Nella serata di ieri, domenica 20 marzo 2022, su Rai1 Noi ha conquistato 3.342.000 spettatori pari al 15.8% di share (primo episodio a 3.539.000 e il 15%, secondo episodio a 3.149.000 e il 16.8%). Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 943.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. Vegas 677.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma è scelto da 920.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:45 alle 22:17 ha incollato 2.455.000 spettatori (10.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:20 alle 23:55 1.443.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.090.000 spettatori pari al 6.5%. Su Tv8 la differita del GP del Bahrain di Formula 1 segna 2.241.000 spettatori (10.2%). Sul Nove Stand Up – Comici in Prova è seguito da 227.000 spettatori (1%). Su Iris North Country – Storia di Josey arriva a 364.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Nati stanchi è visto da 336.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium Il Cantante Mascherato è scelto da 227.000 spettatori (1.3%). Su La5 Milionario in incognito sigla 290.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.636.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.349.000 spettatori con il 13.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.313.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.642.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.131.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.206.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.100.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 370.000 spettatori (1.6%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.323.000 spettatori con il 18%, mentre L’Eredità Weekend da 4.599.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.881.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro! Weekend 3.652.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 750.000 spettatori (4%). A seguire N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 650.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 618.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.421.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 877.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti ha incollato 375.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Stand Up – Comici in Prova segna 136.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 270.000 spettatori (11.1%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:59, 583.000 spettatori (13.9%) nella prima parte dalle 7:07 alle 7:56 e 1.609.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte dalle 9:05 alle 9:34; in mezzo il Tg1 delle 8 informa 1.176.000 spettatori (19.6%) e Tg1 – Edizione Straordinaria 1.446.000 spettatori (20.4%) dalle 8:16 alle 9. A seguire Paesi chi Vai interessa 1.361.000 spettatori (16.6%) e A Sua Immagine raccoglie 1.570.000 spettatori (17.4%) dalle 10:30 alle 12:19. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 ha informato 453.000 spettatori pari al 15.4% e Tg5 Mattina 1.302.000 spettatori pari al 20.1%, mentre Speciale Tg5 è visto da 846.000 spettatori pari al 10.6%.

A seguire la Santa Messa intrattiene 1.227.000 spettatori (14.8%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 115.000 spettatori pari all’1.5%, O Anche No da 120.000 spettatori pari all’1.5% e Rai Parlamento Punto Europa da 176.000 spettatori pari al 2.2%. A seguire Speciale Tg2 dalle 10:10 alle 11:11 segna 345.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 God Friended Me ottiene un ascolto di 193.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 212.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 388.000 spettatori (5.6%).

A seguire Mi Manda Raitre interessa 422.000 spettatori (5.2%) e Le Parole per Dirlo 266.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 173.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 191.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 223.000 spettatori (3.4%), mentre Uozzap conquista 254.000 spettatori (3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa intrattiene 1.828.000 spettatori con il 20.2% e l’Angelus 2.526.000 spettatori con il 22%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.270.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.045.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e 1.419.000 spettatori (14.9%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 2.167.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 385.000 spettatori pari al 4.3%, Citofonare Rai 2 conquista 374.000 spettatori pari al 3.1% (presentazione di 16 minuti a 349.000 e il 3.8%). Su Italia1 il terzo episodio di God Friended Me è scelto da 224.000 spettatori (2.2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 748.000 spettatori e il 4.6% (Magazine di 9 minuti a 590.000 e il 3.6%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 601.000 spettatori (5.1%); Il Posto Giusto raccoglie 211.000 spettatori (1.3%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 228.000 spettatori con il 2.6% e, dopo il tg, Poirot: Filastrocca per un omicidio sigla 355.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 La7 Doc – Caterina la Grande totalizza 192.000 spettatori (1.7%), mentre A Te le Chiavi segna 187.000 spettatori (1.2%). Su RaiSport l’Atletica Leggera dalle 12:01 alle 13:45 arriva a 385.000 spettatori (2.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.890.000 spettatori pari al 18.8% nella prima parte dalle 14:11 alle 14:57 e 2.553.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte dalle 15:02 alle 16:52 (I Saluti di Mara di 14 minuti a 2.098.000 e il 14.3%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.221.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale5 Beautiful incolla 2.037.000 spettatori (12.9%), Scene da un Matrimonio 1.670.000 spettatori (11.3%) e Una Vita 1.647.000 spettatori (11.4%), mentre Verissimo conquista 2.393.000 spettatori (16.4%) nella prima parte dalle 16:29 alle 16:54 chiamata Pre Show, 2.669.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte dalle 16:54 alle 17:39 e 2.712.000 spettatori (16.6%) nella terza parte dalle 17:43 alle 18:39 chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Ella Schon incolla 493.000 spettatori con il 3.3%, mentre Mompracem – L’isola dei documentari è visto da 371.000 spettatori con il 2.6% e Speciale Tg2 dalle 17:14 alle 18:09 da 424.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Il maggiore Payne ha raccolto 463.000 spettatori (3.2%), mentre Alex & Me sigla 374.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.065.000 spettatori (12.9%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.182.000 spettatori (8.1%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 872.000 spettatori (6%). A seguire Rebus arriva a 882.000 spettatori (6%), mentre Kilimangiaro incolla 919.000 spettatori (6%) nella prima parte e 1.233.000 spettatori (7.3%) nella seconda parte.

Su Rete4 Flikken – Coppia in Giallo ha convinto 256.000 spettatori con l’1.7%. A seguire Tg4 – Diario di Guerra dalle 15:37 alle 16:49 arriva a 284.000 spettatori con il 2%. Su La7 la replica di Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi intrattiene 323.000 spettatori (2.2%) dalle 14:03 alle 16:07 e 365.000 spettatori (2.5%) dalle 16:07 alle 16:48. A seguire TgLa7 Speciale dalle 16:56 alle 19:50 è visto da 553.000 spettatori (3.2%). Su SkySport la diretta del GP del Bahrain di Formula 1 incolla 1.314.000 spettatori pari all’8.9% (su SkySportF1 676.000 e il 4.6%, su SkySportUno 638.000 e il 4.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 436.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 679.000 spettatori (12%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 802.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 659.000 e il 3.4%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 223.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Pressing è visto da 314.000 spettatori con il 5.6% (Highlights a 426.000 e il 3.9%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 586.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 Vizio di forma è stato scelto da 178.000 spettatori (4.6%). Su La7 TgLa7 Notte informa 182.000 spettatori (4.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.484.000 (27.2%)

Ore 20.00 5.164.000 (22.5%)

TG2

Ore 13.00 1.765.000 (11.3%)

Ore 20.30 1.262.000 (5.3%)

TG3

Ore 14.15 1.685.000 (10.9%)

Ore 19.00 1.909.000 (9.7%)

TG5

Ore 13.00 3.152.000 (20%)

Ore 20.00 4.483.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.019.000 (7.5%)

Ore 18.30 658.000 (3.8%)

TG4

Ore 11.55 385.000 (3.4%)

Ore 18.55 832.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 522.000 (3.2%)

Ore 20.00 971.000 (4.2%)

