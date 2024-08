PIPPITEL! SU RAI1 IL FILM “A CASA TUTTI BENE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA PER NUMERO DI SPETTATORI (1.3 MILIONI, CON UN MAGRO 11.9%) – SU CANALE5 LA MINISERIE “FRAGILI” FA IL 14% DI SHARE CON 1.2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU ITALIA1 “VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA” AL 7.9%, SU RETE4 “ATTACCO AL POTERE” AL 5.8% - “TECHETECHETÈ” (19.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14%) BARRA-POLETTI SENZA APRILE-TELESE (6.3%) “UOZZAP! CLASSIC” (3.4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

carolina crescentini pierfrancesco favino a casa tutti bene

Nella serata di ieri, venerdì 16 agosto 2024, su Rai1 A casa tutti bene, in onda dalle 21:28 alle 23:18, ha interessato 1.385.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 la miniserie Fragili, dalle 21:15 alle 1:13, ha conquistato 1.259.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 La donna in mare intrattiene 686.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Viaggio al centro della Terra incolla davanti al video 952.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Restiamo amici segna 518.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Attacco al potere totalizza un a.m. di 641.000 spettatori (5.8%).

Su La7 Misure straordinarie raggiunge 273.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – E allora zumba! ottiene 289.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Potevo rimanere offeso! raduna 383.000 spettatori (3.4%). Sul 20 The Equalizer fa sintonizzare 162.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Fuori in 60 secondi è scelto da 316.000 spettatori (2.7%). Su Iris Dr. Knock è seguito da 348.000 spettatori pari al 3%. Su RaiMovie Il ponte sul fiume Kwai sigla 260.000 spettatori (2.4%). Su La5 Friends with Kids arriva a 169.000 spettatori con l’1.4%.

fragili

Access Prime Time

4 di Sera approfitta dell’assenza di In Onda.

Su Rai1 Techetechetè, dalle 20:42 alle 21:25, arriva a 2.579.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint, dalle 20:44 alle 21:09, raccoglie 1.887.000 spettatori pari al 14%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.082.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 682.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 600.000 spettatori (4.5%).

a casa tutti bene 1

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 662.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 851.000 spettatori e il 6.3% nella seconda parte. Su La7 Uozzap! Classic ha interessato 452.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 502.000 spettatori pari al 3.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 503.000 spettatori (3.8%).

Preserale

Leggera salita per Reazione a Catena con la gaffe su Milly Carlucci.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.901.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.773.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.291.000 spettatori (14.4%), mentre The Wall ha convinto 1.839.000 spettatori (16.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (392.000 – 4.4%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 310.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. conquista 394.000 spettatori con il 3.1%.

viaggio al centro della terra 3d

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 376.000 spettatori (3.8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 484.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.926.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 711.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 476.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 203.000 spettatori pari al 2.3% nel primo episodio e 192.000 spettatori pari all’1.7% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 294.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 353.000 spettatori con il 2.8%.

Daytime Mattina

a casa tutti bene

Ottimo Morning News nella prima parte.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 458.000 spettatori con il 15.5% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 345.000 e il 15.9% e il TG1 delle 8 a 909.000 e il 22.1%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 718.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 379.000 spettatori con il 17.9% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.017.000 spettatori con il 24.7%. A seguire Morning News raccoglie 939.000 spettatori con il 22.5% nella prima parte e 683.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte.

Su Rai2 La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Zambia dà il buongiorno a 82.000 spettatori (2.6%) e il TG2 Mattina raggiunge 119.000 spettatori (2.8%), mentre Che Todd ci Aiuti è visto da 53.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 90.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. A seguire TG2 Storie arriva a 101.000 spettatori (2.3%) e TG2 Flash 170.000 spettatori (3.5%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (123.000 – 2.9%), Law & Order – Unità Speciale sigla 146.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 177.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 253.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio.

attacco al potere 1

Su Rai3, dopo una presentazione (113.000 – 2.7%), Agorà Estate intrattiene 197.000 spettatori (4.7%) e 180.000 spettatori (4.3%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 186.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 54.000 spettatori (1.3%) e Love Is In The Air è visto da 86.000 spettatori (2.1%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 135.000 spettatori (2.9%). Su La7, dopo il TGLa7 (161.000 – 4.7%), Uozzap! Classic interessa 109.000 spettatori (2.6%) e Miss Marple è visto da 50.000 spettatori (1.2%). A seguire Padre Brown totalizza 86.000 spettatori (1.8%).

a casa tutti bene.

