PIPPITEL! RAI1 CON LA PARTITA DI COPPA ITALIA JUVENTUS-GENOA SI PORTA CASA LA PRIMA SERATA CON 18.9%. NON BENE L’ESORDIO SU CANALE5 DELLA PRIMA PUNTATA DI “MADE IN ITALY” CHE SI FERMA AL 13.7%. “MARATONA MENTANA” SU LA7 5.4%, SU RETE4 “SPECIALE STASERA ITALIA” 4.6%, SCIARELLI SU RAI3 9.7%. SU ITALIA1 “SOPRAVVISSUTO – THE MARTIAN” 7.4% BATTE IL FILM DI RAI2 “LA RAGAZZA DEI TULIPANI” (5%) – “STRISCIA LA NOTIZIA (15.8%) - IL DAGO SHOW PORTA ASCOLTI A “STASERA ITALIA” (6.2%-6%) - GRUBER CON GIANNINI, SALLUSTI, GALLI (8.5%)

Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

juventus genoa

Nella serata di ieri, mercoledì 13 gennaio 2021, su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Genoa ha conquistato 4.865.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Made in Italy ha incollato davanti al video 3.249.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 La ragazza dei tulipani ha interessato 1.154.000 spettatori (5%). Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto 1.666.000 spettatori (7.4%).

dago a stasera italia 2

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è scelto da 2.195.000 spettatori con il 9.7% (presentazione a 1.853.000 e il 6.8%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.057.000 spettatori (4.6%). Su La7 Speciale TgLa7 – Crisi di Governo ha registrato 1.335.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Io prima di te segna 665.000 spettatori (2.7%). Sul Nove la partita di Supercoppa di Spagna Real Sociedad-Barcellona è seguita da 184.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai4 Flatliners – Linea mortale è visto da 378.000 spettatori (1.4%). Su Iris Il discorso del re arriva a 486.000 spettatori (2%).

chi l'ha visto

Access Prime Time

Gruber arriva all’8.5%, Un Posto al Sole supera i 2 milioni.

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.373.000 spettatori con il 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.752.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.187.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.665.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole da 2.028.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.679.000 individui all’ascolto (6.2%) nella prima parte e 1.688.000 (6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.381.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 553.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.4%.

made in italy 1

Preserale

La7 al 5% con la “maratona” di Mentana.

Su Rai1 L‘Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.455.000 spettatori pari al 17.8%, mentre L’Eredità è visto da 5.138.000 spettatori con il 22.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.221.000 spettatori (11.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.418.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 N.C.I.S. ha raccolto 1.281.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Amici è seguito da 545.000 spettatori (2.6%) e C.S.I. Miami è visto da 558.000 spettatori (2.3%).

made in italy

Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.370.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 1.176.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 866.000 spettatori (3.5%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:07 alle 19:55 – ha intrattenuto 896.000 spettatori (5%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 291.000spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy segna 327.000 spettatori pari all’1.5%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader, Coffee Break supera il 5%.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 515.000 spettatori (12%), mentre Unomattina è visto da 943.000 spettatori (15.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 856.000 spettatori (14.5%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 547.000 spettatori con il 16.4% e Tg5 Mattina 1.327.000 spettatori con il 21.9%; Mattino Cinque ha raccolto 1.146.000 spettatori pari al 18.8% nella prima parte, 1.055.000 spettatori pari al 17.9% nella seconda parte e 868.000 spettatori pari al 14.7% nella terza parte di breve durata.

speciale stasera italia

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 234.000 spettatori (3.8%), mentre Tg2 Italia convince 180.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 181.000 spettatori (3%). Su Rai3 Agorà convince 531.000 spettatori pari all’8.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 298.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Carabinieri 7 ha raccolto 176.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 229.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 301.000 spettatori (5.1%).

Daytime Mezzogiorno

made in italy 3

Merlino tocca il 7%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 916.000 spettatori (13.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.759.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale5 Forum arriva a 1.453.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 500.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 991.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte.

dago a stasera italia 3

Su Italia 1 Chicago Justice è seguito da 283.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 792.000 spettatori (5.5%) e Sport Mediaset a 1.150.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Elisir è seguito da 471.000 spettatori (6.7%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.142.000 spettatori (11.9%); Quante Storie conquista 810.000 spettatori (5.9%); Passato e Presente arriva a 640.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 153.000 spettatori con l’1.2%. A seguire La Signora in Giallo conquista 665.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 488.000 spettatori con il 7% nella prima parte e 612.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata Oggi.

dago a stasera italia 1

Daytime Pomeriggio

Con il calcio su Rai 1, è record per Infante e Guaccero.

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore – in onda eccezionalmente dalle 14:01 alle 14:45 – ha fatto compagnia a 2.002.000 spettatori (12.6%); la partita di Coppa Italia Fiorentina-Inter ha raccolto 2.476.000 spettatori (18.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta – in onda in forma ridotta dalle 18:02 alle 18:41 – conquista 2.107.000 spettatori con il 12.6%. Su Canale5 Beautiful intrattiene 2.875.000 spettatori (17.1%) e Una Vita 2.468.000 spettatori (15.7%); Uomini e Donne segna 2.899.000 spettatori pari al 21.2% (Uomini e Donne – Finale a 2.537.000 e il 20.5%); Amici conquista 2.089.000 spettatori (17.1%) e Grande Fratello Vip 1.961.000 spettatori (15.9%).

greggio iacchetti striscia

A seguire Il Segreto ha fatto compagnia a 1.864.000 spettatori pari al 14.1%; Pomeriggio Cinque è visto da 2.076.000 spettatori (14.4%) nella prima parte, 2.323.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte e 1.830.000 spettatori (10.5%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 744.000 spettatori con il 4.8% e Detto Fatto ha raccolto 866.000 spettatori con il 6.9% (Quasi Detto Fatto a 632.000 e il 4.7%); la partita di Coppa Italia Napoli-Empoli è vista da 1.647.000 spettatori (8.9%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 810.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 918.000 spettatori (5.9%) nel secondo episodio e 697.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio.

A seguire Modern Family ha conquistato 295.000 spettatori (2.3%), mentre Grande Fratello Vip arriva a 273.000 spettatori (1.7%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.937.000 spettatori (17.7%); Aspettando Geo è seguito da 809.000 spettatori con il 6.5%. A seguire Tg3 Speciale – dalle 16:55 alle 18:54 – è scelto da 1.246.000 spettatori con l’8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 815.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Tagadà è visto da 610.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 12 giorni a Natale raccoglie 410.000 spettatori (3.1%). A seguire Vite da Copertina sigla 245.000 spettatori (1.6%).

LILLI GRUBER

Seconda Serata

Bene Italia1 con Gravity.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.024.000 spettatori con uno share del 12% (presentazione a 1.802.000 e l’11.3%). Su Canale5 Yves Saint Laurent ha totalizzato una media di 365.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai2 Restart segna 185.000 spettatori (2%).

Su Italia1 Gravity è visto da 515.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 822.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete4 Florence è stato scelto da 167.000 spettatori (2.6%). Su La7 Churchill interessa 256.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 Zohan è visto da 159.000 spettatori (1.7%).