6.3% con 487.000 spettatori. Nel preserale su Rai1, boom per L'Eredità con Flavio Insinna che totalizza il 26.8% contro le repliche di Avanti un Altro! su Canale5. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Un Passo dal Cielo 7 4.294.000 (24.3%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.640.000 (19.6%), La Isla Bonita 1.325.000 (30.5%). Rai2: NCIS Los Angeles 799.000 (3.9%), Blue Bloods 671.000 (3.6%). Italia 1 Freedom – Oltre Il Confine 787.000 (5%), presentazione 835.000 (4%). Rai3: Report 1.436.000 (7.3%), presentazione 1.156.000 (5.6%), Report Plus: 947.000 (5.8%). Rete4: Quarta Repubblica 619.000 (4.2%) . La7: Master and Commander – Sfida ai confini del mare 433.000 (2.4%). Tv8: 007 Spectre 416.000 (2.5%). Nove: Only Fun – Comico Show 569.000 (3.1%). 20: Homefront 621.000 (3.2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.370.000 (22.3%), Affari Tuoi 5.033.000 (24.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.923.000 (18.9%). Rai2: Tg2 Post 923.000 (4.4%). Italia1 NCIS 1.411.000 (6.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.297.000 (6.5%). Un Posto al Sole 1.658.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 748.000 (3.8%) nella prima parte, 612.000 (2.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.492.000 (7.2%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 477.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 566.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.975.000 (24.1%), L’Eredità 4.133.000 (26.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.679.000 (15%), Avanti un Altro! Story 2.777.000 (18.9%). Rai2: Hawaii Five O 503.000 (3.6%), The Rookie 718.000 (4.1%). Italia1 Studio Aperto Mag 327.000 (2.5%), CSI 621.000 (3.6%). Rai3: Tgr 2.314.000 (14.3%), Blob 899.000 (5%), La Gioia della Musica 874.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 672.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 145.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 292.000 (2%). Tv8: Celebrity Chef 301.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 414.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Vittime Collaterali 799.000 (9.5%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 257.000 (5.9%). Canale5: Tg5 Notte 545.000 (18.1%). Rai2: Napul’ E’ 297.000 (2.1%), Restart 160.000 (2.2%). Rai 3: Le Ragazze 628.000 (5.1%), Tg3 Linea Notte 348.000 (5.1%). Italia1 Sport Mediaset Monday Night 297.000 (4.9%). Rete4: Pier Paolo Pasolini – Maestro Corsaro 127.000 (3.5%). La7: Le Quattro Piume 95.000 (1.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 327.000 (12.3%), Tg1 Ore 7.00 430.000 (10.5%), TgUnoMattina 555.000 (11.4%), Tg1 Ore 8.00 854.000 (17.2%), Uno Mattina 753.000 (16.9%), Storie Italiane Speciale (prima parte) 802.000 (18.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 620.000 (19.1%), Tg5 Mattina 1.229.000 (24.8%), Mattino Cinque News 973.000 (21.4%) nella prima parte, 876.000 (20.6%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 214.000 (6.5%), Viva Rai2! Glass Cam 317.000 (8.5%), Viva Rai2! 895.000 (18.6%), Aracata Non Voglio Cambiare Pianeta 473.000 (9.5%).

…E Viva il Videobox 308.000 (6.3%), Radio 2 Social Club 327.000 (7.3%). Italia 1 Georgie 197.000 (3.9%), Chicago Fire 178.000 (3.9%), Chicago PD 199.000 (4.5%). Rai3: Buongiorno Italia 404.000 (10.2%) Tgr Buongiorno Regione 542.000 (11%), Agorà (presentazione) 302.000 (6.1%), Agorà 286.000 (6.2%), Agorà Extra 207.000 (4.9%). Rete: Un Detective in Corsia 47.000 (1.1%). La7: Omnibus (News) 100.000 (2.5%), Omnibus (Dibattito) 159.000 (3.4%), Coffee Break 185.000 (4.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 883.000 (16.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.615.000 (16.3%). Canale5: Forum 1.455.000 (20.1%). Rai2: TGSport Giorno 285.000 (5.6%), Rai Parlamento Speciale 487.000 (6.3%). Italia 1 Chicago PD 250.000 (4.3%), Cotto e Mangiato 273.000 (3.4%), Sport Mediaset 681.000 (5.4%), Extra 533.000 (4.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 180.000 (4.1%), Elisir 309.000 (5.7%), Tg3 Ore 12.00 836.000 (10.6%), Quante Storie 696.000 (6%), Passato e Presente 454.000 (3.6%). Rete4: Hazzard 92.000 (1.8%), Il Segreto 173.000 (1.8%), La Signora in Giallo 560.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 288.000 (5.2%), L’Aria che Tira (Oggi) 455.000 (4.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.096.000 (17.2%), Oggi è un Altro Giorno 1.790.000 (18%), presentazione 1.607.000 (13.6%), Sei Sorelle 1.073.000 (13.1%), Tg1 1.160.000 (13.6%), La Vita in Diretta 1.835.000 (19.5%), presentazione 1.316.000 (15.6%). Canale5: Beautiful 2.602.000 (20.9%), Terra Amara 2.631.000 (22.5%), Speciale Amici 1.700.000 (18.6%), Isola dei Famosi 17 1.497.000 (17.8%), Un Altro Domani 1.220.000 (14.4%), Pomeriggio Cinque 1.614.000 (17%), presentazione 1.336.000 (15.9%), Saluti 1.503.000 (14.6%). Rai2: Giro di Italia 984.000 (10.2%), Processo alla Tappa 597.000 (7%).

Italia1 I Simpson 496.000 (4.1%) nel primo episodio, 502.000 (4.3%) nel secondo, 530.000 (5%) nel terzo, I Griffin 399.000 (4.2%), Lethal Weapon 324.000 (3.9%) nel primo, 287.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 250.000 (2.7%). Rai3: Tgr 1.988.000 (16.5%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 258.000 (2.9%), Aspettando… Geo 491.000 (5.9%), Geo 925.000 (9.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 735.000 (6.7%), Tg4 Diario del Giorno 333.000 (4%). La7: Tagadà (presentazione) 291.000 (2.5%), Tagadà 242.000 (2.6%), Tagadà (Focus) 223.000 (2.7%). C’era una vota il Novecento 130.000 (1.4%). Tv8: Innamorarsi a Mariposa Beach 245.000 (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.945.000 (23.2%)

20.00 - 4.519.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.539.000 (12.7%)

20.30 - 1.142.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.203.000 (10.5%)

19.00 - 1.716.000 (12.4%)

TG4

11.55 - 289.000 (3.7%)

18.55 - 543.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.906.000 (23.7%)

20.00 - 4.034.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.057.000 (10.8%)

18.30 - 473.000 (4.4%)

TGLA7:

13.30 - 525.000 (4.2%)

20.00 - 1.134.000 (6.1%)

