Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 febbraio 2023, giornata delle primarie Pd che hanno incoronato Elly Schleinnuovo segretario dem trionfando contro Stefano Bonaccini, vedono una prima serata dominata da Rai1 e della fiction Resta con me. La seconda puntata della serie interpretata da Francesco Arca ha conquistato infatti il 20.9% di share contro il 14.3% dello Show dei Record di Gerry Scotti su Canale5.

Se Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai3 ha raccolto il 12.9%, Massimo Giletti con Non è l'Arena su La7 – grazie al focus di Enrico Mentana sulle elezioni Dem – ha invece doppiato con il 7.2% di share la concorrenza di Zona bianca (3.5%), condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4.

In access prime time, Amadeus e i suoi Soliti Ignoti su Rai1 hanno totalizzato il 23.3% mentre Paperissima Sprint su Canale5 ha segnato il 16.6%. Quanto all'approfondimento, In onda condotto da Concita de Gregorio e David Parenzo su La7, con il 5%, ha battuto Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 (3.5% e 3.3%).

Al pomeriggio, senza la concorrenza di Maria De Filippi e del suo Amici, non andato in onda per la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, è da segnalare l'exploit di Mara Venier con Domenica In. Il contenitore di Rai1 ha infatti superato i tre milioni di spettatori con un lungo omaggio all'amico giornalista e conduttore, battendo la concorrenza di Silvia Toffanin su Canale5 e il suo "Verissimo presenta Ciao Maurizio". Nella seconda parte (18.8%) Toffanin ha dal canto suo superato Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera, fermo al 15.7% su Rai1.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.830.000 spettatori (20.9%). Canale5: Lo Show dei Record 2.376.000 spettatori (14.3%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 817.000 spettatori (3.9%), Blue Bloods 701.000 (3.5%). Italia1: Red 2 1.028.000 spettatori (5.4%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.698.000 spettatori (12.9%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.673.000 (10.6%). Rete4: Zona Bianca 512.000 spettatori (3.5%). La7: Non è l’Arena 1.034.000 spettatori (7.2%). Tv8: 4 Hotel 497.000 spettatori (2.9%). Nove: Sento la Terra Girare 236.000 spettatori (1.3%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.891.000 spettatori (23.3%). Canale5: Paperissima Sprint 3.470.000 spettatori (16.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.156.000 spettatori (5.5%). Rete4: Controcorrente 726.000 spettatori (3.5%) nella prima parte, 690.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Onda 1.042.000 spettatori (5%). Tv8: 4 Ristoranti 617.000 spettatori (3%). Nove: Little Big Italy 367.000 spettatori (1.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.327.000 spettatori (20.7%), L’Eredità 4.553.000 (25%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.661.000 spettatori (17%), Avanti un Altro! Story 3.411.000 (19.1%). Rai2: 90° Minuto 736.000 spettatori (4.8%) nella prima parte, 583.000 spettatori (3.3%) nei Tempi Supplementari, S.W.A.T. 619.000 spettatori (3.1%). Italia1: C.S.I. 557.000 spettatori (2.9%). Rai3: Tg Regione 2.788.000 spettatori (14.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 695.000 spettatori (3.4%). Tv8: 4 Hotel 343.000 spettatori (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 157.000 spettatori (0.8%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 661.000 spettatori (7.8%. Canale5: Tg5 Notte 695.000 spettatori (12.6%). Rai2: La Domenica Sportiva 470.000 spettatori (4.9%), presentazione 565.000 (3.2%). Italia1: Pressing 408.000 spettatori (3.7%) negli Highlights, 349.000 (6.6%) nella seconda parte. Rai3: Tg3 Mondo 584.000 spettatori (7.3%). Rete4: Con gli occhi dell’assassino 79.000 spettatori (2.3%). La7: TgLa7 Notte 261.000 spettatori (6.9%). Tv8: Il testimone 160.000 spettatori (2.5%). Nove: La Confessione 115.000 spettatori (1.4%), 90.000 (1.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 255.000 spettatori (13.9%) nella presentazione, 600.000 (17.8%) nella prima parte, 1.794.000 (26.5%) nella seconda; Tg1 Ore 8.00 1.200.000 (23.1%), Paesi che Vai 1.724.000 (21.8%), A Sua Immagine 1.642.000 spettatori (18.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 318.000 (13.6%), Tg5 Mattina 1.161.000 (21%), Il mistero del Grande Diluvio 723.000 (9.9%), Santa Messa 1.125.000 (13.9%). Rai2: Radio2 Happy Family 370.000 spettatori (4.7%), Tg2 Edizione Straordinaria 585.000 (7.2%).

