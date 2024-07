PIPPITEL! SU RAI1 “UNA VOCE PER PADRE PIO” RACIMOLA IL 14% DI SHARE CON 2 MILIONI DI SPETTATORI, MA DOPPIA LA MINISERIE “DAVOS” SU CANALE5 CHE INCHIODA AL 7.6% - RAI3 SECONDO CANALE PIU' VISTO DELLA SERATA GRAZIE A “CHI L’HA VISTO?” CHE FA L’11.4%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.6% - “TECHETECHETÈ” (15.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.6%), BARRA – POLETTI (7.2%), APRILE – TELESE (7.2%).

Nella serata di ieri, mercoledì 3 luglio 2024, su Rai1 Una Voce per Padre Pio ha conquistato 2.019.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 l’ultima puntata della miniserie Davos ha incollato davanti al video 1.171.000 spettatori con uno share del 7.6%. Su Rai2 TG2 Post + L’Ispettore Coliandro raduna 1.174.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Max Angioni: Miracolato appassiona 801.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Chi l’ha Visto? segna 1.650.000 spettatori (11.4%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 570.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 746.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Pechino Express arriva a 297.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Jumanji sigla 523.000 spettatori con il 3.4%. Sul 20 The Kingdom registra 441.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 Malignant arriva a 225.000 spettatori (1.4%). Su Iris Il patto dei lupi è visto da 374.000 spettatori (2.6%). Su RaiPremium Perduti nel tempo segna 317.000 spettatori pari all’1.9%. Su RealTime Spose in affari ha interessato 380.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Le Teche meglio delle Papere.

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.784.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.624.000 spettatori (14.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.165.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.612.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 698.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 687.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.302.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 466.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 688.000 spettatori (3.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista coinvolge 606.000 spettatori (3.4%).

Preserale

Caduta Libera sfiora il 18% in replica.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.185.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.226.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.353.000 spettatori (14.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.249.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 N.C.I.S. – Los Angeles raccoglie 391.000 spettatori (3.2%) e S.W.A.T. totalizza 413.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 222.000 spettatori con il 2% e F.B.I Most Wanted raduna 422.000 spettatori con il 2.8%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.144.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 839.000 spettatori pari al 5.3% e Viaggio in Italia interessa 1.045.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Terra Amara interessa 509.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown arriva a 316.000 spettatori (2.9%) e il Palio di Siena raduna 376.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 264.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 497.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mattina

Alta la prima mattina di Rai1.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 632.000 spettatori con il 17.2% (all’interno il TG1 delle 7 a 946.000 e il 22%) e il TG1 delle 8 è seguito da 1.116.000 spettatori con il 23.3%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 648.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 542.000 spettatori con il 19.4% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.089.000 spettatori con il 23%. A seguire Morning News raccoglie 751.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 612.000 spettatori con il 15.7% nella seconda parte.

Su Rai2 I Wildenstein dà il buongiorno a 117.000 spettatori (2.9%). A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 159.000 spettatori (3.5%) e Radio2 Happy Family è visto da 208.000 spettatori (5.1%), mentre TG2 Dossier arriva a 152.000 spettatori (3.8%) e TG2 Flash a 234.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Station 19 sigla 77.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 149.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 104.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie .000 spettatori (%) e TGR Buongiorno Regione convince .000 spettatori (%). A seguire, dopo la presentazione (149.000 – 3%), Agorà Estate intrattiene 217.000 spettatori (5.1%) e 151.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 154.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 28.000 spettatori (0.6%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 81.000 spettatori (2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 231.000 spettatori (5.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 132.000 spettatori (4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 237.000 spettatori (5.6%), 227.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 191.000 spettatori (4.8%).

