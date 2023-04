PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “RESTA CON ME” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.3% DI SHARE E 3.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” FERMA AL 14.3% - SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” CALA ALL’11.1%, LO SPECIALE “INSIDE” DELLE IENE AL 6.6% - NOTE DOLENTI PER GLI APPROFONDIMENTI: SU RETE4 “ZONA BIANCA” INCHIODA AL 3%, SU LA7 “NON È L’ARENA” NON VA OLTRE IL 4.9% - AMADEUS (22.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.5%). PARENZO - DE GREGORIO (3.7%), GENTILI (3.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 aprile 2023 vedono, in prima serata, la consueta vittoria della fiction di Rai1 Resta con me, con Francesco Arca, che conquista il 19.3% battendo agilmente Lo show dei record 2 di Gerry Scotti su Canale5 e il suo 14.3%. Fazio totalizza l'11.1% e lo speciale Inside delle Iene il 6.6%. La differita del Gran Premio d'Argentina di Moto GP su Tv8 al 6%

Le note dolenti suonano invece per l'approfondimento: Non è l'Arena con Massimo Giletti su La7 si ferma al 4.9% e Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 inchioda su un ancor più magro 3%. Ma in generale è tutto l'approfondimento "populista" di Rete4 a soffrire da quando si è insediato il Governo di Destra.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Resta con me (Rai1): 3.408.000

2) Lo Show dei Record (Canale5): 2.222.000

3) Che tempo che fa (Rai3): 2.191.000

4) MotoGP - GP Argentina (Tv8): 1.213.000

5) Le Iene presentano: Inside (Italia1): 1.125.000

6) Blue Bloods (Rai2): 730.000

7) Non è l'Arena (La7): 706.000

8) Little Big Italy (Nove): 434.000

9) Zona Bianca (Rete4): 431.000

In access prime time, Amadeus totalizza il 22.2% e Paperissima Sprint il 16.5%. Nell'approfondimento, In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio su La7 (3.7%) supera Controcorrente di Veronica Gentili su Rete4 (3.4% e 3.2%), mentre la differita del Moto Gp su Tv8 segna il 6% di share.

Al pomeriggio, Silvia Toffanin con Verissimo (21.2%) batte sia la terza parte di Domenica In con Mara Venier (17.1%) sia Francesca Fialdini con il suo Da noi... a ruota libera (15.2%). Da segnalare che, nel corso del pomeriggio, Domenica In (18%) finisce anche testa a testa con la soap turca Terra Amara (18.4%) che sta spopolando su Canale5 insidiando ogni domenica il contenitore di Rai1. Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.408.000 spettatori (19.3%). Canale5: Lo Show dei Record 2.222.000 (14.3%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 738.000 (3.7%), Blue Bloods 730.000 (3.8%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 1.125.000 (6.6%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.191.000 (11.1%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.425.000 (9.8%). Rete4: Zona Bianca 431.000 (3%). La7: Non è l’Arena 706.000 (4.9%). Tv8: GP Argentina di MotoGP (differita) 1.213.000 (6%). Nove: Little Big Italy 434.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.421.000 spettatori (22.2%). Canale5: Paperissima Sprint 3.276.000 (16.5%). Rete4: Controcorrente 652.000 (3.4%) nella prima parte, 638.000 (3.2%) nella seconda. La7: In Onda 730.000 (3.7%). Tv8: GP Argentina di Moto2 (differita) 808.000 (4.9%). Nove: Little Big Italy 386.000 (2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 2.617.000 spettatori (19.2%), L’Eredità Weekend 3.643.000 (22.5%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.050.000 (16%), Avanti un Altro! Story 2.933.000 (18.7%). Rai2: 90° Minuto 597.000 (4.7%) nella prima parte, Tempi Supplementari 534.000 (3.4%), S.W.A.T. 641.000 (3.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 454.000 (3.2%), C.S.I. 556.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.268.000 (13.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 639.000 (3.4%). La7: E’ arrivato mio fratello 166.000 (1.2%). Tv8: GP Argentina di Moto2 (differita) 808.000 (4.9%) Nove: Fratelli di Crozza 152.000 (1.1%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 508.000 spettatori (7.1%). Canale5: Tg5 Notte 661.000 (13.7%). Rai2: La Domenica Sportiva 591.000 (6.1%), presentazione 844.000 (4.9%). Italia1: Pressing 447.000 (8.8%). Rai3: Tg3 Mondo 490.000 (6.7%). Rete4: La vita scandalosa di Lady W 91.000 (2.6%). La7: TgLa7 Notte 219.000 (5.1%).

