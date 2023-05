PIPPITEL! SU RAI1 “UN PASSO DA CIELO 7” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.1% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL FILM “LA MATASSA” INCHIODA ALL’11.2% - SU ITALIA1 “BACK TO SCHOOL” SI FERMA AL 5.3% - SU RETE4 “DEL DEBBIO AL 6.6%. SU LA7 FORMIGLI SPROFONDA AL 4.7% E SI FA SUPERARE ANCHE DAL FILM SU IRIS - AMADEUS (23.4%) “STRISCIA” (16.9%), DAMILANO (6.9%), GRUBER (6.4%), PALOMBA (3.8%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 4 maggio 2023, in prima serata, vedono la fiction Un passo dal cielo 7 totalizzare una media di 3.841.000 spettatori con il 22.1% di share, battendo ampiamente Canale5 con il film La Matassa e i suoi 1.897.000 spettatori (11.2%).

Back to School con Federica Panicucci cala ancora su Italia1 e si ferma a 743.000 spettatori con il 5.3%, mentre su Rai3 cresce Indovina chi viene a cena? condotto da Sabrina Giannini totalizzando 787.000 individui all'ascolto con il 4.3%.

Quanto all'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 si assesta a 914.000 affezionati pari al 6.6%, terzo programma più visto in prime time, superando ampiamente il diretto concorrente Corrado Formigli che, su La7 con Piazza Pulita, raduna solo 665.000 spettatori con il 4.7%, battuto anche dal film di Iris. Vediamo la classifica dei programmi della serata per numero di teste:

1) Un passo dal cielo 7 (Rai1) - 3.841.000

2) La Matassa (Canale5) - 1.897.000

3) Dritto e Rovescio (Rete4) - 914.000

4) Il giorno sbagliato (Rai2) - 846.000

5) Indovina chi viene a cena (Rai3) - 787.000

6) Back to School (Italia1) - 743.000

7) L'Eliminatore - Eraser (Iris) - 685.000

8) Piazza Pulita (La7) - 665.000

9) Pechino Express (Sky Uno) - 382.000

10) Un delitto senza corpo - Il caso Noventa (Nove) - 345.000

11) Van Helsing (20) - 344.000

12) 4 Hotel (Tv8) - 287.000

In access prime time, su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno ottenuto 4.335.000 spettatori con il 22.9%, mentre Amadeus con Affari Tuoi ne ha totalizzati 4.679.000 pari al 23.4%. Su Canale 5, Striscia la Notizia ne ha calamitati invece 3.374.000 con il 16.9%.

Quanto all'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre ha segnato il 6.9%, Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 il 6.4% , Barbara Palombelli con Stasera Italia il 3.8% e il 3% su Rete4, e Tg2 Post il 3.6%. In seconda serata, bene su Rai2 lo Speciale TgSport dedicato allo scudetto del Napoli che sfiora il 6%, trainando Bar Stella con Stefano De Martino che totalizza il 6,6%.

In fascia mattutina su Rai1, Storie Italiane con Eleonora Daniele supera il 20% di share, a mezzogiorno su Rai2 I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi conquistano l'11%, su Canale5 Barbara Palombelli con Forum vola oltre il 22%. Al pomeriggio, su Rai2, Ore 14 in versione Light condotto da Milo Infante sfiora il 6% di share malgrado il magro traino di Rai Parlamento. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Un Passo dal cielo 7 3.841.000 (22.1%). Canale5: La Matassa 1.897.000 (11.2%). Rai2: Il Giorno Sbagliato 846.000 (4.5%). Italia1: Back to School 743.000 (5.3%), presentazione 713.000 (3.6%). Rai3: Indovina chi Viene a Cena 787.000 (4.3%), presentazione 712.000 (3.6%). Rete4: Dritto e Rovescio 914.000 (6.6%), presentazione 546.000 (2.7%). La7: Piazza Pulita 665.000 (4.7%). Tv8: 4 Hotel 287.000 (1.8%). Nove: Un delitto senza corpo – Il caso Noventa 345.000 (1.9%). 20: Van Helsing 344.000 (1.9%). Iris: L’Eliminatore – Eraser 685.000 (3.7%). Sky Uno: Pechino Express 382.000 (2.1%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.335.000 (22.9%), Affari Tuoi 4.679.000 (23.4%). Canale5: Striscia la Notizia 3.374.000 (16.9%). Rai2: Tg2 Post 726.000 (3.6%). Italia1: NCIS 1.228.000 (6.2%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.344.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.693.000 (8.4%). Rete4: Stasera Italia 729.000 (3.8%), nella prima parte, 602.000 (3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.252.000 (6.4%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 427.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 548.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.615.000 (24.1%), L’Eredità 3.764.000 (26.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.777.000 (17.7%,) Avanti un Altro! Story 2.592.000 (19.3%). Rai2: Hawaii Five O 456.000 (3.6%), The Rookie 686.000 (4.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 340.000 (2.9%), CSI 654.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.096.000 (14%), Blob 907.000 (5.3%), La Gioia della Musica 860.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 745.000 (4.3%). La7: Lingo – La Prima Sfida 200.000 (2.2%), Lingo – Parole in Gioco 284.000 (2.2%). Tv8: Celebrity Chef 256.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 373.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 757.000 (11.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 221.000 (7.2%). Canale5: Tg5 Notte 626.000 (7.1%), Noi e la Giulia 300.000 (6.8%). Rai2: TGSport Speciale 795.000 (5.9%), Bar Stella 437.000 (6.6%). Rai3: Mixer 20 anni di Televisione 457.000 (3.8%). Tg3 Linea Notte 355.000 (5.3%). Italia1: Pressing Speciale Scudetto 264.000 (6.2%). Rete4: Carlo III – La Nascita di un Re 217.000 (5.6%). Nove: Faking It Bugie o Verità? 252.000 (2.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 308.000 (11.1%), Tg1 Ore 7.00 391.000 (9.3%), TgUnoMattina 557.000 (11.3%), Tg1 Ore 8.00 873.000 (17.4%), Uno Mattina 664.000(16.6%), Storie Italiane (prima parte) 782.000 (20.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 630.000 (18.7%), Tg5 Mattina 1.223.000 (24.5%), Mattino Cinque News 922.000 (21.6%) nella prima parte, 798.000 (21.1%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 145.000 (4.2%), Viva Rai2! Glass Cam 271.000 (7%), Viva Rai2! 833.000 (16.8%), …E Viva il Videobox 304.000 (6.1%),

