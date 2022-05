PIPPITEL! - SU RAI1 “NERO A METÀ 3” CRESCE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.4% DI SHARE E 4.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SPIAGGIATI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” SI PORTANO A CASA IL 19%. SU RAI2 “MADE IN SUD” AL 5.6%, SU LA7 “SERVANT OF THE PEOPLE”, LA SERIE CON ZELENSKY, SPROFONDA ALL’1.5% - SU RAI3 “REPORT” AL 7.5%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 6.5% - AMADEUS CON IL 22.7% BATTE ANCORA “STRISCIA” (17.4%) – PALOMBA (5.1%), GRUBER (7.3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

nero a meta' 3 6

Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022, su Rai1 Nero a Metà 3, in onda dalle 21.36 alle 23.32, ha conquistato 4.623.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi , in onda dalle 21.45 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 945.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Bloodshot ha catturato l’attenzione di 1.326.000 spettatori (6.6%).

isola dei famosi 3

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.004.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 318.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su TV8 Nonno, questa volta è guerra ha segnato l’1.9% con 387.000 spettatori mentre sul Nove Speed ha catturato l’attenzione di 244.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Alex Rider sigla lo 0.9% con 195.000 spettatori e sul 20 Rise of the Legend registra 290.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Cine34 Cetto c’è Senzadubbiamente sigla l’1.7% con 358.000 spettatori.

nero a meta' 3 4

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.963.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.829.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.3% con 959.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.401.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Bangla – La Serie ha convinto 761.000 spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.504.000 spettatori pari al 6.9%.

ZELENSKY SERVANT OF THE PEOPLE

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.049.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 846.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.581.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Alessandro Borghese – Celebrity Chef intrattiene 560.000 spettatori con il 2.6% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 296.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.700.000 spettatori (22.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.208.000 spettatori (27.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.114.000 spettatori con il 18.4% di share e Avanti un Altro! 3.095.000 con il 20.8% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 546.000 spettatori con il 3.8% e The Good Doctor 623.000 (3.4%).

nero a meta' 3

Su Italia1 CSI Miami segna il 3.4% con 597.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.109.000 spettatori con il 12.8% di share e Blob segna 803.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.5% con 854.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 449.000 spettatori (4%). Su Tv8 MasterChef fa compagnia a 227.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 247.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

isola dei famosi 2

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1 informa 817.000 spettatori con il 16.3% di share; Uno Mattina dà il buongiorno a 764.000 telespettatori con il 17.2% di share e Storie Italiane interessa a 753.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.124.000 spettatori (21.7%) e Mattino Cinque News 943.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 882.000 (20.5%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 6.3% con 285.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 130.000 spettatori (2.6%) mentre Chicago P.D. di 184.000 (4.2%) nel primo e di 203.000 (4.7%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 354.000 spettatori pari al 7.4% di share e Agorà Extra si porta al 5% con 214.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 127.000 spettatori con share del 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e 178.000 (3.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 170.000 spettatori pari al 3.9%.

Daytime Mezzogiorno

nero a meta' 3 7

Su Rai1 la Cerimonia di presentazione dei Candidati ai David di Donatello 2022 fa compagnia a 696.000 spettatori (12%) e E’ Sempre Mezzogiorno Menù a 1.759.000 spettatori (16.1%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.500.000 telespettatori con il 21%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 660.000 spettatori con l’11.6% nella prima parte e 1.021.000 (11%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 241.000 spettatori con il 4.4% di share, La Pupa e il Secchione Short interessa a 666.000 spettatori (5.6%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 843.000 spettatori con il 6.6%.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Su Rai3 Elisir è seguito da 319.000 spettatori (6.2%), il TG delle 12 da 860.000 spettatori (11.1%), Quante Storie si porta al 5.4% con 633.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 457.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 146.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 636.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 297.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte e 452.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 147.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.650.000 spettatori (15%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.548.000 spettatori (17.7%). La Vita in Diretta informa 1.814.000 spettatori con il 19.1% (presentazione 1.369.000 – 16.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.417.000 spettatori (18.8%), Una Vita ha convinto 2.298.000 spettatori con il 19.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 26.8% con 2.764.000 spettatori (finale 2.312.000 – 25.9%). Amici interessa a 1.949.000 spettatori (22.7%) e la striscia de L’Isola dei Famosi a 1.840.000 (22.4%);

nero a meta' 3 1

Brave and Beautiful interessa a 1.539.000 spettatori (18.6%), Pomeriggio Cinque a 1.699.000 spettatori con il 18.2% (presentazione 1.554.000 – 18.2%, saluti 1.739.000 – 16.6%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 636.000 spettatori (5.5%), Detto Fatto ha convinto 471.000 spettatori con il 5.3% di share e Eurovision Story piace a 271.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 613.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 627.000 (5.3%) nel secondo e 571.000 (5.1%) nel terzo. I Griffin sono la scelta di 381.000 spettatori (3.8%) e Magnum P.I. intrattiene 279.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 276.000 (3.3%) nel secondo.

isola dei famosi 1

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.217.000 spettatori (17.9%) e Tg3 Speciale 366.000 spettatori con il 4.2% di share; Geo registra 920.000 spettatori con il 9.4% di share (Aspettando Geo 549.000 – 6.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 790.000 spettatori con il 6.9% e il TG4 – Diario di Guerra informa 339.000 spettatori (3.8%). Su La7 Tagadà ha ottenuto 364.000 spettatori con il 3.8% e Tagadà#Focus 313.000 (3.8%). Su TV8 Amore a Crystal Cove è la scelta di 209.000 spettatori (2.4%).

nero a meta' 3 2

Seconda Serata

Su Rai1 Via delle Storie convince 747.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 466.000 spettatori pari ad uno share del 16.7%. Su Rai2 Re-Start segna 265.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai 3 Dilemmi segna il 6.2% con 800.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone viene visto da una media di 347.000 ascoltatori con il 6.4% di share (presentazione 522.000 – 4.7%). Su Rete4 Motive ha segnato il 4.5% con 183.000 spettatori.

nero a meta' 3 3

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.273.000 (25.5%)

Ore 20.00 4.983.000 (26.2%)

TG2

Ore 13.00 2.029.000 (16.5%)

Ore 20.30 1.370.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.364.000 (11.6%)

Ore 19.00 1.648.000 (11.9%)

TG5

Ore 13.00 2.814.000 (22.7%)

Ore 20.00 4.122.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.081.000 (10.9%)

Ore 18.30 494.000 (4.5%)

isola dei famosi 4

TG4

Ore 12.00 276.000 (3.8%)

Ore 18.55 522.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 550.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.230.000 (6.4%)