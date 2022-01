PIPPITEL! - SU RAI1 “LEZIONI DI PERSIANO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.8% E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – SPECIALE QUIRINALE” INCHIODA ALL’11.4%. SU ITALIA1 “BACK TO SCHOOL” CHIUDE CON IL 7.5%. SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10.5% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” (4.2%), SU LA7 GILETTI (4.4%). – AMADEUS (20%), “STRISCIA” (15.2%), PALOMBA (4%), GRUBER (8.3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 26 gennaio 2022, su Rai1 Lezioni di Persiano ha interessato 3.262.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 - dalle 21.38 alle 0.06 - Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale ha raccolto davanti al video 2.228.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha interessato 1.211.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 – dalle 21.42 alle 0.20 – l’ultima puntata di Back To School ha intrattenuto 1.383.000 spettatori con il 7.5% (presentazione di 14 minuti: 1.184.000 – 4.8%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.108.000 spettatori pari ad uno share del 10.5% (presentazione: 1.631.000 – 6.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 716.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 734.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 356.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Wild Teen – Contadini in Erba ha raccolto 240.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 Solis – Trappola nello spazio registra .000 spettatori con il %. Su Iris A Rischio della Vita ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia ferma al 15.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.038.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.822.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 TG2 Post, in onda sino alle 21.30, ha ottenuto 839.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato1.492 .000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.312.000 spettatori (5.5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.781.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 959.000 individui all’ascolto (4%), nella prima parte, e 826.000 spettatori (3.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.086.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 332.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 339.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Preserale

Stasera Italia Quirinale fermo al 2.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.298.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.711.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.837.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.018.000 spettatori (20%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 661.000 spettatori (3.4%) mentre 9-1-1 ha raccolto 846.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 544.000 spettatori con il 2.9%. CSI Miami ha ottenuto 713.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.745.000 spettatori con il 13%. Blob segna 1.127.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Stasera Italia Quirinale ha radunato 524.000 individui all’ascolto (2.3%). Su Tv8 4 Hotel raccoglie 261.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy registra 215.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Uno Mattina sprofonda al 9.6% nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 476.000 telespettatori con il 9.6%, nella lunga presentazione, e a 1.189.000 spettatori con il 19.2%. Tra le due parti di Uno Mattina, il TG1 Mattina ha informato 1.191.000 spettatori con il 20.3%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 989.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 segna 605.000 spettatori con il 16.8%.

Sulla stessa rete l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.079.000 spettatori con il 17.5%, nella prima parte, e 1.032.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 280.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 154.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 211.000 spettatori (3.5%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 268.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 582.000 spettatori con il 13.4%. TGR Buongiorno Regione segna 874.000 spettatori con il 15.9%.

Agorà convince 475.000 spettatori pari al 7.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 430.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 152.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 3%, nelle News, e 214.000 spettatori con il 3.5%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break, in onda sino alle 10.29, ha informato 196.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rai News 24 Oggi in Prima raccoglie 109.000 spettatori (2.5%), dalle 7.07 alle 7.28, e 188.000 spettatori (3%), dalle 8.30 alle 8.57.

Daytime Mezzogiorno

TGLA7 Speciale batte di poco TG3 Speciale.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.063.000 spettatori con il 15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.865.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.561.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 636.000 spettatori (8.2%), nella prima parte, e 1.071.000 spettatori (9.3%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 298.000 spettatori con il 3.6%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 656.000 spettatori con il 4.7%.

Sport Mediaset ha ottenuto 761.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 – dalle 10.31 alle 13.56 – TG3 Speciale segna 551.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 176.000 spettatori con il 2.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 667.000 (4.5%). Su La7 – dalle 10.35 alle 13.37 - TGLA7 Speciale interessa 561.000 spettatori con share del 5.7%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.951.000 spettatori pari al 14.4% della platea (presentazione: 2.066.000 – 13.4%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.079.000 spettatori con il 17.3%. Dopo il TG1 Economia (.000 – %), La Vita in Diretta ha raccolto 1.981.000 spettatori (16%), nella presentazione, e 2.385.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (finale: .000 – %). Il daytime di Amici ha interessato .000 spettatori con il %. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto .000 spettatori con il %.

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori con il %, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle. e .000 spettatori con il % nella seconda parte (Saluti: .000 – %). Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato .000 spettatori con il %. Ore 14 ha raccolto .000 spettatori con il %. Detto Fatto ha ottenuto .000 spettatori con il %. Good Witch ha interessato .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna .000 spettatori (%). Big Bang Theory ha appassionato .000 spettatori con il %.

Due Uomini e Mezzo ha interessato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Speciale TG3 ha coinvolto .000 spettatori pari al %. Aspettando Geo… ha raccolto .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 898.000 spettatori con il 6.3%. Dalle 16.29 alle 18.55, Quarta Repubblica Quirinale ha ottenuto 411.000 spettatori pari al 3%. Su La7 TGLA7 Speciale interessato 655.000 spettatori (4.4%). Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta – TG1 Speciale è stato seguito da 849.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 507.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%. Su Rai2 Restart segna 232.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 737.000 spettatori con il 9.3%. Su Italia1 I Babysitter è visto da 348.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 Sobibor – La Grande Fuga è stato scelto da 156.000 spettatori con il 3.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.552.000 (23.1%)

Ore 20.00 5.540.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 2.002.000 (14%)

Ore 20.30 1.304.000 (5.3%)

TG3

Ore 14.25 1.557.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.341.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.813.000 (19.4%)

Ore 20.00 4.636.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.255.000 (10.5%)

Ore 18.30 685.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 274.000 (2.9%)

Ore 18.55 720.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.43 790.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.451.000 (6.2%)