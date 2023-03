PIPPITEL! SU RAI1 “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.9% DI SHARE E 3.7 MILIONI DI SPETTATORI. IL “GRANDE FRATELLO VIP” FA IL 21.6%, MA CON 2.6 MILIONI DI TELEMORENTI SINTONIZZATI – SU RAI2 “STASERA TUTTO È POSSIBILE” VOLA AL 9% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 4.9% SUPERA PER NUMERO DI SPETTATORI “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (4.9%) – SU ITALIA1 “FREEDOM” AL 5.2% - VESPA AL 23.6%. AMADEUS CON IL 22.5% SUPERA “STRISCIA” (17.7%) - GRUBER (8.1%), DAMILANO (6.4%), PALOMBELLI (4%) – RECORD DI FIORELLO CON LA MELONI (19%)

Marco Zonetti per Dagospia

il commissario ricciardi 8

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 20 marzo 2023 vedono, in prima serata, Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale su Rai1 conquistare 3.756.000 spettatori (in crescita) contro i 2.671.000 (in calo) del Grande Fratello Vip su Canale5. Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai3, con un inquietante reportage sui danni dei social network sui ragazzi, ha totalizzato invece 902.000 individui all'ascolto (4.9%) contro i 716.000 di Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica su Rete4 (4.9%).

Roberto Giacobbo con Freedom su Italia1, dal canto suo, ha raccolto 844.000 spettatori segnando il 5.2%.

Terzo programma più visto della serata è Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2, con la sua media di 1.356.000 appassionati pari al 9% di share. Di seguito la classifica dei programmi di prima serata più visti per numero di spettatori:

1) Il Commissario Ricciardi 2 (Rai1): 3.756.000

2) Grande Fratello Vip (Canale5): 2.671.000

3) Stasera tutto è possibile (Rai2): 1.356.000

4) Presa diretta (Rai3): 902.000

5) Freedom - Oltre il confine (Italia1): 844.000

6) Quarta repubblica (Rete4): 716.000

7) Run Hide Fight - Sotto assedio (Rai4): 530.000

8) Collateral (La7): 488.000

9) Kickboxer Retaliation (Canale 20): 421.000

10) L'ora più buia (Iris): 413.000

11) Il giorno dei lunghi fucili (RaiMovie): 370.000

12) The Karate Kid (Tv8): 333.000

13) Little Big Italy (Nove): 312.000

il commissario ricciardi 7

In access prime time, Vespa con i suoi Cinque Minuti totalizza il 23.4% grazie anche a un traino monstre del Tg1 che supera i 5 milioni di spettatori con il 25.5%, Amadeus conquista il 22.5%, Striscia il 17.7%. Gruber vola all'8.1%, Damilano segna il 6.4%, Palombelli il 4% e il 3.3%, e Tg2 Post il 3.7%.

In seconda serata, Eleonora Daniele con Storie di Sera si assesta al 12.2% di share mentre Dilemmi con Gianrico Carofiglio su Rai3 è visto da 466.000 spettatori (3.9%), superando Restart condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo su Rai2 che, malgrado il prezioso traino di Stefano De Martino, racimola 214.000 individui all'ascolto (4.3%).

stasera tutto e possibile 4

In fascia mattutina da segnalare l'exploit di Fiorello con Viva Rai2! che, con ospite Giorgia Meloni nei panni dell'imitatrice di se stessa, si aggiudica il record stagionale con una media di 1.020.000 spettatori sfiorando il 19% di share. Boom anche per Maria De Filippi con Uomini e donne su Canale in fascia pomeridiana, con i suoi 2.937.000 spettatori pari al 27.6%, contro la media di 1.882.000 (17.5%) raggiunta da Oggi è un altro giorno su Rai1 condotto da Serena Bortone.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

