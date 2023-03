PIPPITEL! SU RAI1 LA PARTITA DI CALCIO MALTA-ITALIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 30.8% DI SHARE E 6.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” INCHIODA AL 14.5% - TERZO PROGRAMMA DELLA SERATA “CHE TEMPO CHE FA” CON IL 12% - “NON È L'ARENA” SU LA7 (5.9%) SUPERA “ZONA BIANCA” SU RETE4 (3.5%) – SU ITALIA1 “LE IENE: INSIDE” (5.3%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (14.5%), DE GREGORIO – PARENZO (4.1%), GENTILI (3.7%) – NEL POMERIGGIO LA SOAP “TERRA AMARA” SUPERA “DOMENICA IN”…

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 marzo 2023 vedono, come previsto, il predominio della partita di calcio Malta-Italia, valevole per le qualificazioni ai campionati europei di calcio. La vittoria degli azzurri per 2 a 0 ha calamitato su Rai1 l'attenzione di quasi 6.500.000 spettatori pari al 30.8% di share.

Lo show dei record 2 di Gerry Scotti ha divertito 2.285.000 affezionati con il 14.5% di share, mentre Che tempo che fa con ospite speciale Ben Affleck è stato il terzo programma più visto in prima serata con 2.133.000 spettatori. L'approfondimento è stato vinto da Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena su La7 con il 5.9%, mentre Zona bianca di Giuseppe Brindisi su Rete4 ha segnato il 3.5%. Vediamo la classifica dei programmi in prime time per numero di spettatori:

1) Malta-Italia (Rai1): 6.468.000

2) Lo show dei record (Canale5): 2.285.000

3) Che tempo che fa (Rai3): 2.133.000

4) Blue Bloods (Rai2): 1.042.000

5) Le Iene presentano Inside (Italia1): 920.000

6) Non è l'Arena (La7): 867.000

7) Zona bianca (Rete4): 506.000

8) Made in Italy (Tv8): 390.000

9) Snakes on a plane (Canale 20): 338.000

10) Wolf Hunter (Rai4): 297.000

11) Cambio moglie (Nove): 171.000

In access prime time, Paperissima Sprint su Canale5, contro la partita, ha eroicamente portato a casa il 14.5% di share, mentre Concita De Gregorio e David Parenzo con In Onda hanno totalizzato il 4.1% a fronte di Veronica Gentili con il suo Controcorrente che ha raccolto il 3.7% e il 3.1%. Al pomeriggio, da segnalare l'epica vittoria della soap turca Terra Amara su Canale5 contro la seconda parte di Domenica In con Mara Venier, che ospitava un lungo omaggio a Paolo Limiti, mentre su Tv8 La Moto Gp ha strappato l'11.6% di share. Silvia Toffanin con Verissimo (19.1%), dal canto suo, ha distaccato ampiamente Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera (14.6%). Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Malta-Italia 6.468.000 spettatori (30.8%). Canale 5: Lo Show dei Record 2.285.000 spettatori (14.5%). Rai2: Blue Bloods 1.042.000 spettatori (5.3%). Italia1: Le Iene Presentano Inside 920.000 spettatori (5.3%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.133.000 spettatori (10.1%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.692.000 (12%), Presentazione 1.449.000 (7.7%). Rete4: Zona Bianca 506.000 spettatori (3.5%). La7: Non è l’Arena 867.000 spettatori (5.9%). Tv8: Made in Italy 390.000 spettatori (2%). Nove: Cambio Moglie 171.000 spettatori (1.1%). Canale 20: Snakes on a Plane 338.000 spettatori (1.7%). Rai4: Wolf Hunter 297.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Canale 5: Paperissima Sprint 2.983.000 spettatori (14.1%). Rete 4: Controcorrente 750.000 spettatori (3.7%) nella prima parte, 653.000 (3.1%) nella seconda. La7: In Onda 877.000 spettatori (4.1%). Tv8: Quattro Ristoranti 479.000 spettatori (2.3%). Nove: Little Big Italy 369.000 (1.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.702.000 spettatori (20.3%), L’Eredità 3.757.000 (24%). Canale 5: Avanti il Primo Story 1.995.000 spettatori (15.7%), Avanti un Altro Story 3.003.000 (19.8%). Rai2: SWAT 282.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio, 441.000 (2.9%) nel secondo, 739.000 (4.1%) nel terzo. Italia1: CSI 510.000 spettatori (3%). Rete 4: Tempesta d’Amore 621.000 spettatori (3.3%). Rai3: Tgr 2.376.000 (14.3%). La7: C’era una volta… Il Novecento – Camorra la vera Storia 193.000 spettatori (1.3%). Nove: Little Big Italy 220.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Rai 1: Speciale Tg1 622.000 spettatori (6.3%). Canale 5: Tg5 Notte 471.000 spettatori (11%), Rai2: La Domenica Sportiva 390.000 (4.7%). Italia1: I Guardiani del Destino 216.000 (5.2%). Rai 3: Tg3 Mondo 526.000 spettatori (8%). Rete 4: Snack Bar Budapest (prima parte) 98.000 spettatori (3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1, Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 153.000 spettatori (9.4%), Uno Mattina in Famiglia 512.000 (19.3%) nella prima parte, 1.327.000 (24.9%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 928.000 spettatori (23.6%), Paesi che Vai 1.231.000 (21.2%), A Sua Immagine 1.218.000 (18.1%), Santa Messa 1.371.000 (21%). Canale5: Prima Pagina Tg5 272.000 spettatori (14%), Tg5 Ore 8.00 983.000 spettatori (22.5%), Anam – Il Senza Nome 608.000 spettatori (10.8%), Santa Messa 889.000 telespettatori (15%).

