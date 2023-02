PIPPITEL! SU RAI1 LA NUOVA FICTION SU RAI1 “RESTA CON ME” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.4% DI SHARE E SI PAPPA “LO SHOW DEI RECORD” SU CANALE5 AL 15.9% - SU RAI3 FAZIO AL 12.5%. SU LA7 GILETTI CON IL 5.8% SUPERA BRINDISI SU RETE4 (3.8%) – AMADEUS CON IL 23.5% BATTE “PAPERISSIMA SPRINT” (14.8%). PARENZO-DE GREGORIO (4.3%), GENTILI (4.2%) – NEL POMERIGGIO DE FILIPPI CON IL 19.8% BATTE VENIER (17.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 febbraio 2023 vedono, in prima serata, la sfida tra la nuova fiction di Rai1 Resta con me, interpretata da Francesco Arca, e Lo show dei record 2 con Gerry Scotti su Canale5. La vittoria è andata all'ex tronista di Uomini e Donne, che ha conquistato il 21.4% contro il 15.9% di Scotti.

Su Rai3 Che tempo che fa con Fabio Fazio ha totalizzato il 12.5% di share, superando nettamente Zona bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, con il suo 3.8%, e Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 che ha invece segnato il 5.8%.

In access prime time, Amadeus si aggiudica il 23.5% distaccando ampiamente Paperissima Sprint (14.8%), mentre In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio su La7 raccoglie un magro 4.3%. Quanto basta, tuttavia, per superare Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4, inchiodato al 4.2% nella prima parte e al 3.6% nella seconda.

Al pomeriggio, Maria De Filippi con Amici trionfa ancora una volta contro Mara Venier e il suo Domenica In, così come Silvia Toffanin con i 19.8% e 17.6% di Verissimo non teme Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera, arenato al 14.6%.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.752.000 spettatori (21.4%). Canale5 Lo Show dei Record 2.489.000 spettatori (15.9%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 848.000 spettatori (4.1%), Blue Bloods 698.000 spettatori (3.6%). Italia1: Red 971.000 spettatori (5.4%). Rai3 Che Tempo Che Fa 2.513.000 spettatori (12.5%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.578.000 spettatori (10.7%). Rete4: Zona Bianca 552.000 spettatori (3.8%). La7: Non è l’Arena 847.000 spettatori (5.8%). Tv8: 4 Hotel 406.000 spettatori (2.5%). Nove: Sono nata il 23 (replica) 319.000 spettatori (1.8%).

Access prime time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.794.000 spettatori (23.5%). Canale5: Paperissima Sprint 3.017.000 spettatori (14.8%). Italia1: N.C.I.S. 1.181.000 spettatori (5.8%). Rete4: Controcorrente 838.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte, 746.000 (3.6%) nella seconda. La7: In Onda 881.000 spettatori (4.3%). Tv8: 4 Ristoranti 667.000 spettatori (3.3%). Nove: Little Big Italy 241.000 spettatori (1.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.064.000 spettatori (20.5%), L’Eredità 4.215.000 spettatori (25%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.315.000 spettatori (16.2%), Avanti un Altro! Story 2.933.000 spettatori (17.7%). Rai2: 90° Minuto 715.000 spettatori (5.1%) nella prima parte, 638.000 spettatori (3.9%) nei Tempi Supplementari, S.W.A.T. 643.000 spettatori (3.4%). Italia: C.S.I. 607.000 spettatori (3.3%). Rai3: Tg Regione 2.451.000 spettatori (14.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 773.000 spettatori (4%). Tv8: 4 Hotel 354.000 spettatori (2%).

Seconda serata

Rai1: Speciale Tg1 435.000 spettatori (6.6%). Canale5: Tg5 Notte 567.000 spettatori (11.7%). Rai2: La Domenica Sportiva 560.000 spettatori (5.7%), presentazione 548.000 (3.3%). Italia1: Pressing 370.000 spettatori (6.9%), Highlights 510.000 (4.8%). Rai3: Tg3 Mondo 522.000 spettatori (7%). Rete4: Rivelazioni – Sesso è potere (prima parte) 119.000 spettatori (3.5%). La7: TgLa7 Notte 13.000 spettatori (5%).

Daytime

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 203.000 spettatori (12.5%) nella presentazione, 622.000 (19.6%) nella prima parte, 1.440.000 spettatori (23.7%) nella seconda; Tg1 delle 8 1.093.000 spettatori (22.9%), Paesi che Vai 1.493.000 spettatori (21.6%), A Sua Immagine 1.588.000 spettatori (20.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 332.000 spettatori (15.6%), Tg5 Mattina 1.073.000 spettatori (20.9%), I viaggi del cuore 687.000 spettatori (10.8%), Santa Messa 1.126.000 spettatori (15.9%).