DAYTIME

Rai1: Unomattina in Famiglia 261.000 spettatori (13.4%) nella presentazione, 614.000 (16.7%) nella prima parte, 1.517.000 (23.5%) nella seconda; Tg1 Ore 8.00 a 946.000 (18.7%), A Sua Immagine 2.160.000 (24.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 368.000 (14.8%), Tg5 Mattina 1.196.000 (21.7%), Tg5 Speciale 689.000 10.4%), Santa Messa 852.000 (12.4%).

Rai2: Tg2 Dossier 200.000 (3%), Radio2 Happy Family 218.000 (3.2%). Italia1: The Goldbergs 198.000 (3%) nel primo episodio, 204.000 (3%) nel secondo, 196.000 (2.7%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 145.000 (2.4%), Mi Manda Raitre 247.000 3.7%), O anche No 188.000 (2.7%), Timeline 187.000 (2.6%). Rete4: Casa Vianello 121.000 (1.8%) nel primo episodio, 136.000 (2%) nel secondo. La7: Omnibus 135.000 (2.6%), L’Ingrediente Perfetto 66.000 (0.9%).

Mezzogiorno

Rai1:, Santa Messa delle Palme 2.146.000 spettatori (29.4%), Linea Verde 3.023.000 (24.1%), presentazione 2.406.000 (21.8%), Canale5: Le Storie di Melaverde 756.000 (10.3%) nella prima parte, 1.046.000 (13.1%) nella seconda, Melaverde 1.911.000 (18.2%). Rai2: Tg Sport 191.000 (2.6%), Citofonare Rai 2 403.000 (4%), presentazione 184.000 (2.4%). Italia1: Young Sheldon 154.000 (2.1%) nel primo episodio, 184.000 (2.3%) nel secondo, 275.000 (2.9%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 778.000 (5.7%), Magazine 573.000 (4.2%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 491.000 (5.1%), Il Posto Giusto 190.000 (1.4%). Rete4: Dalla parte degli animali (presentazione) 130.000 (1.9%), 269.000 (3.6%), Poirot: il pericolo senza nome 287.000 (2.2%). La7: Le Parole della Salute 53.000(0.7%), La7 Doc 50.000 (0.6%), L’Aria che Tira – Il Diario 102.000 (0.8%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.654.000 (21.2%) spettatori nella prima parte, 2.131.000 (18%) nella seconda, 1.905.000 (17.1%) nella terza, presentazione 2.378.000 (18%), Da Noi… A Ruota Libera 1.751.000 (15.2%). Canale5: L’Arca di Noè 2.328.000 (16.9%), Beautiful 1.937.000 (14.9%), Terra Amara 2.226.000 (18.4%), Verissimo 2.358.000 (21.2%) nella prima parte, Giri di Valzer 2.379.000 (20.2%). Rai2: Il Provinciale 489.000 (3.8%), Dreams Road 358.000 (2.9%), Ciclismo Giro delle Fiandre 723.000 (6.3%).

Italia1: E-Planet 426.000 (3.2%), Dante’s Peak – La furia della montagna 418.000 (3.5%), Due Uomini e Mezzo 237.000 (2.1%) nel primo episodio, 236.000 (2.2%) nel secondo, 274.000 (2.4%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.052.000 (15.5%), Mezz’Ora in Più 966.000 (7.9%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 637.000 (5.3%), Rebus 570.000 (5.1%), Kilimangiaro 564.000 (5.1%) nella presentazione, 698.000 (6.3%) nella prima parte, 889.000 (7.4%) nella seconda. Rete4: Energie in Viaggio 150.000 (1.2%), Tg4 – Diario della Domenica 214.000 (1.8%), Dynasties – L’avventura della vita 150.000 (1.3%), Le giubbe rosse del Saskatchewan 543.000 (4.7%). La7: Uozzap! 194.000 (1.5%), Atlantide 143.000 (1.2%) nella prima parte, 178.000 (1.6%) nella seconda. Tv8: GP Australia di Formula 1 (differita) 1.47.000 (9.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.932.000 (28.4%)

20.00: 4.143.000 (22.2%)

TG2

13.00: 1.289.000 (9.7%)

20.30: 966.000 (4.9%)

TG3

14.15: 1.549.000 (11.8%)

19.00: 1.583.000 (10.6%)

TG4

11.55: 276.000 (2.9%)

18.55: 506.000 (3.3%)

TG5

13.00: 2.891.000 (21.5%)

20.00: 3.785.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.002.000 (8.8%)

18.30: 488.000 (3.9%)

TGLA7

13.30: 386.000 (2.8%)

20.00: 758.000 (4%)

