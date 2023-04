PIPPITEL! SU RAI1 “UN PASSO DAL CIELO 7” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.2% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI. VOLA TV8 CON JUVENTUS - SPORTING LISBONA AL 12.1% - CANALE5 SPROFONDA AL 9.2% CON “10 GIORNI SENZA MAMMA” - DEL DEBBIO SU RETE4 (7.6%), FORMIGLI SU LA7 (5.1%). “SPLENDIDA CORNICE” SU RAI3 (4.2%) - AMADEUS (20.4%), “STRISCIA” (15.9%). GRUBER (7.4%) DAMILANO (6%) PALOMBA (3.5%) – FLOP DI MORGAN CHE CHIUDE CON IL 3.4% - FIORELLO RIPORTA RAI2 AL 18%

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 13 aprile 2023 vedono, in prima serata su Rai1, la fiction Un Passo dal cielo 7 totalizzare una media di 3.834.000 spettatori con il 21.2% di share, surclassando il film 10 Giorni Senza Mamma fermo su Canale5 a 1.634.000 spettatori con il 9.2%.

Secondo programma più visto in prime time è stata infatti la partita di Europa League Juventus-Sporting Lisbona che ha divertito su Tv8 2.477.000 spettatori con il 12.1% di share, mentre su SkySport l'ascolto è stato di 843.000 affezionati con il 4.1%. Per quanto riguarda l'approfondimento, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4 ha segnato 1.101.000 spettatori con il 7.6% di share, superando ampiamente il rivale diretto Corrado Formigli che, su La7 con Piazza Pulita, ne ha siglati 722.000 con il 5.1%.

Geppi Cucciari con Splendida Cornice su Rai3 ha invece raccolto 846.000 spettatori con il 4.2%, non giovando a Mixer - Vent'anni di Televisione di Giovanni Minoli che, a seguire, si è fermato al 2.9% con 348.000 affezionati. Male su Rai2 After, il primo film tratto dalla saga letteraria di Tessa Young, fermo a 568.000 individui all'ascolto con il 3% di share. Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Un passo dal cielo 7 (Rai1): 3.834.000

Europa League - Juventus-Sporting Lisbona (Tv8): 2.477.000

10 giorni senza mamma (Canale5): 1.634.000

Dritto e Rovescio (Rete4): 1.101.000

Capitan America - The Winter Soldier (Italia1): 991.000

Splendida Cornice (Rai3): 846.000

Europa League - Juventus-Sporting Lisbona (SkySport): 843.000

Piazza Pulita (La7): 722.000

After (Rai2): 568.000

Faking It - Bugie o Verità? (Nove): 345.000

Pechino Express (SkyUno): 320.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato 4.066.000 spettatori (20.2%), I Soliti Ignoti di Amadeus 4.406.000 (20.4%) e Striscia la Notizia 3.436.000 (15.9%). Quanto all'approfondimento, Lilli Gruber ha prevalso con il 7.4% su Marco Damilano (6%), Barbara Palombelli (3.5% - 2.9%) e Tg2 Post (2.7%).

In seconda serata su Rai2 va invece segnalato il flop di StraMorgan, condotto da Morgan e Pino Strabioli, che chiude l'ultima puntata a 306.000 spettatori pari al 3.4% in calo rispetto alle scorse serate, mentre al mattino Fiorello con Viva Rai2! riporta la Seconda Rete Rai al 18% di share e a una media di 890.000 spettatori, dopo un'agonia di vari giorni al 2% (e spesso molto sotto i 100.000) in sua assenza. Vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Un Passo dal cielo 7 3.834.000 spettatori (21.2% di share). Canale5:10 Giorni Senza Mamma 1.634.000 (9.2%) . Rai2: After 568.000 (3%). Italia1: Captain America: The Winter Soldier 991.000 (5.6%). Rai3: Splendida Cornice 846.000 (4.2%), Splendida Appendice 700.000 (4.2%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.101.000 (7.6%), presentazione 529.000 (2.4%). La7: Piazza Pulita 722.000 (5.1%). Tv8: Europa League - Juventus-Sporting Lisbona 2.477.000 (12.1%). Nove: Faking It – Bugie o verità? 345.000 (1.7%). Sky Uno: Pechino Express 320.000 (1.7%). Sky Sport: Europa League - Juventus-Sporting Lisbona 843.000 (4.1%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.066.000 spettatori (20.2% di share), I Soliti Ignoti 4.406.000 (20.4%). Canale5: Striscia la Notizia 3.436.000 (15.9%). Rai2: Tg2 Post 595.000 (2.7%). Italia1: NCIS 1.471.000 (7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.219.000 (6%). Un Posto al Sole 1.634.000 (7.5%). Rete4: Stasera Italia 722.000 (3.5%), nella prima parte, 639.000 (2.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.583.000 (7.4%). Tv8: Uefa Europa League 750.000 (3.7%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 450.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.047.000 spettatori (23.2% di share), L’Eredità 4.278.000 (26.2%). Canale5: Avanti il Primo 2.422.000 (19.4%) Avanti un Altro 3.415.000 (21.6%). Rai2: Hawaii Five O 511.000 (3.4%), The Rookie 754.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag Drive Up 367.000 (2.6%), CSI 624.000 (3.5%). Rai3: Tgr 2.363.000 (13.7%), Blob 890.000 (4.7%), Generazione Bellezza 854.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 711.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 165.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 295.000 (1.9%). Tv8: Celebrity Chef 346.000 (2%). Nove: Cash or Trash registra 485.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 694.000 spettatori (10.1% di share). Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 223.000 (7.5%). Canale5: Tg5 Notte 604.000 (6.9%), Attenti al Gorilla (267.000 (6.4%). Rai2: StraMorgan 306.000 (3.4%). Rai3 Mixer – Vent’Anni di Televisione 348.000 (2.9%), Tg3 Linea Notte 261.000 (4.2%). Italia1: Lanterna Verde 295.000 (6.1%). Rete4: Energie in Viaggio 296.000 (8.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 283.000 spettatori (10.9% di share), Tg1 Ore 7.00 410.000 (10.3%), TgUnoMattina 611.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 931.000 (18.1%), Uno Mattina 819.000 (18.1%), Storie Italiane (prima parte) 789.000 (18.7%). Canale5: Prima Pagina TG5 596.000 (18.3%), TG5 Mattina 1.188.000 (23.2%), Mattino Cinque News 1.013.000 (21.6%) nella prima parte, 940.000 (22.3%) nella seconda, Saluti 851.000 (20%). Rai2: Viva Asiago 10 203.000 (5.7%), Viva Rai2! 890.000 (18%), …E Viva il Videobox 263.000 (5.2%), Radio 2 Social Club 289.000 (6.3%).