Italia1: Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 102.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio, 234.000 (3%) nel secondo, 234.000 spettatori (2.8%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 178.000 spettatori (3%), Mi Manda Raitre 376.000 (4.9%), O anche No 210.000 (2.6%), Timeline 174.000 (2.1%). Rete4: Casa Vianello 202.000 spettatori (2.5%), Dalla Parte degli Animali (presentazione) 182.000 (2.2%). La7: Omnibus 191.000 spettatori (3.7%), L’Ingrediente Perfetto 127.000 spettatori (1.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.869.000 spettatori (20.4%), Angelus 2.562.000 (22.2%), Linea Verde 3.378.000 spettatori (23.1%), presentazione 2.622.000 (20.8%). Canale5: Le Storie di Melaverde 1.134.000 spettatori (13.2%) nella prima parte, 1.498.000 (15.3%) nella seconda, Melaverde 2.404.000 spettatori (19%). Rai2: Campionati Mondiali di Sci 992.000 spettatori (8.5%). Italia1: Una Mamma per Amica (quarto episodio) 000 spettatori (%), Sport Mediaset XXL 636.000 spettatori (4%), Magazine 496.000 (3.1%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 631.000 spettatori (5.5%), Geo 431.000 (3%), Il Posto Giusto 208.000 (1.3%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 349.000 spettatori (3.9%), Poirot: le fatiche di Hercule 288.000 (1.9%). La7: Uozzap! 141.000 spettatori (1.6%), C’era una volta… il Novecento 99.000 (0.9%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In Presentazione 3.177.000 (20.5%), 3.618.000 spettatori (25%) nella prima parte, 3.000.000 (22.1%) nella seconda, 2.652.000 (19.9%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 2.207.000 (15.7%). Canale5: L’Arca di Noè 2.960.000 spettatori (18.5%), Beautiful 2.300.000 spettatori (15.3%), Terra Amara 2.507.000 (18%), Verissimo presenta Ciao Maurizio 2.818.000 spettatori (21.1%) nella prima parte, 2.698.000 spettatori (18.8%) nella seconda. Rai2: Il Provinciale612.000 spettatori (4.1%), Vorrei dirti Che 356.000 (2.5%), Coppa Italia di Superlega Pallavolo 458.000 spettatori (3.4%). Italia1: E-Planet 613.000 spettatori (4%), Ozzy – Cucciolo coraggioso 439.000 (3.1%), Una Mamma per Amica 254.000 (1.9%) nel primo episodio, 252.000 (1.8%) nel secondo.

Rai3: Tg Regione 2.365.000 spettatori (15.2%), Mezz’Ora in Più 1.150.000 spettatori (8.1%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 968.000 (7.1%), Rebus 905.000 spettatori (6.8%), Kilimangiaro 940.000 (7.1%) nella presentazione, 1.200.000 (8.7%) nella prima parte, 1.481.000 (10%) nella seconda. Rete4: Hamburg Distretto 21 334.000 spettatori (2.3%), Tg4 – Diario della Domenica 259.000 spettatori (1.9%), Gli uomini della terra selvaggia 475.000 (3.4%). La7: Atlantide 235.000 spettatori (1.6%) nella prima parte, 374.000 (2.8%) nella seconda, I girasoli 232.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 4.673.000 (28.9%)

20.00 4.914.000 (24.3%)

TG2

13.00 1.925.000 (12.3%)

20.30 1.140.000 (5.5%)

TG3

14.15 1.697.000 (11.3%)

19.00 2.204.000 (12.9%)

TG4

11.55 473.000 (4.1%)

18.55 612.000 (3.5%)

TG5

13.00 3.717.000 (23.5%)

20.00 4.545.000 (22.3%)

STUDIO APERTO

12.25 1.068.000 (7.8%)

18.30 726.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 559.000 (3.5%)

20.00 945.000 (4.6%)