Radio 2 Social Club 253.000 (6.1%). Italia1: Chicago Fire 143.000 (3.5%), Chicago PD 167.000 (4.2%). Rai3: Buongiorno Italia 472.000 (11.4%) Tgr Buongiorno Regione 507.000 (9.9%), Agorà (presentazione) 271.000 (5.4%), Agorà 279.000 (6.4%), Agorà Extra 198.000 (5.3%). Rete4: Un Detective in Corsia 55.000 (1.4%). La7: Omnibus (News) 120.000 (2.9%), Omnibus (Dibattito) 174.000 (3.8%), Coffee Break 155.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 761.000 (16.6%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.557.000 (17.2%). Canale5: Forum 1.475.000 (22.5%). Rai2: I Fatti Vostri 578.000 (11%) nella prima parte, 933.000 (10.9%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 207.000 (4%), Cotto e Mangiato Tocco dello Chef 203.000 (2.8%), Sport Mediaset 727.000 (6.2%), Extra 530.000 (4.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 148.000 (3.8%), Elisir 243.000 (5.1%). Tg3 Ore 12.00 717.000 (10%), Tg3 Fuori Tg 626.000 (7.1%) Rai Parlamento Speciale 239.000 (2.1%). Rete4: Hazzard 73.000 (1.6%), Il Segreto 133.000 (1.5%), La Signora in Giallo 572.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 269.000 (5.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 415.000 (4.5%) nella seconda.

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.387.000 (20%), Oggi è un Altro Giorno (presentazione) 1.693.000 (14.9%), Oggi è un altro giorno 1.565.000 (16.5%), Il Paradiso delle Signore 1.761.000 (23.1%), Tg1 1.335.000 (19.1%), La Vita in Diretta 1.762.000 (21.2%), presentazione 1.493.000 (21.5%). Canale5: Beautiful 2.610.000 (21.9%), Terra Amara 2.686.000 (23.9%), Uomini e Donne 2.538.000 (27.2%), finale 2.024.000 (25.8%), Amici 1.729.000 (22.7%), Isola dei Famosi 17 1.553.000 (20.8%), Un Altro Domani 1.241.000 (17.6%), Pomeriggio Cinque 1.548.000 (18.2%), Presentazione 1.306.000 (17.6%), Saluti 1.484.000 (16.1%).

Rai2: Rai Parlamento Speciale 397.000 (3.4%), Ore 14 Light 592.000 (5.8%), Bella Ma’ 367.000 (4.7%), Candice Renoir 280.000 (3.8%). Italia1: I Simpson 577.000 (4.9%) nel primo episodio, 680.000 (6.1%) nel secondo, 537.000 (5.2%) nel terzo. I Griffin 381.000 (4.1%), Lethal Weapon 331.000 (4.2%) nel primo episodio, 293.000 (4.1%) nel secondo, Person of Interest 254.000 (3.1%). Rai3: Tgr 1.847.000 (15.8%), Rai Parlamento Question Time 302.000 (3.4%), Aspettando… Geo 573.000 (7.9%), Geo 846.000 (9.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 732.000 (6.9%), Tg4 Diario del Giorno 358.000 (4.6%). La7: Tagadà (presentazione) 316.000 (2.8%), Tagadà 272.000 (3.1%), Tagadà Focus 188.000 (2.5%), C'era una volta il Novecento 129.000 (1.6%). Tv8: Un’Oasi di Paradiso 189.000 (2.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.113.000 (26.3%)

20.00 - 4.316.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.639.000 (14.7%)

20.30 - 1.115.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.213.000 (11%)

19.00 - 1.612.000 (13%)

TG4

11.55 - 255.000 (3.8%)

18.55 - 554.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.801.000 (24.7%)

20.00 - 3.826.000 (21.3%)

STUDIO APERTO

12.25 - 886.000 (9.8%)

18.30 - 315.000 (3.3%)

TGLA7

13.30 - 510.000 (4.3%)

20.00 - 1.001.000 (5.6%)