fadwa rerhaye a non e l'arena 7

Rai2: Radio 2 Happy Family 246.000 spettatori (4.2%). Italia1: The Goldbergs 185.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio, 177.000 (3.0%) nel secondo, 273.000 (4.5%) nel terzo, Young Sheldon 240.000 (3.8%) nel primo episodio, 180.000 (2.6%) nel secondo. Rai 3: Sulla Via di Damasco 72.000 spettatori (2.4%), Agorà Weekend 163.000 spettatori (3.4%), TgR Speciale Giornate Fai di Primavera 199.000 spettatori (3.5%), O Anche No 151.000 spettatori (2.5%), Timeline 173.000 spettatori (2.8%), Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto .000 spettatori (%). La7: Omnibus (Dibattito) 171.000 spettatori (3.3%), Camera con vista 160.000 (2.8%), L’Ingrediente Perfetto 96.000 spettatori (1.6%).

Mezzogiorno

Rai1: l’Angelus 2.032.000 spettatori (23.2%), Linea Verde 2.672.000 (23.2%), presentazione 2.026.000 (21.3%). Canale 5: Le Storie di Melaverde 716.000 spettatori (11.5%), 1.002.000 spettatori (14.6%), Melaverde 1.719.000 (17.9%). Rai2: Tg Sport 226.000 spettatori (3.6%), Citofonare Rai2 (presentazione) 118.000 (3.4%), Citofonare Rai2 422.000 spettatori (4.7%). Italia1: Young Sheldon 211.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio, Sport Mediaset XXL 608.000 spettatori (4.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 396.000 spettatori (4.5%), Il Posto Giusto 234.000 (1.8%). Rete4: Poirot 360.000 spettatori (2.8%). La7: L’Aria che Tira il Diario 136.000 spettatori (1.3%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.357.000 spettatori (17.4%), Domenica In 2.629.000 (20.6%) nella prima parte, 2.208.000 (18.7%) nella seconda, 1.899.000 (16.9%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.727.000 spettatori (14.6%). Canale 5: L’Arca di Noè 2.558.000 spettatori (18.6%), Beautiful 2.199.000 (16.7%), Terra Amara 2.347.000 spettatori (19.2%), Verissimo 2.214.000 spettatori (19.6%) nella prima parte, Verissimo - Giri di Valzer 2.298.000 spettatori (19.1%). Rai2: Tg2 Motori 1.033.000 spettatori (7.5%), Il Provinciale 531.000 spettatori (4.1%), Vorrei Dirti Che 343.000 spettatori (2.8%).

Italia1: E-Planet 475.000 spettatori (3.5%), Mars Attacks 436.000 spettatori (3.6%), Domenica Dribbling Salute 191.000 spettatori (1.6%), Domenica Dribbling Storie 221.000 (2%), Domenica Dribbling 237.000 (2.1%). Rai3: Tgr 2.045.000 spettatori (15.1%), Mezz’ora in Più 1.089.000 spettatori (8.7%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 945.000 spettatori (8%), Rebus 835.000 (7.4%), Kilimangiaro (presentazione) 836.000 spettatori (7.4%), Kilimangiaro Un Nuovo in Viaggio 992.000 (8.5%), Kilimangiaro 1.282.000 spettatori (10.4%). Rete 4: Hamburg Distretto 21 223.000 spettatori (1.4%), Tg4 – Diario della Domenica 144.000 spettatori (1.2%). La7: Atlantide 194.000 spettatori (1.6%), 240.000 (2.1%). Tv8: Moto3 639.000 spettatori (4.8%), Moto 2 759.000 (6.2%), Moto GP 1.317.000 spettatori (11.6), Zona Rossa 569.000 spettatori (4.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.924.000 (28.5%)

20.00 - 4.566.000 (24.8%)

TG2

13.00 - 1.300.000 (10.2%)

20.30 - 1.344.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.576.000 (12.1%)

19.00 - 1.872.000 (13%)

TG4

12.00 - 290.000 (3.3%)

18.55 - 594.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.869.000 (22.1%)

20.00 - 3.866.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

12.25 - 836.000 (8.1%)

18.30 - 492.000 (3.9%)

TGLA7

13.30 - 381.000 (2.8%)

20.00 - 877.000 (4.7%)

