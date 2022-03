PIPPITEL! - SU RAI1 IL FILM “GREEN BOOK” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.4% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 CALA LA VENTURA: LA SECONDA PUNTATA DI “ULTIMA FERMATA” NON SUPERA L’11% - SU ITALIA 1 “LE IENE” RISALGONO AL 9.9% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” STABILE AL 10.6%. SU RETE4 “CONTROCORRENTE” AL 4.5% - AMADEUS (19.9%) SUPERA “STRISCIA” (15.2%). PALOMBA (4.5%). GRUBER (7.3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

green book

Nella serata di ieri, mercoledì 30 marzo 2022, su Rai1 il film Green Book ha interessato 2.725.000 spettatori pari al 13.4%. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.41 – la seconda puntata di Ultima Fermata ha raccolto davanti al video 1.892.000 spettatori pari all’11% di share (Buonanotte di 3 minuti: 694.000 – 10.7%).

SIMONA VENTURA - ULTIMA FERMATA

Su Rai2 Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.011.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.601.000 spettatori con il 9.9% (presentazione di 23 minuti: 1.443.000 – 5.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% (presentazione di 10 minuti: 1.502.000 – 6.1%).

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 635.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 l’esordio della fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima segna 469.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, 460.000 spettatori con il 2.2%, nel secondo episodio (replica in seconda serata primo episodio: 206.000 – 1.3%, secondo: 110.000 – 1.1%).

belen a le iene

Sul Nove Shooter ha raccolto 647.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai4 l’esordio in prima tv free del nuovo Perry Mason registra 284.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Zodiac raccoglie 527.000 spettatori e il 2.6%. Su Real Time la scelta finale di Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 616.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai Storia Storie della TV segna 82.000 spettatori e lo 0.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Deal With It cresce all’1.9% (prima del film di prima serata che ha segnato il 3.2%).

teo mammucari belen rodriguez le iene

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.887.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.746.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.112.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.544.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.226.000 spettatori (5.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.662.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.061.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 1.102.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.796.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 390.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 463.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Uomini e Donne segna 469.000 spettatori con il 2.1% (finale: 480.000 – 1.9%). Su Real Time la terza puntata di Cortesie per gli Ospiti Ristorante raccoglie 308.000 spettatori e l’1.3%.

green book 5

Preserale

Insinna oltre il 25%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.235.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.781.000 spettatori (25.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.675.000 spettatori (17.2%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.730.000 spettatori (19.8%).

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 543.000 spettatori (3%) mentre The Good Doctor ha raccolto 663.000 spettatori (3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 362.000 spettatori con il 2.1%. CSI Miami ha ottenuto 707.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.408.000 spettatori con l’11.9%. Blob segna 928.000 spettatori con il 4.2%.

flavio insinna

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 884.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 – dalle 17 alle 19.51 - TGLA7 Speciale ha raccolto 488.000 spettatori (share del 3.3%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 262.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Little Big Italy registra 273.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Uno Mattina e Storie Italiane sorpassano Mattino Cinque.

Su Rai1 – dalle 7.16 alle 9.01 – TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 908.000 spettatori con il 16.7%. All’interno il TG1 delle 8 segna 1.265.000 spettatori con il 21.7%. Uno Mattina dà il buongiorno a 1.004.000 telespettatori con il 18.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.090.000 spettatori (18.8%).

MONICA GIANDOTTI

Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 636.000 spettatori pari al 18.1%. A seguire il TG5 Mattina ha ottenuto 1.218.000 spettatori con il 20.8%. l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 998.000 spettatori con il 17.8%, nella prima parte, e 1.037.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (I Saluti: 957.000 – 15.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 268.000 spettatori con il 4.8%.

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 188.000 spettatori (3.3%), nel primo episodio, 227.000 spettatori (4.1%), nel secondo episodio, e 296.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 689.000 spettatori con il 13%. Agorà convince 418.000 spettatori pari al 7.3% di share.

monica giandotti

A seguire Agorà Extra ha raccolto 328.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 172.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 135.000 spettatori con il 3.3%, nelle News, e 204.000 spettatori con il 4.5%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 217.000 spettatori pari al 3.8%.

