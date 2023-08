PIPPITEL! - SU RAI1 “IL GATTOPARDO”, CAPOLAVORO DI LUCHINO VISCONTI, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.7% DI SHARE E 1.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL CLASSICONE “L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI” FA IL 13.5% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 6.9% - “TECHETECHETÈ” (21%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (13.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

il gattopardo

Nella prima serata di Ferragosto 2023 vince la Cultura. La scelta di Rai1 di programmare Il Gattopardo in versione restaurata ha pagato infatti in termini di ascolti: il capolavoro di Luchino Visconti tratto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, ha totalizzato una media di 1.524.000 spettatori con il 16.7% dominando il prime time del 15 agosto. Sconfitto seppur con onore un altro classico, L'Uomo che sussurrava ai cavalli con Robert Redford, che su Canale5 ha raccolto 1.321.000 individui all'ascolto con il 13.5%.

l’uomo che sussurrava ai cavalli

Il film di Renzo Arbore, FF.SS. – Cioé: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?", su Rai3 si è fermato a 253.000 affezionati (2.5%), mentre su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha totalizzato in replica 657.000 teste con il 6.9%, terzo programma più visto dopo i film sulle ammiraglie. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il Gattopardo (Rai1) - 1.524.000

L'uomo che sussurrava ai cavalli (Canale5) - 1.321.000

Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 657.000

Calibro 9 (Rai2) - 614.000

East New York (Rete4) - 323.000

Mai stati uniti (Nove) - 285.000

La rivincita delle bionde (Tv8) - 266.000

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (La7) - 241.000

FF.SS. – Cioé: ..."Che mi ha portato a fare..." (Rai3) - 253.000

alain delon claudia cardinale il gattopardo

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha segnato sul 21%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 il 13.4%. Con l'approfondimento in vacanza per Ferragosto, Il palio di Siena 2023 - L'attesa con Pierluigi Pardo ha siglato il 4% di share, battuto dagli Europei Femminili di Pallavolo che, con la partita Italia-Romania, hanno totalizzato su Rai3 l'8.8%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Gattopardo 1.524.000 (16.7%). Canale5: L’uomo che sussurrava ai cavalli 1.321.000 (13.5%). Rai2: Calibro 9 614.000 (5.2%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 657.000 (6.9%), anteprima 452.000 (3.6%). Rai3: FF.SS. – Cioé: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” 253.000 (2.5%). Rete4: East New York 323.000 (2.8%). La7: Il piccolo Nicolas e i suoi genitori 241.000 (2.1%). Tv8: La rivincita delle bionde 266.000 (2.4%). Nove: Mai Stati Uniti 285.000 (2.5%).

ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 11

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.576.000 (21%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 1.627.000 (13.4%). Italia1: C.S.I. Miami 618.000 (5.2%). Rai3: Campionati Europei Femminili di Pallavolo – Italia-Romania 1.047.000 (8.8%). Rete4: Tempesta d’Amore, 491.000 (4.2%). La7: Il Palio di Siena 2023 – L’Attesa 489.000 (4%). Tv8: 4 Hotel 353.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 312.000 (2.5%).

burt lancaster il gattopardo

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.894.000 (22.4%), Reazione a Catena 2.632.000 (27.4%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 949.000 (11.6%), The Wall 1.329.000 (14.1%). Rai2: Hawaii Five-0 287.000 (3.1%) nel primo episodio, 396.000 (3.7%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag322.000 (3.7%), C.S.I. Miami 260.000 (2.5%). Rai3: Tg Regione 1.547.000 (15.8%). La7: Padre Brown 160.000 (2.1%) nel primo episodio, 153.000 (1.7%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 197.000 (2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 181.000 (1.7%).

Seconda Serata

Rai1: RaiNews 248.000 (7.4%). Canale5: Tg5 Notte 450.000 (10%). Rai2: Bar Stella369.000 (4%). Italia1: La Llorona – Le lacrime del male 164.000 (5.1%). Rai3: Sorgente di vita 72.000 (1.1%), Sulla via di Damasco 67.000 (1.4%). Rete4: Ancora 48 ore 164.000 (2.3%). La7: Le vacanze del piccolo Nicolas 129.000 (1.8%).