Italia1: Chicago Fire 146.000 (3.2%), Chicago PD 170.000 (3.7%). Rai3: Buongiorno Italia 438.000 (11.1%) Tgr Buongiorno Regione (533.000 (10.3%), Agorà (presentazione) 279.000 (5.5%), Agorà 276.000 (5.7%), Agorà Extra 238.000 (5.6%). Rete4: Un Detective in Corsia 63.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 130.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 178.000 (3.6%), Coffee Break 181.000 (4.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.021.000 spettatori (18.9% di share), E’ Sempre Mezzogiorno 1.788.000 (17.9%). Canale5: Forum 1.641.000 (22.2%). Rai2: Riunione Straordinaria della Corte Costituzionale 254.000 (4.8%), I Fatti Vostri Speciale 632.000 (9.2%) nella prima parte, 978.000 (10.2%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 326.000 (4.8%), Sport Mediaset 755.000 (6%), Extra 457.000 (3.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 237.000 (5.5%), Elisir 337.000 (6.1%), Tg3 Ore 12.00 721.000 (9.1%), Quante Storie 590.000 (5.1%), Passato e Presente 495.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 134.000 (2.5%), Il Segreto 139.000 (1.4%), La Signora in Giallo 632.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 276.000 (4.9%), L'Aria che tira (Oggi) 380.000 (3.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.345.000 spettatori (18.8% di share), Oggi è un Altro Giorno 1.696.000 (15.9%), presentazione 1.624.000 (13.7%), Il Paradiso delle Signore 1.770.000 (19.6%), Tg1 1.388.000 (16.1%), La Vita in Diretta 2.182.000 (21.2%), presentazione 1.743.000 (19.6%). Canale5: Beautiful 2.746.000 (21.8%), Terra Amara 2.678.000 (22.6%), Uomini e Donne 2.932.000 (27.7%), finale 2.312.000 (24.8%), Amici 1.945.000 (21.5%), Un Altro Domani 1.336.000 (15.2%), Pomeriggio Cinque 1.779.000 (17.1%), Presentazione 1.343.000 (14.4%), Saluti: 1.863.000 (16.1%). Rai2: Ore 14 687.000 (5.9%), Bella Ma’ (491.000 (5.4%), Candice Renoir 327.000 (3.5%).

Italia1: I Simpson 435.000 (3.5%) nel primo episodio, 594.000 (5%) nel secondo, 528.000 (4.6%) nel terzo, I Griffin (368.000 (3.5%), NCIS New Orleans 385.000 (4.1%) nel primo episodio, 356.000 (4.1%) nel secondo. Person of Interest (315.000 (3.2%). Rai3: Tgr 2.053.000 (16.8%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 274.000 (2.9%), Aspettando… Geo 558.000 (6.3%), Geo 1.097.000 (10.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 737.000 (6.4%), Tg4 Diario del Giorno 347.000 (3.8%). La7: Tagadà (presentazione) 353.000 (3%), Tagadà 334.000 (3.4%), Tagadà (Focus) 264.000 (3%). Tv8: Giugno in Gennaio 213.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.228.000 (25.6%)

20.00 - 4.572.000 (23.7%)

TG2

13.00 - 1.697.000 (14%)

20.30 - 1.160.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.310.000 (11.1%)

19.00 - 1.768.000 (11.9%)

TG4

11.55 - 297.000 (3.9%)

18.55 - 549.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.932.000 (24%)

20.00 - 3.976.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.151.000 (11.5%)

18.30 - 517.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 514.000 (4.1%)

20.00 - 1.144.000 (5.9%)