Rai2: Radio2 Happy Family 231.000 spettatori (3.5%), Campionati Mondiali di Sci 417.000 spettatori (5.9%). Italia1: The Goldbergs 245.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 193.000 (2.8%) nel secondo, 170.000 (2.4%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 207.000 spettatori (3.7%), Mi Manda Raitre 304.000 spettatori (4.5%), O anche No 205.000 (2.9%). Rete4: Casa Vianello 135.000 spettatori (1.9%), Dalla Parte degli Animali 143.000 spettatori (2%). La7: Omnibus 148.000 spettatori (3.1%), L’Ingrediente Perfetto 117.000 spettatori (1.7%).

Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.650.000 spettatori con il 21.9% e l’Angelus 2.321.000 spettatori con il 24.9%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.041.000 spettatori con il 24%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 924.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 1.155.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 2.012.000 spettatori (19.1%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 411.000 spettatori e il 5.7%, Citofonare Rai 2 conquista 598.000 spettatori pari al 5.9% (presentazione a 379.000 e il 4.9%).

Su Italia1 il primo episodio di Young Sheldon è scelto da 171.000 spettatori (2.3%), il secondo episodio da 149.000 spettatori (1.9%) e il terzo episodio da 196.000 spettatori (2.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 694.000 spettatori (5%) e a 587.000 spettatori (4%) nell’ultima parte di 10 minuti chiamata Magazine. Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 555.000 spettatori (5.9%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, Il Posto Giusto è seguito da 225.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è seguito da 244.000 spettatori (3.3%) e, dopo il tg, Poirot: la domatrice conquista 304.000 spettatori (2.2%). Su La7 Uozzap! totalizza 108.000 spettatori (1.5%) e I complessi è visto da 130.000 spettatori (1.2%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.532.000 spettatori (19.4%) nella prima parte, 2.203.000 (18.8%) nella seconda, 2.060.000 spettatori (17.5%) nella terza, presentazione 2.393.000 (17.1%), Da Noi… A Ruota Libera 1.867.000 spettatori (14.6%). Canale5: L’Arca di Noè 2.506.000 spettatori (17.3%), Amici 2.862.000 spettatori (22.4%), Verissimo 2.337.000 spettatori (19.8%) nella prima parte, Giri di Valzer 2.280.000 spettatori (17.6%). Rai2: Mondiali di Sci 1.167.000 spettatori (’8.2%), Il Provinciale 529.000 spettatori (4%), Vorrei dirti Che 326.000 spettatori (2.6%), Inghilterra-Italia (calcio femminile) 351.000 spettatori (2.9%).

Italia1: E-Planet 419.000 spettatori (3%), The Matrix 427.000 spettatori (3.5%), Due Uomini e Mezzo 219.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio, 253.000 (2%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 1.777.000 spettatori (12.6%); Mezz’Ora in Più 1.141.000 (8.9%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 882.000 (7.5%), Rebus 820.000 spettatori (7%), Kilimangiaro 859.000 spettatori (7.2%) nella presentazione, 1.078.000 (8.6%) nella prima parte, 1.407.000 spettatori (10.5%) nella seconda. Rete4: Hamburg Distretto 21 308.000 spettatori (2.4%), Tg4 – Diario della Domenica 234.000 spettatori (2%), Beautiful Serengeti 215.000 spettatori (1.9%), La tortura della freccia 471.000 (3.7%). La7: Atlantide 194.000 spettatori (1.5%) nella prima parte, 203.000 (1.7%) nella seconda, Splendor 156.000 spettatori (1.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 4.288.000 (29.8%)

20.00: 4.713.000 (24.6%)

TG2

13.00: 1.546.000 (11.3%)

20:30: 1.043.000 (5.2%)

TG3

14.15: 1.566.000 (11.4%)

19.00: 2.040.000 (12.8%)

TG4

11.55: 324.000 (3.4%)

18.55: 644.000 (4%)

TG5

13.00: 3.025.000 (22%)

20:00: 3.871.000 (20%)

STUDIO APERTO

12.25: 913.000 (7.8%)

18.30: 609.000 (4.4%)

TGLA7

13.30: 466.000 (3.2%)

20.00: 737.000 (3.8%)

