PIPPITEL! - SU RAI1 “TIM SUMMER HITS” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.4% DI SHARE E 2.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA SERIE TURCA “SEGRETI DI FAMIGLIA” FA IL 13.5% - SU RAI3 LA REPLICA “REPORT” CONQUISTA IL 6.6% - SU LA7 LO SPECIALONE DI MENTANA SULLE ELEZIONI FRANCESI AL 7.9%, SU RETE4 PORRO RACIMOLA IL 4.4% - “TECHETECHETÈ” (15.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.6%), SCAMPINI (4.5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 7 luglio 2024, su Rai1 l’appuntamento con i Tim Summer Hits ha conquistato 2.348.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.630.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale: Una Dolce Attesa ha raccolto 620.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Gli Idoli delle Donne ha collezionato 789.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 la replica Report ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori con il 6.6% (anteprima a 793.000 e il 5.2%, Plus: 685.000 – 6%).

Su Rete4 Quarta Repubblica Francia al Voto viene visto da 541.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 – dalle 19.50 alle 23 - TGLa7 Speciale sulle elezioni francesi ha interessato 1.154.000 spettatori con il 7.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha registrato 273.000 spettatori con il 2.1% (replica in seconda serata: 156.000 – 3.4%). Sul Nove – dalle 20.3 alle 0.45 – Little Big Italy segna 328.000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Deadly Game ha coinvolto 238.000 spettatori con l’1.6%.

Su Rai4 Skyfire segna 306.000 spettatori e il 2.1%. Su Iris Nato il 4 Luglio ha ottenuto 263.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie Il Giorno più Bello ha interessato 258.000 individui (1.7%). Su Top Crime Maigret Omicidio al Majestic segna 295.000 spettatori e il 2%.

Access Prime Time

Techetechetè vince di poco su Paperissima.

Su Rai1 Techetechetè fa sintonizzare 2.270.000 spettatori pari al 15.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.196.000 spettatori (14.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 940.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Illuminate arriva a 492.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 649.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 655.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 – dalle 19.37 alle 21.07 – Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna raggiunge 1.13.000 spettatori (share dell’8.1%).

Preserale

Male Che Todd ci Aiuti.

enrico mentana

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 2.040.000 spettatori con il 19.3% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.790.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.240.000 spettatori (12.2%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.723.000 spettatori (14.6%). Su Rai2 Sognando Parigi raccoglie 193.000 spettatori pari all’1.6%. Che Todd ci Aiuti ha registrato 189.000 spettatori (1.4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 331.000 spettatori (3%) mentre FBI Most Wanted ha siglato 375.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.961.000 spettatori con il 15.5%. Blob raccoglie 796.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 377.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Ma Come fa a fa Tutto? registra 123.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Comedy Club sigla 178.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Camera con Vista su La7 al 4.5%.

Su Rai1 Linea Verde Estate ha convinto 386.000 spettatori con il 13.1% (presentazione: 238.000 10.2%). Il TG1 delle 8 ha interessato 809.000 spettatori (20.3%). TG1: Settimana Sociale dei Cattolici italiani segna 888.000 spettatori con il 19.3%. A Sua Immagine è visto da un netto di 1.237.000 spettatori con il 21.8%. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa ha raccolto 1.316.000 spettatori e il 22.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 325.000 spettatori (15.7%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.006.000 spettatori con il 23.5%.

I Viaggi del Cuore sigla 473.000 spettatori (9.7%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 717.000 telespettatori con il 12.5% di share. Su Rai2 la Maratona delle Dolomiti di Ciclismo raccoglie 151.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Young Sheldon colleziona 166.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 209.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 215.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Sulla Via di Damasco convince 123.000 spettatori (2.6%).

Questi Fantasmi ha raccolto 141.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 Un Altro Domani segna 29.000 spettatori con lo 0.7%. Mr. Wrong – Lezioni d’Amore ha coinvolto 125.000 spettatori con il 2.5%. Dopo una presentazione (207.000 – 3.7%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 258.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 67.000 spettatori con il 2.7% nelle News e, dopo il TG La7 a 169.000 spettatori (5.4%), di 218.000 spettatori con il 4.7% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 244.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Hotel segna 238.000 spettatori e il 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde Estate a 2,63 milioni (22.5%).

