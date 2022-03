PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION "STUDIO BATTAGLIA" HA CONQUISTATO IL 19% DI SHARE CON 4.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SPIAGGIATI DELL’"ISOLA DEI FAMOSI" SI DIFENDONO CON IL 20% (MA DURANDO DI PIÙ) - SU RAI3 "PRESA DIRETTA" AL 5.9%, SU RETE4 "QUARTA REPUBBLICA" AL 6.7% - AMADEUS (20%) BATTE "STRISCIA" (18%). PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.9%)

Nella serata di ieri, lunedì 28 marzo 2022, su Rai1 – dalle 21.36 alle 23.18 – la fiction Studio Battaglia ha appassionato 4.260.000 spettatori pari al 19%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.23 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 3.074.000 spettatori pari al 20.6% di share (La Isla Bonita di 4 minuti: 1.051.000 – 25.6%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.094.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Homefront ha intrattenuto 1.393.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.343.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 11 minuti: 1.020.000 – 4.1%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.140.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Giochi di Potere ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 il film Sette Anime, con Will Smith, segna 305.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima Linea ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio inedito, e 237.000 spettatori con l’1.8%, nel secondo episodio in replica. Sul 20 Hulk ha ottenuto 519.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Darkest Minds registra 330.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris Michael Clayton raccoglie 267.000 spettatori pari all’1.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber al 7.9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.931.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.441.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.217.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.432.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.324.000 spettatori (5.6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.755.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.092.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.169.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.943.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 297.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove in prima visione Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Bene Avanti un Altro che supera il 21%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.859.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.506.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.373.000 spettatori (17.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.750.000 spettatori (21.3%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 505.000 spettatori (3%) mentre The Good Doctor ha raccolto 606.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 397.000 spettatori con il 2.6%.

CSI Miami ha ottenuto 632.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.232.000 spettatori con l’11.5%. Blob segna 968.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 870.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 501.000 spettatori (share del 3.8%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 166.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Little Big Italy registra 211.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Notte / Mattina

Il 4% per la Notte degli Oscar in diretta su Tv8 (qui il dato dello scorso anno).

Su Rai1 il TG1 delle 7 segna 402.000 spettatori con l’11.8%. TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 870.000 spettatori con il 17%. All’interno dell’edizione straordinaria, TG1 delle 8 segna 1.178.000 spettatori con il 21.4%. Dalle 9.07 alle 9.58, Uno Mattina dà il buongiorno a 937.000 telespettatori con il 17.7%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 812.000 spettatori (15.6%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 512.000 spettatori con il 16.1%.

TG5 Mattina registra 1.215.000 spettatori con il 21.9%. L’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.071.000 spettatori con il 19.5%, nella prima parte, e 911.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte (I Saluti: 873.000 – 16.2%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 222.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Lovely Sara segna 244.000 spettatori (4.7%). Kiss Me Licia raccoglie 195.000 spettatori e il 3.5%. Chicago PD ottiene un ascolto di 167.000 spettatori (3%). Chicago Fire segna 193.000 spettatori (3.8%). Di nuovo Chicago PD ha ottenuto 243.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 649.000 spettatori con il 13.1%. Agorà convince 369.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 302.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rete 4 Hazzard registra una media di 158.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 103.000 spettatori con il 2.9%, nelle News, e 247.000 spettatori con il 4.5%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 236.000 spettatori pari al 4.5%. Su Tv8 – dalle 2 alle 5.45 – su Tv8 La Notte degli Oscar ha raccolto 57.000 spettatori e il 4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum batte E’ Sempre Mezzogiorno col 18.5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 909.000 spettatori con il 14.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.712.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.537.000 telespettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 607.000 spettatori (8.5%), nella prima parte, e 962.000 spettatori (8.9%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 362.000 spettatori con il 4.7%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 643.000 spettatori con il 4.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 733.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3 Elisir segna 348.000 spettatori con il 5.5% (presentazione: 229.000 – 4.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 770.000 spettatori (8.6%). Quante Storie ha raccolto 766.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 669.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 155.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 168.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 689.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 380.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte, e 613.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne al 24.7% con le lacrime di Tina.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.746.000 spettatori pari al 14% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.035.000 spettatori con il 19.3%. Dopo il TG1 Economia (1.435.000 – 14.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.506.000 spettatori (15.2%), nella presentazione in onda sino alle 17.24, e 1.986.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.633.000 spettatori con il 18.4%. Una Vita ha convinto 2.513.000 spettatori con il 18.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.904.000 spettatori con il 24.7% (finale: 2.475.000 – 23%). Il daytime di Amici ha interessato 2.067.000 spettatori con il 19.8%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.920.000 spettatori con il 19.2%.

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.686.000 spettatori pari al 17.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.455.000 spettatori con il 14.4%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.31, e 1.679.000 spettatori con il 14.9% (Saluti: 1.750.000 – 13.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 526.000 spettatori con il 4%. Detto Fatto ha ottenuto 441.000 spettatori con il 4.2%. Speciale TG2 ha interessato 281.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 558.000 spettatori (4%), nel primo episodio, 610.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio, e 489.000 spettatori (3.9%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 373.000 spettatori con il 3.3%. The Goldbergs segna 298.000 spettatori (2.8%).

Due Uomini e Mezzo ha interessato 255.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.453.000 spettatori con il 17.6%. #Maestri ha coinvolto 413.000 spettatori pari al 3.6%. TG3 Speciale raccoglie 327.000 spettatori con il 3.1%. Aspettando Geo… ha raccolto 497.000 spettatori con il 5% (durata 10 minuti). Geo ha registrato 923.000 spettatori con l’8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 864.000 spettatori con il 6.7%. TG4 Diario di Guerra ha informato 420.000 spettatori con il 4%. Su La7 Tagadà interessato 435.000 spettatori con il 3.9% (presentazione 535.000 – 4%, Focus: 442.000 – 4.5%). Su TV8 il film Il Giardino dell’Amore ha raccolto 218.000 spettatori con il 2.1%.

Seconda Serata

Con il traino dell’Isola, la breve striscia (4 minuti) della Pupa e il Secchione segna il 22.2%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 954.000 spettatori con l’8.2% di share. S’è Fatta Notte ottiene 291.000 spettatori con il 4.4%. Su Canale 5 – dall’1.29 all’1.33 – La Pupa e il Secchione Short ha ottenuto 863.000 spettatori con il 22.2%. TG5 Notte ha totalizzato una media di 645.000 spettatori pari ad uno share del 19.7%. Su Rai2 Restart segna 253.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 Napoli L’Aldilà di Tutto segna 464.000 spettatori con il 3.3%.

Il Tg3 Linea Notte segna 321.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Ghost Rider – Spirito di Vendetta è visto da 398.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 177.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 The Silent Man ha ottenuto 120.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 Il Meglio della Notte degli Oscar ha raccolto 123.000 spettatori e l’1.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.509.000 (24.3%)

Ore 20.00 5.464.000 (24.8%)

TG2

Ore 13.00 1.899.000 (14%)

Ore 20.30 1.636.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.545.000 (11.6%)

Ore 19.00 1.708.000 (10.4%)

TG5

Ore 13.00 2.936.000 (21.3%)

Ore 20.00 4.617.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.269.000 (11.4%)

Ore 18.30 585.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 267.000 (3.1%)

Ore 18.55 677.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 709.000 (5%)

Ore 20.00 1.345.000 (6%)

