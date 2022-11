PIPPITEL! SU RAI1 LA PARTITA DEI MONDIALI BRASILE-SERBIA VOLA AL 30% E INCOLLA ALLA TV OLTRE 6.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ” PARTE DALL’11.7% - SU RAI2 “CHE C’È DI NUOVO” RACIMOLA UN MISERO 3.3% - SU RAI3 “AMORE CRIMINALE” AL 6.1%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 10.1% - SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 7.5% - “STRISCIA” SENZA AMADEUS AL 16.3%. PALOMBA (4.1%), GRUBER (7.4%)

Nella serata di ieri, giovedì 24 novembre 2022, su Rai1 Brasile-Serbia ha conquistato 6.602.000 spettatori pari al 30% di share e a seguire Il Circolo dei Mondiali si porta al 10% con 1.795.000 spettatori. Su Canale 5 Passaporto per la Libertà ha raccolto davanti al video 2.009.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 478.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha catturato l’attenzione di 1.061.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.130.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.322.000 spettatori con il 10.1% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 960.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha segnato il 3.4% con 539.000 spettatori mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha catturato l’attenzione di 657.000 spettatori (3.8%). Su Rai Premium La Nave dei Sogni sigla il 2.1% con 407.000 spettatori. Sul 20 The Next Three Days è la scelta di 2.4% con 428.000 spettatori. Su Sky Uno X Factor interessa a 440.000 spettatori con 2.4% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.675.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.5% con 803.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.127.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.356.000 spettatori pari al 6% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.729.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 920.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 919.000 (4.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.666.000 spettatori (7.4%). Su TV8 100% Italia intrattiene 548.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 708.000 spettatori con il 3.1%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – Sfida Mondiale ha ottenuto un ascolto medio di 2.856.000 spettatori (18.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.106.000 spettatori con il 13.7% di share e Caduta Libera 3.524.000 con il 20.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha raccolto 1.112.000 spettatori con il 6.4% e FBI 1.055.000 (5.1%). Su Italia1 CSI segna il 3.8% con 756.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 2.854.000 spettatori con il 15.2% di share, Blob segna 1.188.000 spettatori con il 5.8% e Via dei Matti N° Zero si porta al 4.7% con 1.022.000 spettatori. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.4% con 716.000 spettatori. Su La7 Lingo – Parole in Gioco interessa 237.000 spettatori con l’1.4% (Lingo – La Prima Sfida 124.000 – 0.8%). Su TV8 Celebrity Chef fa compagnia a 368.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 369.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 il TgUnoMattina Rassegna Stampa informa 219.000 spettatori con il 9.9% di share e il TgUnoMattina 573.000 (13.1%); Uno Mattina dà il buongiorno a 751.000 telespettatori con il 17.8% di share e la prima parte di Storie Italiane sigla il 18.4% con 759.000 spettatori. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.135.000 spettatori (23.7%) e Mattino Cinque News 896.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 907.000 (22.1%) nella seconda. Su Rai 2 Alle 8 in tre fa compagnia a 79.000 spettatori con l’1.7% di share e Radio 2 Social Club sigla il 6.3% con 271.000 spettatori.

Su Italia 1 New Amsterdam è la scelta di 94.000 spettatori (2%) nel primo episodio e di 106.000 (2.5%) nel secondo, mentre Law & Order – Unità Speciale di 100.000 (2.4%) Su Rai3 Buongiorno Italia informa 453.000 spettatori (13.5%) e Buongiorno Regione 623.000 (13.8%); Agorà convince 280.000 spettatori pari al 6.3% di share, Agorà Extra si porta al 4.8% con 199.000 spettatori e Rai Parlamento Speciale al 2.9% con 136.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 128.000 spettatori con share del 3.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 82.000 spettatori con il 2.5% nelle News e 186.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 177.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è la scelta di 916.000 spettatori (17.1%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno fa compagnia a 1.662.000 spettatori (16.4%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.471.000 telespettatori con il 19.5%. Su Rai2 il match Galles-Iran segna 1.291.000 spettatori con il 17% di share. Su Italia 1 Law & Order – Unità Speciale è la scelta di 137.000 spettatori con il 2.3% di share, il GF Vip sigla il 4% con 465.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 580.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rai 3 Geo sigla il 3.4% con 220.000 spettatori, il TG delle 12 è stato seguito da 633.000 spettatori (7.7%), Quante Storie si porta al 5% con 573.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 568.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 216.000 spettatori con il 2.1% di share e La Signora del West fa compagnia a 388.000 spettatori (3.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 235.000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte e 388.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.512.000 – 19.6%), Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.483.000 spettatori con il 13.6% (presentazione 1.559.000 – 12.5%), Il Paradiso delle Signore intrattiene 1.841.000 spettatori (19.5%) e La Vita in Diretta a 2.127.000 spettatori con il 17.3% (presentazione 1.594.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.636.000 spettatori (20.5%), Terra Amara ha convinto 2.409.000 spettatori con il 19.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 25.2% con 2.738.000 spettatori (finale 2.199.000 – 23%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.884.000 spettatori con il 20.1% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.712.000 spettatori con il 18%.

Un Altro Domani interessa a 1.446.000 spettatori (14.1%), Pomeriggio Cinque a 1.854.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.416.000 – 12.7%, saluti 1.780.000 – 12.1%). Su Rai 2 il match Qatar-Senegal sigla il 17.7% con 2.030.000 spettatori e Paesi Bassi-Ecuador interessa a 3.125.000 spettatori con il 24.4%. Su Italia1 I Simpson intrattengono 468.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 520.000 (4.4%) nel secondo e 407.000 (3.6%) nel terzo. NCIS Los Angeles è la scelta di 315.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e di 389.000 (4%) nel secondo, mentre The Mentalist intrattiene 280.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 1.258.000 spettatori (10.4%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 296.000 spettatori con il 3% di share; Geo registra 1.301.000 spettatori con il 10% di share (Aspettando Geo 779.000 – 8.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 612.000 spettatori con il 5.2% e Tg4 – Diario del Giorno informa 277.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 278.000 spettatori con il 2.7% e Tagadà#Focus 299.000 (3.1%). Su TV8 Una Bugia per Innamorarsi è la scelta di 369.000 spettatori (3.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta Attualità convince 498.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 312.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul segna 106.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 Sopravvissute segna il 6.8% con 755.000 spettatori. Su Italia1 Cattivi Vicini viene visto da una media di 318.000 ascoltatori con il 4.8% di share. Su Rete4 Psyco ha segnato il 5.6% con 182.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.157.000 (24.6%)

Ore 19.20 3.530.000 (19.9%)

TG2

Ore 13.00 2.089.000 (17.3%)

Ore 20.30 1.556.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.258.000 (10.4%)

Ore 19.00 2.307.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 2.977.000 (24.6%)

Ore 20.00 4.297.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 972.000 (9.4%)

Ore 18.30 516.000 (3.5%)

TG4

Ore 12.00 316.000 (4%)

Ore 18.55 793.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 539.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.268.000 (5.9%)

