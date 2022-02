PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “L’AMICA GENIALE 3” CONQUISTA IL 22.4% DI SHARE E 4.8 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “CADO DALLE NUBI” SI FERMA ALL’11.1% - SU RAI3 FAZIO VOLA ALL’11.7% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.5% - SU LA7 “NON È L’ARENA” (3.1%-5.7%) - AMADEUS (21.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.2%), GENTILI (4.3%), DE GREGORIO-PARENZO (3.9%)

Nella serata di ieri, domenica 13 febbraio 2022, su Rai1 la fiction L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha conquistato 4.857.000 spettatori pari al 22.4% di share (primo episodio: 4.940.000 – 20.8%; secondo episodio: 4.753.000 – 24.9%). Su Canale 5 Cado Dalle Nubi ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.515.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 974.000 spettatori con il 3.9%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 932.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 il film Kong – Skull Island ha intrattenuto 1.037.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 39 minuti (1.97.000 – 8.3%), dalle 20.44 alle 22.11 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.890.000 spettatori (11.7%) mentre – dalle 22.14 alle 23.49 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.878.000 spettatori (9.8%).

Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 597.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 727.000 spettatori con il 3.1%, nella prima parte, e 652.000 spettatori con il 5.7% nella seconda parte dalle 23.01 alle 0.58. Su Tv8 L’Ultimo San Valentino è stato seguito da 263.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove Sono Nata il 23 segna 405.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Old Boy segna 456.000 spettatori con il 2%.

Su Rai4 Ogni Maledetta Domenica ha ottenuto 134.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Premium la replica de Il Cantante Mascherato segna 203.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time l’ultima puntata di Drag Race Italia ha interessato 277.000 spettatori con l’1.2%. Su Top Crime Colombo ha ottenuto 289.000 spettatori con l’1.2%. Sui canali DAZN (parte rilevata da Auditel) Atalanta-Juventus ha raccolto 1.179.000 spettatori con il 4.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

Controcorrente meglio di In Onda.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 5.346.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.029.000 spettatori con il 12.2%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.476.000 spettatori (6%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.048.000 spettatori (4.3%), nella prima parte, e 1,007.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raggiunto 963.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 293.000 spettatori pari all’1.4% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 310.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Il Boss delle Cerimonie 2 ha ottenuto 395.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Insinna vince con il 22.2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.446.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.577.000 spettatori (22.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.855.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha raccolto 3.692.000 spettatori (18%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 731.000 spettatori (3.9%). NCIS ha raccolto 682.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 488.000 spettatori con il 2.5%. CSI Miami ha totalizzato 635.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 903.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.929.000 spettatori con il 13.8%. Su La7 La7Doc – I Am JFK Jr ha appassionato 154.000 spettatori (share dello 0.8%).

Daytime Mattina

Lo Sci su Rai2 sfiora il 10%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 257.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione di 30 minuti, 622.000 spettatori con il 17% nella prima parte, e 1.769.000 spettatori con il 23.6% nella seconda parte. Paesi che Vai... raccoglie 1.550.000 spettatori con il 18.8%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.608.000 spettatori pari ad uno share del 17.2%. La Santa Messa segna 1.788.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.061.000 spettatori con il 17.1%. Speciale TG5 ha informato 759.000 spettatori con il 9.7%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.109.000 telespettatori con il 13.1% di share. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino hanno tenuto compagnia a 398.000 spettatori (8.7%), dalle 5.49 alle 9.45.

Dalle 9.02 alle 9.44 lo Sci Nordico ha ottenuto 771.000 spettatori con il 9.9%. TG2 Dossier ha convinto 237.000 spettatori con il 2.8%, Su Italia1 Hart of Dixie segna 227.000 spettatori con il 2.7%, nel primo episodio, e 220.000 spettatori, con il 2.5%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 249.000 spettatori con il 3.7% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 291.000 spettatori con il 3.6%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 246.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 180.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 233.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori con il 2.4% di share. Camera con Vista ha raccolto 120.000 spettatori con l’1.4% di share. Su Rai Sport lo Slalom Gigante di Sci segna 477.000 spettatori con il 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde al 16.7%.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.252.000 spettatori (20.7%). Linea Verde ha intrattenuto 2.922.000 spettatori (19.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.087.000 spettatori (11.8%). Melaverde raccoglie 2.076.000 con il 16.7%. Su Rai2 dopo una presentazione (288.000 – 3.2%), dalle 11.38 alle 12.55 Citofonare Rai2 ha convinto 542.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.5% con 255.000 spettatori.

Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 697.000 spettatori con il 4.2% (Magazine XXL: 697.000 – 4.2%). Su Rai3 il TG3 ha informato 665.000 spettatori con il 5.8%. Radici registra 541.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha raccolto 290.000 spettatori con il 3.3%. Poirot ha fatto compagnia a 342.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto ha ottenuto 95.000 spettatori con l’1.1% di share. L’Aria che Tira – Il Diario ha raccolto 96.000 spettatori con lo 0.7% di share. Su Rai Sport il Pattinaggio su Ghiaccio segna 762.000 spettatori (5.7%), dalle 12.26 alle 12.35, 836.000 spettatori (5.8%), dalle 12.36 alle 13, e 712.000 spettatori (4.3%), dalle 13.10 alle 13.22.

Daytime Pomeriggio

Venier oltre il 18%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.952.000 spettatori pari ad uno share del 18%, nella prima parte, e 2.760.000 spettatori pari ad uno share del 18.5%, nella seconda parte. Dopo il TG1 (2.500.000 – 16.9%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.589.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.462.000 spettatori con il 14.5%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.148.000 spettatori (20%).

A seguire Verissimo ha appassionato 2.799.000 spettatori con il 19%. Verissimo Giri di Valzer ha raccolto 2.964.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 Amore a Sorpresa ha convinto 387.000 spettatori pari al 2.4%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 344.000 spettatori con il 2.3%. Cerchi Azzurri segna 329.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 Mr Bean’s Holiday raccoglie 374.000 spettatori (2.4%). Mr Bean L’Ultima Catastrofe ha ottenuto 328.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.321.000 spettatori con il 13.6%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.159.000 spettatori con il 7.4% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 980.000 spettatori con il 6.6%.

Rebus ha ottenuto 759.000 spettatori (5.2%). Dopo una breve presentazione (736.000 – 4.9%), Kilimangiaro di Nuovo in Viaggio ha raccolto 981.000 spettatori con il 6.3% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.473.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete 4 The Cup in Corsa per la vittoria finale ha registrato 320.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Atlantide 70 Anni con Elisabetta, Regina nei Guai ha appassionato 248.000 spettatori (share dell’1.6%) e 264.000 spettatori (share dell’1.8%). Sul Nove il Torneo 6 Nazione di Rugby ha raccolto 247.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai Sport nel pomeriggio il Curling ha ottenuto un ascolto netto di 495.000 spettatori con il 3.1%.

Seconda Serata

La Domenica Sportiva all’8%.

Su Rai 1 Techetechetè ha raccolto 1.059.000 spettatori con il 9.4%. Il Superbowl ha conquistato un ascolto di 336.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la terza stagione di Manifest ha intrattenuto 757.000 spettatori con il 6% di share, nel primo episodio, e 446.000 spettatori con il 6.4%, nel secondo episodio. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.078.000 spettatori con l’8% (presentazione: 962.000 – 4.7%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 374.000 ascoltatori con il 6.3% di share (Highlights: 559.000 – 4.9%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 715.000 spettatori (7.7%). Su Rete 4 Diana – La Storia Segreta è la scelta di 149.000 spettatori (3.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.402.000 (25.9%) Billy 4.035.000 – 23.9%

Ore 20.00 5.263.000 (22.8%)

TG2

Ore 13.00 1.687.000 (10.5%)

Ore 20.30 1.162.000 (4.8%)

TG3

Ore 14.25 1.798.000 (10.8%)

Ore 19.00 2.325.000 (11.8%)

TG5

Ore 13.00 2.958.000 (18.4%)

Ore 20.00 4.272.000 (18,4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 976.000 (7%)

Ore 18.30 719.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 353.000 (3.2%)

Ore 18.55 743.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 438.000 (2.6%)

Ore 20.00 897.000 (3.9%)