Su Rai1 Check Up Estate e Salute raduna 1.766.000 spettatori con il 2o.3%. Linea Verde Estate ha registrato 2.629.000 spettatori con il 22.5% (breve presentazione: 2.188.000 – 21.4%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 585.000 spettatori (9.4%) e 794.000 spettatori (11.3%) mentre Melaverde raccoglie 1.782.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento ha convinto 300.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 215.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 191.000 spettatori (2.8%) nel terzo episodio della giornata.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 802.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 O Anche No Estate è la scelta di 97.000 spettatori (1.4%) mentre il TG3 delle 12 registra 549.000 spettatori (6.3%) e Playbooks raccoglie 140.000 spettatori (1.1%). Su Rete4 Anni 50 ha fatto compagnia a 241.000 spettatori con il 2%. Su La7 Un Americano a Roma raccoglie 182.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 319.000 spettatori (4.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio ha intrattenuto 1.320.000 spettatori (12.1%). Dalla Strada al Palco si porta a 1.305.000 spettatori con il 13.2% (presentazione: 1.007.000 – 10.1%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.202.000 spettatori con il 17.2%. Beautiful ha intrattenuto 1.873.000 spettatori (16%). My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.701.000 spettatori (15.5%). La Promessa ha convinto 1.433.000 spettatori con il 14.4%. A seguire Testamento d’Amore ha convinto 981.000 spettatori (9.9%). Su Rai2 Dribbling Europei segna 564.000 spettatori con il 4.5%. A seguire il Tour de France ha radunato 1.078.000 spettatori (10.5%), con Tour Diretta, e 1.370.000 spettatori (13.7%) con Tour all’Arrivo.

Toureplay ha convinto 586.000 spettatori (6%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 376.000 spettatori (3.1%) mentre Scuola di Polizia 6 – La città è assediata ha registrato 396.000 spettatori (3.7%) mentre Superman & Lois colleziona 196.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 196.000 spettatori (2%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.844.000 spettatori con il 15.2%. La Seconda Volta non si Scorda Mai ha ottenuto 612.000 spettatori (5.8%). Kilimangiaro C0llection ha raccolto 609.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Acqua e Sapone ha registrato 331.000 spettatori (3.1%). Su La7 Bell’Italia in Viaggio è visto da 324.000 spettatori (2.8%) e La7 Doc arriva a 133.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 per il Motociclismo la Moto 3 ha appassiona 518.000 spettatori (4.3%), la Moto 2 484.000 (4.7%), la Moto GP 855.000 (8.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Premio Marisa Bellisario ha conquistato un ascolto di 440.000 spettatori (share del 10.9%). Su Canale5 Station 19 raccoglie 401.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai2 Il Gioiello Nascosto segna 290.000 spettatori con il 2.7%. La Domenica Sportiva Estate ha raccolto 140.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Omicidio all’Italiana segna un netto di 295.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3 TG3 Speciale è visto da 597.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Niente da Dichiarare? è la scelta di 117.000 spettatori (3%) nella parte rilevata fino all’1.59. Su La7 Cena tra Amici segna 199.000 spettatori (2.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.318.000 (26.1%)

Ore 20:00 3.172.000 (22.7%)

TG2

Ore 13:00 1.321.000 (10.8%)

Ore 20:30 869.000 (5.9%)

TG3

Ore 14:15 1.400.000 (12.1%)

Ore 19:00 1.634.000 (14.5%)

TG5

Ore 13:00 2.637.000 (21.5%)

Ore 20:00 2.414.000 (17.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.162.000 (11.3%)

Ore 18:30 405.000 (4.1%)

TG4

Ore 11:55 409.000 (4.8%)

Ore 18:55 393.000 (3.5%)

TG LA7

Ore 13:30 704.000 (5.6%)