Daytime Mezzogiorno

Resistono le repliche di Camper.

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 910.000 spettatori (16%), mentre Camper in replica arriva a 1.320.000 spettatori (14.5%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.164.000 spettatori con il 17%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (173.000 – 3.5%), La nave dei sogni – Svezia raduna 383.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 321.000 spettatori (5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 840.000 spettatori (7.5%) e 656.000 spettatori (5.8%) nella parte Extra di pochi minuti.

viaggio al centro della terra 3d

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 255.000 spettatori (4.8%) e il TG3 delle 12 informa 596.000 spettatori (8.4%). A seguire Quante Storie conquista 521.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 472.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 416.000 spettatori (3.7%). Su Rete4, dopo il TG, Lucky Luke – Le fidanzate di Luke raduna 305.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 Un americano a Roma interessa 138.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 4 Hotel arriva a 143.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 279.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 97.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Il Palio di Siena rinviato per maltempo al 4.4%.

a casa tutti bene

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.869.000 – 17.4%), Pietro Mennea – La Freccia del Sud colleziona 1.032.000 spettatori con l’11.2%, mentre Estate in Diretta Start conquista 862.000 spettatori con l’11.4%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.150.000 – 14.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.386.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.742.000 spettatori pari al 16%, The Family raduna 1.670.000 spettatori pari al 16.8% e La Promessa segna 1.487.000 spettatori pari al 18.5%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.165.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte e 1.025.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.019.000 e il 12.1%).

attacco al potere 2

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 294.000 spettatori pari al 2.9% nel primo episodio e 371.000 spettatori pari al 4.1% nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia raduna 332.000 spettatori pari al 4.2%. A seguire Hotel Portofino è scelto da 209.000 spettatori pari al 2.7% nel primo episodio e 180.000 spettatori pari al 2.2% nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 551.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio, 555.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 525.000 spettatori (5.5%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 426.000 spettatori (4.8%). A seguire Magnum P.I. raduna 347.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 432.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 512.000 spettatori (6.4%).

a casa tutti bene

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.000.000 spettatori (18.6%), mentre Il Provinciale coinvolge 446.000 spettatori (5.3%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 458.000 spettatori (6%) e Overland interessa 742.000 spettatori (9.3%) A seguire Geo Magazine conquista 941.000 spettatori (11%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 779.000 spettatori con il 7.9%, mentre Come Eravamo è scelto da 400.000 spettatori con il 4.8%. A seguire La storia del dottor Wassell sigla 263.000 spettatori con il 3.3%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 235.000 spettatori pari al 2.6%, mentre Il Palio di Siena arriva a 349.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Non ti libererai di me segna 268.000 spettatori (2.8%), Un ranch per innamorarsi 159.000 spettatori (2%) e Amore al primo scatto 180.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cronache Criminali interessa 138.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 205.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio, mentre Via dall’incubo è visto da 224.000 spettatori (2.9%). A seguire Little Big Italy è scelto da 231.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

Il film di Rai2 sfiora il 5%.

a casa tutti bene

Su Rai1 Codice – La Vita è Digitale è scelto da 355.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 296.000 spettatori (11.3%). Su Rai2 Fascino e morte a Hollywood raccoglie 186.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 The Hole in 3D segna 289.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Mixer – Vent’Anni di Televisione interessa 200.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Il laureato è la scelta di 149.000 spettatori (3.2%). Su La7 Thank You for Smoking è visto da 110.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Operation Fortune sigla 155.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Only Fun – Comico Show intrattiene 197.000 spettatori pari al 3.4%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.515.000 (22.3%) – h.13:30 3.035.000 (23.2%) – h.20

TG2 1.298.000 (12%) – h.13 741.000 (5.5%) – h.20:30

TG3 1.208.000 (12.1%) – h.14:25 1.378.000 (13.3%) – h.19

TG5 2.463.000 (22.6%) – h.13 2.332.000 (17.6%) – h.20

STUDIO APERTO 1.139.000 (12.5%) – h.12:25 466.000 (5.4%) – h.18:25

TG4 295.000 (4.1%) – h.11:55 512.000 (4.9%) – h.19

a casa tutti bene

TGLA7 524.000 (4.7%) – h.13:30 770.000 (5.8%) – h.20

attacco al potere