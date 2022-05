PIPPITEL! - SU RAI1 “A MUSO DURO – CAMPIONI DI VITA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.9% DI SHARE E 4.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 CALANO GLI SPIAGGIATI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” CHE SI FERMANO AL 17.7% - SU RAI2 “MADE IN SUD” AL 5.3%. SU RAI3 “REPORT” AL 7.3% SUPERA SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.3% - AMADEUS CON IL 21.1% SI PAPPA ANCORA “STRISCIA” (17%) – PALOMBA (5.1%) – GRUBER (6.9%) - VIDEO

Non Ilary che ci regala la caduta in diretta?? #isola pic.twitter.com/6xH1vDZzzQ — iamalessio? (@iam_alessiio) May 16, 2022

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

isola dei famosi 3

Nella serata di ieri, lunedì 16 maggio 2022, su Rai1 il tv movie A Muso Duro – Campioni di Vita ha appassionato 4.190.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.27 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.332.000 spettatori pari al 17.7% di share (La Isla Bonita di 6 minuti: 1.032.000 – 28%). Su Rai2 Made in Sud ha interessato 881.000 spettatori pari al 5.3% di share (presentazione di 6 minuti: 727.000 – 3.4%).

a muso duro – campioni di vita 9

Su Italia 1 Fast and Furious 6 ha intrattenuto 1.242.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.450.000 spettatori pari ad uno share del 7.3% (presentazione di 12 minuti: 1.223.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 815.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 L’Uomo della Pioggia ha registrato 620.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 The Legend of Zorro segna 303.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Air Force One ha raccolto 289.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Alex Rider registra .000 spettatori con il %. Su Iris Le Streghe di Eastwick ha ottenuto .000 spettatori con il %.

isola dei famosi 5

Nota: dal primo maggio 2022 per effetto del cambio di perimetro della misurazione degli ascolti tv, lo share di tutti i programmi e di tutte le reti subisce una variazione al rialzo in maniera direttamente proporzionale al “dato abituale”

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.525.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.654.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 939.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.357.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 La Gioia della Musica raccoglie 898.000 spettatori (4.6%).

made in sud 8

Un Posto al Sole ha appassionato 1.521.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.054.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.010.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.479.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Celebrity Chef ha divertito 482.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 267.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Insinna e Bonolis (in replica) si spartiscono quasi il 48% di share.

isola dei famosi 2

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.579.000 spettatori (22.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.874.000 spettatori (26.2%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.957.000 spettatori (18.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.052.000 spettatori (21.6%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 495.000 spettatori (3.6%) mentre The Good Doctor ha raccolto 640.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 282.000 spettatori con il 2.3%. CSI Miami ha ottenuto 533.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.903.000 spettatori con il 12%. Blob segna 769.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 857.000 individui all’ascolto (4.7%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 411.000 spettatori (share del 3.9%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 267.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash registra 257.000 spettatori con l’1.6%.

a muso duro – campioni di vita 8

Daytime Mattina

Non c’è partita al mattino tra TG1 e TG5.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 683.000 spettatori con il 13.8%. All’interno dell’edizione straordinaria il TG1 delle 8 ha informato 927.000 spettatori con il 18.3%. Uno Mattina dà il buongiorno a 627.000 telespettatori con il 15.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 713.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 segna 706.000 spettatori con il 20.1%. TG5 Mattina segna 1.214.000 spettatori con il 24.2%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 865.000 spettatori con il 20.3%, nella prima parte, e 865.000 spettatori con il 21.1% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %).

isola dei famosi 1

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 226.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia 1 Georgie segna 230.000 spettatori con il 4.4%. Dr House ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, e 134.000 spettatori (3.3%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 119.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 684.000 spettatori con il 12.9%. Agorà convince 361.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 268.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 88.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 172.000 spettatori con il 4%, nelle News, e 210.000 spettatori con il 4.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 217.000 spettatori pari al 5.3%.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Daytime Mezzogiorno

Palombelli vola.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 811.000 spettatori con il 16.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.682.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.522.000 telespettatori con il 21.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 557.000 spettatori (10.1%), nella prima parte, e 912.000 spettatori (10.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 170.000 spettatori con il 3.1%. Cotto e Mangiato – I Menù segna 184.000 spettatori con il 2.4%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi ha raccolto 686.000 spettatori con il 6%.

isola dei famosi 4

Sport Mediaset ha ottenuto 762.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Elisir segna 252.000 spettatori con il 4.9% (presentazione: 185.000 – 4.4%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 730.000 spettatori (9.8%). Quante Storie ha raccolto 679.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 480.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 134.000 spettatori con il 2.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 172.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 590.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

a muso duro – campioni di vita 7

Daytime Pomeriggio

Ottimo risultato anche per La Vita in Diretta.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.843.000 spettatori pari al 17% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.517.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il TG1 Economia (1.326.000 – 16.3%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.593.000 spettatori (19.4%), nella presentazione, e 1.789.000 spettatori (20%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.575.000 spettatori con il 20.5%. Una Vita ha convinto 2.309.000 spettatori con il 19.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.719.000 spettatori con il 26.8% (finale: 2.213.000 – 26.1%). La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.884.000 spettatori con il 23%.

Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.533.000 spettatori pari al 18.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.386.000 spettatori con il 16.7%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.43, e 1.586.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte (Saluti: 1.591.000 – 16.6%). Su Rai2 Giro di Italia Speciale ha raccolto 319.000 spettatori con il 2.9%. Marie Brand ha ottenuto 286.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 577.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, 595.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio, e 497.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 374.000 spettatori con il 3.8%.

isola dei famosi 6

Magnum PI segna 302.000 spettatori (3.5%) e 344.000 spettatori (4.2%). NCIS Los Angeles ha interessato 329.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.097.000 spettatori con il 17.2%. Rai Parlamento ha coinvolto 263.000 spettatori pari al 2.8%. Aspettando Geo… ha raccolto 451.000 spettatori con il 5.5%. Geo ha registrato 782.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 769.000 spettatori con il 6.8%. TG4 Diario di Guerra ha interessato 345.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Tagadà interessato .000 spettatori (%). Tagadoc ha raccolto .000 spettatori con il %. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

a muso duro – campioni di vita 6

Seconda Serata

Restart tocca il 4.4%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 876.000 spettatori con il 9.4% di share. S’è Fatta Notte segna 304.000 spettatori con il 5.6%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 514.000 spettatori pari ad uno share del 17.4%. Su Rai2 Restart segna 246.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 Dilemmi segna 714.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia Tiki Taka è visto da 370.000 spettatori con il 7% (presentazione di 13 minuti: 656.000 – 6.3%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 175.000 spettatori con il 4.2% di share.

Telegiornali

a muso duro – campioni di vita 5

TG1

Ore 13.30 3.135.000 (24.9%)

Ore 20.00 4.685.000 (25.6%)

TG2

Ore 13.00 1.773.000 (15%)

Ore 20.30 1.234.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.421.000 (12.2%)

Ore 19.00 1.401.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 2.697.000 (22.6%)

Ore 20.00 3.767.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 231.000 (3.2%)

Ore 18.55 539.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 620.000 (5%)

a muso duro – campioni di vita 4

Ore 20.00 1.165.000 (6.2%)

a muso duro – campioni di vita 2 a muso duro – campioni di vita 1 a muso duro – campioni di vita 3