il commissario ricciardi 6

Prima serata

Rai1: Il Commissario Ricciardi 2 3.756.000 spettatori (20.9%). Canale 5 Grande Fratello Vip 7 2.671.000 spettatori (21.6%). Rai2: Stasera Tutto è Possibile 1.356.000 spettatori (9%). Italia 1: Freedom – Oltre il Confine 844.000 (5.2%) presentazione: 867.000 (4.1%). Rai3: Presa Diretta 902.000 spettatori (4.9%). Rete4: Quarta Repubblica 716.000 spettatori (4.9%). La7: Collateral 488.000 spettatori (2.6%). TV8: The Karate Kid 333.000 spettatori (2.0%). Nove: Little Big Italy 312.000 spettatori (2.1%). Rai4: Run Hide Fight - Sotto assedio 530.000 spettatori (2.7%). Canale 20: Kickboxer Retaliation: 421.000 spettatori (2.2%). Iris: L’Ora Più Buia 413.000 spettatori (2.2%). Rai Movie: Il giorno dei lunghi fucili 370.000 spettatori (1.9%).

grande fratello vip 5

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.880.000 spettatori (23.4%). I Soliti Ignoti 4.820.000 spettatori (22.5%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.788.000 spettatori (17.7%). Rai2: TG2 Post 798.000 spettatori 3.7%. Italia1: NCIS ha registrato 1.467.000 spettatori (6.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.344.000 spettatori (6.4%), Un Posto al Sole 1.650.000 spettatori (7.7%). Rete4: Stasera Italia 839.000 spettatori (4%) nella prima parte, 708.000 spettatori (3.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.742.000 spettatori (8.1%). Tv8: 100% Italia 500.000 spettatori (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 624.000 spettatori (2.9%).

Preserale

il commissario ricciardi 5

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.355.000 spettatori (24.1%), L’Eredità 4.636.000 (26.6%). Canale 5: Avanti il Primo 2.467.000 spettatori (19%), Avanti un Altro 3.643.000 (21.8%). Rai2: Hawaii Five O 540.000 spettatori (3.3%), The Rookie 755.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 409.000 spettatori (2.7%), CSI 736.000 spettatori (3.8%). Rai3: TGR 2.392.000 spettatori (13%), Blob 996.000 spettatori (5%), Generazione Bellezza 970.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 716.000 spettatori (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 194.000 spettatori (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 288.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 424.000 spettatori (2.3%). Nove: Cash or Trash (replica) 425.000 spettatori (2.3%).

fiorello chiama giorgia meloni 4

Seconda Serata

Rai1: Storie di Sera (prima parte): 1.391.000 spettatori (12.2%), Tg1 952.000 spettatori (9.7%), Storie di sera (seconda parte) 569.000 (8.2%) nella seconda, Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 266.000 spettatori (6.5%). Canale 5: Tg5 Notte 434.000 spettatori (16.9%). Rai2: Restart 214.000 (4.2%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 360.000 spettatori (5.2%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 276.000 spettatori (4.1%). Rai 3: Dilemmi 466.000 spettatori (3.9%). Rete 4: Rizzoli & Isles 109.000 spettatori (2.5%). La7: Fair Game – Caccia alla Spia 90.000 spettatori (1.3%). Rai4: A Score To Settle – Un Conto da regolare 242.000 spettatori (2.5%).

il commissario ricciardi 4

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 265.000 spettatori (9.7%), TG1 Ore 7.00 419.000 spettatori (9.7%), TgUnoMattina 635.000 spettatori (11.6%), Tg1 Ore 8.00 282.000 (18.2%), Uno Mattina 845.000 (17.8%), Storie Italiane (prima parte) 835.000 (18.7%). Su Canale5 Prima Pagina Tg5 586.000 spettatori (16.8%), Tg5 Mattina 1.113.000 spettatori (20.7%), Mattino Cinque News 1.024.000 (20.6%) nella prima parte, 939.000 (21.1%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 176.000 spettatori (5%), Viva Rai2! Glass Cam 297.000 (7.5%), Viva Rai2! 1.020.000 (18.9%), …E Viva il Videobox 291.000 (5.4%), Radio 2 Social Club 354.000 (7.3%).

stasera tutto e possibile 1

Italia 1: Heidi 251.000 (4.7%), Chicago Fire 169.000 (3.5%), Chicago PD 197.000 spettatori (4.1%). Rai3: Mattina 24 261.000 (10.2%), Buongiorno Italia 412.000 (9.7%), TGR Buongiorno Regione 598.000 (10.7%), Agorà (presentazione) 363.000 (6.7%), Agorà 371.000 (7.3%), Agorà Extra 228.000 (5.1%). Rete 4: Hazzard 112.000 spettatori (2.5%). La7: Omnibus (News) 125.000 spettatori (3.0%), Omnibus (Dibattito) 153.000 spettatori (3.0%), Coffee Break 181.000 spettatori (4.0%).