l’uomo che sussurrava ai cavalli 2

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 163.000 (10.2%), Tg1 Ore 7.00 310.000 (13.4%), TgUnomattina Estate 650.000 (18.3%), Tg1 Ore 8.00 748.000 (20.2%), Unomattina Estate 1.026.000 (22.2%), A Sua Immagine – Speciale Assunta,, 1.340.000 (23.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 284.000 (13.9%), Tg5 Mattina 977.000 (26.2%), Callas Forever 421.000 (9.2%). Rai2: Tg2 Ore 8.30 99.000 (2.6%), Radio2 Happy Family 169.000 (4%), Campionati Mondiali Femminili di Calcio – Spagna-Svezia 345.000 (6.5%).

claudia cardinale alain delon il gattopardo

Italia1: Dr. House – Medical Division 72.000 (1.7%), C.S.I. New York 143.000 (3%) nel primo episodio, 153.000 (2.9%) nel secondo. Rai3: Agorà Estate 175.000 (4.2%), presentazione 110.000 (2.9%), Agorà Extra 170.000 (3.6%), Elisir – A Gentile Richiesta 173.000 (3.4%). Rete4: Adulterio all’italiana 60.000 (1.6%), Ricchi ricchissimi praticamente in mutande 192.000 (3.7%). La7: In Onda Estate 86.000 (2.3%), Uozzap! Classic 59.000 (1.4%), Josephine, Ange Gardien 62.000 (1.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.339.000 (24%), Angelus 1.515.000 (23.2%), Camper 1.434.000 (18%). Canale5: Forum (Il meglio di) 821.000 (12.7%). Rai2: Un Ciclone in Convento 356.000 (4.9%). Italia1 C.S.I. New York 285.000 (4.5%), Sport Mediaset 573.000 (6.6%). Rai3: Doc Martin 276.000 (4.9%), Tg3 Ore 12.00 581.000 (8.8%), Quante Storie 458.000 (6.3%), Concerto di Ferragosto 439.000 (5.2%). Rete4: Le vacanze intelligenti 250.000 (3%). La7: Il Palio – Documentario 60.000 (0.9%), Uozzap! Classic 58.000 (0.7%).

l’uomo che sussurrava ai cavalli

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.710.000 (20.9%), Don Matteo 11 856.000 (11.4%) nel primo episodio, 818.000 (11.9%) nel secondo, Sei Sorelle 572.000 (8.4%), Tg1 688.000 (10%), Estate in Diretta 1.153.000 (15.4%), presentazione 844.000 (12.1%). Canale5: Beautiful 1.308.000 (15.8%), Terra Amara 1.319.000 (18.8%), Un Altro Domani 888.000 (11.9%). Rai2: Alpinismo 224.000 (2.9%), Squadra Speciale Cobra 11 223.000 (3.2%), Due donne e un segreto 229.000 (3.4%), Candice Renoir 247.000 (3.5%). Italia1: I Simpson 311.000 (3.8%) nel primo episodio, 278.000 (3.6%) nel secondo, 240.000 (3.3%) nel terzo, American Dad! 205.000 (2.9%) nel primo episodio, 186.000 (2.7%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 182.000 (2.7%) nel primo episodio, 194.000 (2.8%) nel secondo, Person of Interest 221.000 (3%).

il gattopardo 9

Rai3: Tg Regione 1.229.000 (15%), D-SIDE – Il Lato Diverso delle Cose 268.000 (3.8%), Di là dal fiume e tra gli alberi 313.000 (4.6%), Overland 442.000 (6.5%), Geo Magazine 616.000 (8.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 381.000 (5.1%), Tg4 – Diario del Giorno 219.000 (3.2%). Abbronzatissimi 263.000 (3.6%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 214.000 (3%), C’era una volta… il Novecento 217.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.139.000 (25.2%)

20.00 - 2.796.000 (25.2%)

TG2

il gattopardo 8

13.00 - 976.000 (11.4%)

20.30 - 1.009.000 (8.5%)

TG3

14.25 - 1.006.000 (13.1%)

19.00 - 1.187.000 (13.1%)

TG4

11.55 - 369.000 (5.6%)

18.55 - 416.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 1.921.000 (22.5%)

20.00 - 1.961.000 (17.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 945.000 (12.6%)

18.30 - 393.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 200.000 (2.4%)

il gattopardo 7

20.00 - 629.000 (5.6%)

ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 10 ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 17 ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 14 ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 15 ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 16 ff.ss. cioe che mi hai portato a fare sopra a posillipo se non mi vuoi piu bene 13

il gattopardo 5 il gattopardo 3 il gattopardo 10 il gattopardo 11 il gattopardo 2 il gattopardo 4 il gattopardo 1 il gattopardo 6