PIPPITEL! SU RAI1 “CUORI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.1% DI SHARE E 4.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “ALL TOGETHER NOW” INCHIODA ALL’11.5% - BENE “CHE TEMPO CHE FA” ALL’11.6% - SU RETE4 LA GENTILI RACIMOLA UN MISERO 4.4% - NEL POMERIGGIO “DOMENICA IN” CON IL 20% SUPERA “AMICI” AL 19.5% - FIALDINI (15.1%) VS. VERISSIMO (15.8%) – AMADEUS (20.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.9%), “CONTROCORRENTE” (4.3%), DE GREGORIO- PARENZO (3.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 28 novembre 2021, su Rai1 l’appuntamento finale di Cuori ha conquistato 4.341.000 spettatori pari al 20.1% di share (primo episodio a 4.423.000 e il 18.8%, secondo episodio a 4.259.000 e il 21.7%). Su Canale5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 2.260.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 932.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. New Orleans 822.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Jurassic World – Il regno distrutto è scelto da 1.239.000 spettatori (6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:37 alle 22:13 ha incollato 2.795.000 spettatori (11.6%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:17 alle 23:40 1.993.000 spettatori (10.3%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 803.000 spettatori (4.4%). Su La7 Speciale Atlantide ha registrato 502.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 MasterChef segna 479.000 spettatori (2.6%).

Sul Nove la seconda e ultima puntata di Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… è seguita da 320.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Lone Survivor è visto da 332.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Elle arriva a 268.000 spettatori (1.2%). Su Cielo L’immortale è la scelta di 347.000 spettatori (1.6%). Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi: Vita da Single sigla 343.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 386.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.978.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.129.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.265.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.733.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.001.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 1.047.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 800.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 443.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 406.000 spettatori (1.7%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie arriva a 305.000 spettatori (1.3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.227.000 spettatori con il 17.3%, mentre L’Eredità Weekend da 4.221.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.446.000 spettatori (13.4%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 3.274.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 947.000 spettatori (5%). A seguire Squadra Speciale Cobra 11 è seguito da 688.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 623.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.104.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 865.000 spettatori (3.9%). Su La7 La patata bollente dalle 17:51 alle 19:42 ha incollato 239.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Hotel sigla 323.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Freddie Mercury – The Great Pretender è scelto da 316.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 199.000 spettatori (10.3%) nella presentazione dalle 6:29 alle 6:58, 542.000 spettatori (16%) nella prima parte e 1.615.000 spettatori (22.7%) nella seconda parte. A seguire Paesi che Vai… interessa 1.659.000 spettatori (20.2%) e Evoluzione Terra di 6 minuti 1.641.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 ha informato 329.000 spettatori pari al 13.6% e Tg5 Mattina 1.114.000 spettatori pari al 19%, mentre Tg5 Speciale è visto da 865.000 spettatori pari all’11.2%. A seguire la Santa Messa delle 10 intrattiene 1.137.000 spettatori (13.6%).

Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 130.000 spettatori (1.8%) e O Anche No 109.000 spettatori (1.4%), mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 119.000 spettatori (1.4%) e Tg2 Dossier 228.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 252.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 233.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend convince 369.000 spettatori pari al 5.9%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 420.000 spettatori pari al 5.3% e Le Parole per Dirlo 294.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 129.000 spettatori con l’1.5% nel primo episodio e 217.000 spettatori con il 2.6% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 176.000 spettatori (3.1%), mentre Uozzap conquista 236.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine dalle 10:30 alle 12:16 raccoglie un netto di 1.667.000 spettatori con il 18.6% (al suo interno, la Santa Messa delle 11 è vista da 1.962.000 spettatori con il 21.8% e l’Angelus da 2.537.000 spettatori con il 22.3%). A seguire Linea Verde è la scelta di 3.405.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale5 Melaverde Editing arriva a 1.047.000 spettatori (11.6%), mentre Melaverde a 2.140.000 spettatori (17.1%). Su Rai2, preceduto da Tg Sport a 298.000 spettatori e il 3.5%, Citofonare Rai 2 conquista 514.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione di 19 minuti a 239.000 e il 2.7%).

Su Italia1 il terzo episodio di Hart of Dixie è scelto da 236.000 spettatori (2.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 816.000 spettatori e il 5% (Magazine di 9 minuti a 706.000 e il 4.2%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 745.000 spettatori (6.3%); la replica di Radici raccoglie 613.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 255.000 spettatori con il 2.9% e, dopo il tg, Poirot: La domatrice 343.000 spettatori (2.1%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 93.000 spettatori (1%), Mica Pizza e Fichi 87.000 spettatori (0.8%) e L’Aria che Tira – Il Diario 112.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.340.000 spettatori (20%) nella prima parte dalle 13:58 alle 14:54 e 3.147.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte dalle 15 alle 17:03. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.525.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale5 Amici incolla 3.196.000 spettatori (19.5%), mentre Verissimo conquista 2.472.000 spettatori (15.8%) nella prima parte dalle 16:29 alle 17:42 e 2.519.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte dalle 17:46 alle 18:41 chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Il Natale più bello di sempre incolla 510.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Mompracem – L’isola dei documentari interessa 394.000 spettatori (2.5%) e Shakespeare & Hathaway 300.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Lucifer ha raccolto 373.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio, 358.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio, 407.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio e 410.000 spettatori (2.5%) nel quarto episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.779.000 spettatori (16.3%);

Mezz’Ora in Più è seguito da 1.300.000 spettatori (7.9%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 879.000 spettatori (5.6%). A seguire Rebus arriva a 876.000 spettatori (5.7%), mentre Kilimangiaro incolla 1.099.000 spettatori (7%) nella prima parte e 1.486.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Rete4 I tre giorni del Condor ha convinto 492.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 la replica di Non è L’Arena intrattiene 328.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 639.000 spettatori con uno share del 6.5%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 561.000 spettatori (8.4%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 1.055.000 spettatori pari all’8.4% (presentazione a 861.000 e il 4.2%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 285.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Pressing è visto da 453.000 spettatori con il 7.5% (Highlights a 644.000 e il 5.5%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 615.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Confessione Reporter è stato scelto da 273.000 spettatori (5%). Su La7 Jackie senza Jack segna 300.000 spettatori (4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.850.000 (28.8%)

Ore 20.00 5.146.000 (22.8%)

TG2

Ore 13.00 1.837.000 (11.5%)

Ore 20.30 1.340.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.15 2.025.000 (12%)

Ore 19.00 2.366.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 3.020.000 (18.9%)

Ore 20.00 4.199.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.123.000 (8.2%)

Ore 18.30 901.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 318.000 (2.7%)

Ore 18.55 762.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 442.000 (2.6%)

Ore 20.00 851.000 (3.7%)