Daytime Mezzogiorno

Elisir al 6.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.249.000 spettatori con il 17.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.859.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.595.000 telespettatori con il 17.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 662.000 spettatori (8.6%), nella prima parte, e 1.107.000 spettatori (9.9%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 394.000 spettatori con il 4.6%.

Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 719.000 spettatori con il 5.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 746.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Elisir segna 436.000 spettatori con il 6.1% (presentazione: 366.000 – 6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 813.000 spettatori (8.5%).

eleonora daniele 3

Quante Storie ha raccolto 752.000 spettatori (5.6%). Passato e Presente ha interessato 620.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 165.000 spettatori con il 2.4%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 177.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 733.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 412.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 635.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne supera i 3 milioni. Lo speciale del TG4 tallona lo speciale del TG3.?

green book 4

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.185.000 spettatori pari al 16.4% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.240.000 spettatori con il 19.2%. Dopo il TG1 Economia (1.690.000 – 15%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.726.000 spettatori (14.8%), nella presentazione, e 2.126.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.471.000 spettatori con il 16.9%. Una Vita ha convinto 2.563.000 spettatori con il 17.8% di share.

valerio lundini

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.040.000 spettatori con il 23.7% (finale: 2.387.000 – 20.5%). Il daytime di Amici ha interessato 2.132.000 spettatori con il 18.3%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 2.048.000 spettatori con il 18%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.760.000 spettatori pari al 15.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.634.000 spettatori con il 13.8%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.33, e 1.732.000 spettatori con il 13.3% (Saluti: 1.751.000 – 12.2%).

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 635.000 spettatori con il 4.4%. Dalle 14.58 alle 16.02, Rai Parlamento Question Time segna 128.000 spettatori con l’1%. Dalle 16.02 alle 17.11, Quasi Detto Fatto ha ottenuto 467.000 spettatori con il 4.1%. Speciale TG2 ha interessato 269.000 spettatori con il 2.1%.

green book 1

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 577.000 spettatori (4%), nel primo episodio, 614.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio, e 594.000 spettatori (4.4%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 432.000 spettatori con il 3.6%. The Goldbergs segna 312.000 spettatori (2.7%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 375.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.315.000 spettatori con il 15.9%. #Maestri ha coinvolto 435.000 spettatori pari al 3.4%. TG3 Speciale ha ottenuto 464.000 spettatori con il 4%. Dalle 17 alle 17.21, Aspettando Geo… ha raccolto 866.000 spettatori con il 7.5%.

valerio lundini

Geo ha registrato 1.427.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 975.000 spettatori con il 7%. TG4 – Diario di Guerra segna 452.000 spettatori e il 3.9%. Su La7 Tagadà interessato 499.000 spettatori con il 4.1% (presentazione: 445.000 – 3.1%). Tagadà Focus ha raccolto 499.000 spettatori con il 4.4%. Su TV8 il film Cuochi e Fiamme ha raccolto 277.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Ombre e Misteri ha raccolto 246.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, e 297.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Lundini riparte al 2.7%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 647.000 spettatori con l’8.8% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 481.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 349.000 spettatori con il 2.7%.

mio fratello e' figlio unico 1

A seguire Paradise segna 146.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 535.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Miracle Workers è visto da 364.000 spettatori (7.8%), nel primo episodio, e 264.000 spettatori (7.2%), nel secondo episodio. Su Rete 4 il film Mio Fratello è Figlio Unico è stato scelto da 134.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove Solo 2 Ore ha ottenuto 164.000 spettatori con il 2.4%.

Telegiornali

TG1? Ore 13.30 3.497.000 (23.9%)?Ore 20.00 5.719.000 (25.5%)?

TG2? Ore 13.00 2.105.000 (15.1%)?Ore 20.30 1.456.000 (6%)?

TG3? Ore 14.25 1.526.000 (10.6%)?Ore 19.00 1.984.000 (11.3%)?

TG5? Ore 13.00 2.830.000 (20.1%)?Ore 20.00 4.285.000 (18.9%)?

STUDIO APERTO? Ore 12.25 1.250.000 (10.7%)?Ore 18.30 591.000 (4.1%)?

TG4?Ore 12.00 307.000 (3.3%)?Ore 18.55 643.000 (3.5%)?

TGLA7?Ore 13.30 650.000 (4.4%)?Ore 20.00 1.262.000 (5.6%)