Daytime Mezzogiorno

Sempre bene i “viaggi di nozze” di Rai2.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 812.000 spettatori (15.2%), mentre Camper arriva a 1.391.000 spettatori (14.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.270.000 spettatori con il 19.3%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (199.000 – 4.7%), Crociere di nozze – Viaggio di nozze a Lisbona raduna 365.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 200.000 spettatori (3.4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 782.000 spettatori (6.5%) e 579.000 spettatori (4.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Rai Parlamento – Speciale Camera ottiene 74.000 spettatori (1.6%) e il TG3 delle 12 informa 416.000 spettatori (6.1%).

A seguire Quante Storie conquista 461.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 415.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 419.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’amore totalizza 183.000 spettatori pari al 4%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 610.000 spettatori pari al 5.6%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 320.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 489.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 127.000 spettatori (2.2%) e 4 Ristoranti 256.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 160.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 182.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Risale il blocco soap di Canale5.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.145.000 – 18.3%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.177.000 spettatori con l’11.1% nel primo episodio e 1.097.000 spettatori con il 12.5% nel secondo episodio. A seguire Estate in Diretta Start registra 953.000 spettatori con il 12% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.130.000 – 14.8%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.471.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.376.000 spettatori pari al 20.2%, Endless Love incolla davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 20.3%, My Home My Destiny raduna 1.816.000 spettatori pari al 19.6% e La Promessa segna 1.605.000 spettatori pari al 20%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.131.000 spettatori pari al 14.8% nella prima parte e 1.128.000 spettatori pari al 13.9% nella seconda parte (I Saluti a 1.093.000 e il 12.4%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (687.000 – 5.7%), il Tour de France interessa 859.000 spettatori pari al 10% nel Tour in Diretta e 1.164.000 spettatori pari al 15.1% nel Tour all’Arrivo. A seguire Tour Replay totalizza 713.000 spettatori pari al 9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 442.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 489.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 432.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio.

A seguire Lethal Weapon raduna 329.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 315.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 279.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.129.000 spettatori (18.6%), mentre Question Time coinvolge 324.000 spettatori (3.7%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 275.000 spettatori (3.6%) e Overland interessa 549.000 spettatori (6.8%) A seguire Geo Magazine conquista 928.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 741.000 spettatori con il 7.2%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 484.000 spettatori con il 5.8%. A seguire Il castello di carte sigla 313.000 spettatori con il 3.9%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 218.000 spettatori pari al 2.5% mentre L’Ingegneria del Passato arriva a 176.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Incubo a occhi aperti segna 198.000 spettatori (1.9%), Un amore a Sunflower Valley 233.000 spettatori (2.9%) e Dove mi porta il cuore 212.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Storie Criminali interessa 163.000 spettatori (1.8%), mentre Little Big Italy raduna 121.000 spettatori (1.6%). A seguire Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo è scelto da 91.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

8.4% per Taobuk.

Su Rai1 Taobuk – Taormina International Film Festival sigla 396.000 spettatori con l’8.4%. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 435.000 spettatori (5%). Su Rai2 Piloti Caccia – International Flight Training School è scelto da 288.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Le Iene presentano: Vite Spericolate segna 379.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate informa 597.000 spettatori (9%). Su Rete4 Confessione Reporter è la scelta di 156.000 spettatori (4.8%). Su La7 La calda notte dell’Ispettore Tibbs è visto da 214.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Quattro Matrimoni totalizza 169.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove L’uomo bicentenario raggiunge 124.000 spettatori e il 2.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.831.000 (23.4%)

Ore 20:00 3.512.000 (22.1%)

TG2

Ore 13:00 1.445.000 (12.8%)

Ore 20:30 1.138.000 (6.6%)

TG3

Ore 14:25 1.521.000 (14.2%)

Ore 19:00 1.615.000 (13.6%)

TG5

Ore 13:00 2.471.000 (21.6%)

Ore 20:00 2.867.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.104.000 (11.7%)

Ore 18:30 374.000 (4.1%)

TG4

Ore 11:55 359.000 (5.3%)

Ore 18:55 509.000 (4.3%)

TG LA7

Ore 13:30 709.000 (5.9%)

Ore 20:00 1.203.000 (7.5%)