Mezzogiorno

il commissario ricciardi 3

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 945.000 spettatori (17.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.766.000 spettatori (16.8%). Canale 5: Forum 1.719.000 telespettatori (22%). Rai2: I Fatti Vostri 580.000 spettatori (9.1%) nella prima parte, 875.000 (8.7%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 268.000 spettatori (3.8%), Grande Fratello Vip 599.000 (4.8%), Sport Mediaset 795.000 spettatori (5.9%).

Rai3: Elisir (Presentazione) 196.000 spettatori (4.4%), Elisir 275.000 (4.8%), Tg3 Ore 12.00 777.000 spettatori (9.2%), Quante Storie 719.000 (5.8%), Passato e Presente 555.000 spettatori (4.1%). Rete4: Monk 129.000 spettatori (2.3%), Il Segreto (replica) 174.000 (1.7%), La Signora in Giallo 563.000 (4.3%). La7: L’Aria che Tira interessa 234.000 spettatori (4.0%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 451.000 spettatori (4.1%).

presa diretta

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.496.000 spettatori (19.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.882.000 (17.5%), presentazione 1.738.000 (13.9%), Il Paradiso delle Signore 1.917.000 spettatori (21.4%), Tg1 1.471.000 (17.1%), La Vita in Diretta 2.331.000 (21.8%) presentazione 1.781.000 (20%). Canale5: Beautiful 2.667.000 spettatori (20.4%), Terra Amara 2.753.000 (22.1%), Uomini e Donne 2.937.000 (27.6%), finale 2.340.000 (25.2%), Amici 1.832.000 (20.5%), Grande Fratello Vip 7 1.499.000 (17.3%), Un Altro Domani 1.270.000 (14.3%), Pomeriggio Cinque 1.807.000 spettatori (17%), presentazione 1.331.000 (14%), Saluti 1.774.000 (15%).

il commissario ricciardi 2

Rai2: Ore 14 690.000 spettatori (5.8%), Bella Ma’ 460.000 (5%), Candice Renoir 260.000 (2.8%). Italia1: I Simpson 587.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 676.000 (5.6%) nel secondo, 513.000 (4.7%) nel terzo, NCIS New Orleans 341.000 (3.6%) nel primo episodio, 333.000 (3.8%) nel secondo, The Mentalist 300.000 (2.9%). Rai3: TGR 1.997.000 spettatori (15.7%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 276.000 (2.9%), Aspettando… Geo 525.000 spettatori (6%), Geo 1.131.000 spettatori (10.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 748.000 spettatori (6.3%). Tg4 Diario del Giorno 325.000 spettatori (3.5%).

freedom

La7: Tagadà (presentazione) 385.000 spettatori (3.1%), Tagadà 348.000 (3.5%), Focus 303.000 (3.5%), C'era una volta il Novecento 181.000 (1.8%). TV8: Sfortunata in Amore 277.000 spettatori (3.1%). Rai Premium: Il Commissario Rex 243.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio, 345.000 (3.8%), nel secondo.

Principali notiziari della giornata

il commissario ricciardi 1

TG1

13.30: 3.240.000 (24.3%)

20.00: 5.151.000 (25.5%)

TG2

13.00: 1.710.000 (13.2%)

20.30: 1.111.000 (5.3%)

TG3

14.25: 1.353.000 (11.0%)

19.00: 1.945.000 (12.4%)

TG4

11.55: 297.000 (3.7%)

18.58: 672.000 (4.2%)

TG5

13.00: 3.100.000 (23.6%)

20.00: 4.154.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.143.000 (10.8%)

Ore 18.30 605.000 (4.9%)

TGLA7

13.30: 526.000 (4%)

il commissario ricciardi 4

20.00: 1.201.000 (5.9%)

il commissario ricciardi 5